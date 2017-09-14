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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10167101681016910170

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:В туреччині населення на 90 р було рівним населенню України.
Зараз їх 80 міліонів а нас?

Мусульманські країни треба порівнювати з мусульманськими, а не християнськими. Навіть в Сирії населення, за цей час, зросло на більший відсоток, а Афганістан взагалі в космос улетів.
У турок є свої старовинні карти, де немає ніякого Ізраїлю, а Палестина в складі султанату.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

52хв. одкровення від Чаплиги: 73% в бонусі
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 20:39

  lapay написав:
  Banderlog написав:В туреччині населення на 90 р було рівним населенню України.
Зараз їх 80 міліонів а нас?

Мусульманські країни треба порівнювати з мусульманськими, а не християнськими. Навіть в Сирії населення, за цей час, зросло на більший відсоток, а Афганістан взагалі в космос улетів.
У турок є свої старовинні карти, де немає ніякого Ізраїлю, а Палестина в складі султанату.
) а Україну з ким? Про ввп теж не забувайте. Між нами і турцією зара провалля.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 20:40

  Banderlog написав:
  Прохожий написав:
о да...
когда уже начнется песня про националистов и фошиздов?
похоже все таки после своих экономических проёпов "бессменный" Эрдоган решил переключить внимание турок на "внешних врагов" по аналогии с х.йлом...

прав был Кучма
"цэ вжэ було..."(с)

і шо він там пролюбив?
Ввп туреччини на душу населення яке?
В туреччині населення на 90 р було рівним населенню України.
Зараз їх 80 міліонів а нас?
Ви хоть трохи цифри провіряйте перед тим як емоції включати.

"В августе годовая инфляция в Турции приблизилась к 60%"
https://www.epravda.com.ua/rus/news/202 ... 0%B8%D1%8F.

доллар в Турции за 5 дет девальвировал в ШЕСТЬ раз с 5.7 3.10.2019 до 32.87 на сегодня
https://wise.com/ru/currency-converter/ ... te/history

ВВП 10к в год на душу, не густо, меньше чем у кацапов...
кстати интересно что динамика ВВП изменяется синхронна с кацапами и ираном...
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... s-wiz-serp

в Турции война? :shock:
так что
экономика это не ваше, лучше пишите разные истории у вас реально классно получается)))
Прохожий
 
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  #<1 ... 10167101681016910170
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