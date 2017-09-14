flyman написав:може тому що тут "глобальний конфлікт", а там "локальний", але слуги ні причом, то всьо папірєдніки
Если не остановить Израиль в Ливане, то завтра он нападет на Прибалтику и Польшу )))) Ахахахааа
Израиль после Ливана и Газы может атаковать и Турцию, - Эрдоган
Турецкий президент обвинил Израиль в "геноциде" в Секторе Газа и заявил, что последствия его действий против Ливана будут "совсем другими, чем предыдущие оккупации".
"После Палестины и Ливана израильское руководство, одержимое безумной идеей "земли обетованной", нацелится на наши родные земли. Оккупация, террор и агрессия уже у нашего порога. Перед нами не государство, связанное законом, а банда убийц", - цитирует Эрдогана агентство TRT.