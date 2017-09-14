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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10168101691017010171>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:В туреччині населення на 90 р було рівним населенню України.
Зараз їх 80 міліонів а нас?

Мусульманські країни треба порівнювати з мусульманськими, а не християнськими. Навіть в Сирії населення, за цей час, зросло на більший відсоток, а Афганістан взагалі в космос улетів.
У турок є свої старовинні карти, де немає ніякого Ізраїлю, а Палестина в складі султанату.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

52хв. одкровення від Чаплиги: 73% в бонусі
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 20:39

  lapay написав:
  Banderlog написав:В туреччині населення на 90 р було рівним населенню України.
Зараз їх 80 міліонів а нас?

Мусульманські країни треба порівнювати з мусульманськими, а не християнськими. Навіть в Сирії населення, за цей час, зросло на більший відсоток, а Афганістан взагалі в космос улетів.
У турок є свої старовинні карти, де немає ніякого Ізраїлю, а Палестина в складі султанату.
) а Україну з ким? Про ввп теж не забувайте. Між нами і турцією зара провалля.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 20:40

  Banderlog написав:
  Прохожий написав:
о да...
когда уже начнется песня про националистов и фошиздов?
похоже все таки после своих экономических проёпов "бессменный" Эрдоган решил переключить внимание турок на "внешних врагов" по аналогии с х.йлом...

прав был Кучма
"цэ вжэ було..."(с)

і шо він там пролюбив?
Ввп туреччини на душу населення яке?
В туреччині населення на 90 р було рівним населенню України.
Зараз їх 80 міліонів а нас?
Ви хоть трохи цифри провіряйте перед тим як емоції включати.

"В августе годовая инфляция в Турции приблизилась к 60%"
https://www.epravda.com.ua/rus/news/202 ... 0%B8%D1%8F.

доллар в Турции за 5 дет девальвировал в ШЕСТЬ раз с 5.7 3.10.2019 до 32.87 на сегодня
https://wise.com/ru/currency-converter/ ... te/history

ВВП 10к в год на душу, не густо, меньше чем у кацапов...
кстати интересно что динамика ВВП изменяется синхронна с кацапами и ираном...
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... s-wiz-serp

в Турции война? :shock:
так что
экономика это не ваше, лучше пишите разные истории у вас реально классно получается)))
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 21:15

  Прохожий написав:
  Banderlog написав:
  Прохожий написав:
о да...
когда уже начнется песня про националистов и фошиздов?
похоже все таки после своих экономических проёпов "бессменный" Эрдоган решил переключить внимание турок на "внешних врагов" по аналогии с х.йлом...

прав был Кучма
"цэ вжэ було..."(с)

і шо він там пролюбив?
Ввп туреччини на душу населення яке?
В туреччині населення на 90 р було рівним населенню України.
Зараз їх 80 міліонів а нас?
Ви хоть трохи цифри провіряйте перед тим як емоції включати.

"В августе годовая инфляция в Турции приблизилась к 60%"
https://www.epravda.com.ua/rus/news/202 ... 0%B8%D1%8F.

доллар в Турции за 5 дет девальвировал в ШЕСТЬ раз с 5.7 3.10.2019 до 32.87 на сегодня
https://wise.com/ru/currency-converter/ ... te/history

ВВП 10к в год на душу, не густо, меньше чем у кацапов...
кстати интересно что динамика ВВП изменяется синхронна с кацапами и ираном...
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... s-wiz-serp

в Турции война? :shock:
так что
экономика это не ваше, лучше пишите разные истории у вас реально классно получается)))
а в мене є підозра що економіка то не ваше. Що поганого в високій інфляції? І шо значить в кацапів не густо? Не гуто в нас. А в кого більше ніж в нас в тих густо. В турції нема війни бо вони вкладались в армію в той час як наші армію пиляли. Турція за 35 р випускає мерседес ми не можем випускати таврію. https://hvylya.net/uk/analytics/297222- ... ne-turciya
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 21:27

  Banderlog написав:
  Прохожий написав:"В августе годовая инфляция в Турции приблизилась к 60%"
https://www.epravda.com.ua/rus/news/202 ... 0%B8%D1%8F.

доллар в Турции за 5 дет девальвировал в ШЕСТЬ раз с 5.7 3.10.2019 до 32.87 на сегодня
https://wise.com/ru/currency-converter/ ... te/history

ВВП 10к в год на душу, не густо, меньше чем у кацапов...
кстати интересно что динамика ВВП изменяется синхронна с кацапами и ираном...
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... s-wiz-serp

в Турции война? :shock:
так что
экономика это не ваше, лучше пишите разные истории у вас реально классно получается)))
а в мене є підозра що економіка то не ваше. Що поганого в високій інфляції? І шо значить в кацапів не густо? Не гуто в нас. А в кого більше ніж в нас в тих густо. В турції нема війни бо вони вкладались в армію в той час як наші армію пиляли. Турція за 35 р випускає мерседес ми не можем випускати таврію. https://hvylya.net/uk/analytics/297222- ... ne-turciya

От покажи мені завод мерседес в Турції зараз

Колись то да, але зараз

З приводу інфляції та девальвації
Коли в України, в умовах війни, девальвація 2014-2015 років, то це Порошенко-Гонтарева винувати

А в Турції, без війни, девальвація в 6 разів за 5 років - то це ж єкономічне "зростання"

Господи, скільки ж гівна в мізках у людей
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 21:42

pesikot
І це ще муха не прийшов!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 22:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про 14 тисяч хасидів в Умані. Це іпсо. І брехня.
Не може воююча країна випускати громадян за кордон.
А інша воююча країна не може не повертати бігунців назад
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 22:19

  Бетон написав:Про 14 тисяч хасидів в Умані. Це іпсо. І брехня.
Не може воююча країна випускати громадян за кордон.
А інша воююча країна не може не повертати бігунців назад


2 млн на хасидов, дроны подождут. Или можно как вариант хасидами стрелять.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 22:24

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Про 14 тисяч хасидів в Умані. Це іпсо. І брехня.
Не може воююча країна випускати громадян за кордон.
А інша воююча країна не може не повертати бігунців назад


2 млн на хасидов, дроны подождут. Или можно как вариант хасидами стрелять.

Це таке ж саме іпсо як і відео про бусификацію.
Диверсанти, знімають відео на шпигунські камери. Це брехня. Цього не існує.
І взагалі, місяця не існує, поки ти не дивишся на нього. А. Ейнштейн
Бетон
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