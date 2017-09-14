Banderlog написав:В туреччині населення на 90 р було рівним населенню України. Зараз їх 80 міліонів а нас?
Мусульманські країни треба порівнювати з мусульманськими, а не християнськими. Навіть в Сирії населення, за цей час, зросло на більший відсоток, а Афганістан взагалі в космос улетів. У турок є свої старовинні карти, де немає ніякого Ізраїлю, а Палестина в складі султанату.
Banderlog написав:В туреччині населення на 90 р було рівним населенню України. Зараз їх 80 міліонів а нас?
Мусульманські країни треба порівнювати з мусульманськими, а не християнськими. Навіть в Сирії населення, за цей час, зросло на більший відсоток, а Афганістан взагалі в космос улетів. У турок є свої старовинні карти, де немає ніякого Ізраїлю, а Палестина в складі султанату.
) а Україну з ким? Про ввп теж не забувайте. Між нами і турцією зара провалля.
Прохожий написав: о да... когда уже начнется песня про националистов и фошиздов? похоже все таки после своих экономических проёпов "бессменный" Эрдоган решил переключить внимание турок на "внешних врагов" по аналогии с х.йлом...
прав был Кучма "цэ вжэ було..."(с)
і шо він там пролюбив? Ввп туреччини на душу населення яке? В туреччині населення на 90 р було рівним населенню України. Зараз їх 80 міліонів а нас? Ви хоть трохи цифри провіряйте перед тим як емоції включати.