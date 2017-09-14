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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10166101671016810169

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 18:20

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 18:38

Втрата ВУГЛЕДАРУ: наслідки будуть СЕРЙОЗНІ.

Зато Курськ... потужний план зеперемоги у дії.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 02 жов, 2024 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 18:41

  dimo_0n написав:
  flyman написав:може тому що тут "глобальний конфлікт", а там "локальний", але слуги ні причом, то всьо папірєдніки

Если не остановить Израиль в Ливане, то завтра он нападет на Прибалтику и Польшу )))) Ахахахааа

На БС скільки держав участь безпосередньо? А в Україні?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 18:49

  Успіх написав:А тут бачу і далі глобальні проблеми вирішують))

Ну, не буду заважати))


Краще якийсь психологічний фільм на вечір подивитись...

Що порадите? :D


Непокірна флер Еліс
https://uaserial.com/movie-subservience/aa
Востаннє редагувалось flyman в Сер 02 жов, 2024 19:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 18:58

  Успіх написав:А тут бачу і далі глобальні проблеми вирішують))

Ну, не буду заважати))


Краще якийсь психологічний фільм на вечір подивитись...

Що порадите? :D

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Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 19:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

dimo_0n написав:
  flyman написав:може тому що тут "глобальний конфлікт", а там "локальний", але слуги ні причом, то всьо папірєдніки

Если не остановить Израиль в Ливане, то завтра он нападет на Прибалтику и Польшу )))) Ахахахааа
Израиль после Ливана и Газы может атаковать и Турцию, - Эрдоган

Турецкий президент обвинил Израиль в "геноциде" в Секторе Газа и заявил, что последствия его действий против Ливана будут "совсем другими, чем предыдущие оккупации".

"После Палестины и Ливана израильское руководство, одержимое безумной идеей "земли обетованной", нацелится на наши родные земли. Оккупация, террор и агрессия уже у нашего порога. Перед нами не государство, связанное законом, а банда убийц", - цитирует Эрдогана агентство TRT.
GALeon
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