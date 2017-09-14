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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10168101691017010171

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 22:25

Бетон


А Израиль воюет наверное со страной, чей военный бюджет в 10 раз больше в течении последних 20 лет, есть ядерное оружие, куча всяких ракет и х4 население.
ну и это у нас по 4 детей в семьях, а не в Израиле, не говоря о том, что там женщин тоже призывают.


та и вообще, проблема века, не выпускают за границу. еще даже нет карточной системы и трудовой повинности. хотя конечно сделали б залог миллиона в 2, и едь куда хочешь. без коррупции чтоб. вернулся получил обратно
Востаннє редагувалось smdtranz в Сер 02 жов, 2024 22:30, всього редагувалось 1 раз.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 22:26

тем временем конфликт становится всё глобальнее и глобальнее
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 22:48

для любителя аристовича
Украинский фронт может обрушиться через три-четыре месяца, считает экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.
«Когда все эти 700 тысяч с автоматами и пушками не смогут удерживать линию фронта, противник начнет стремительно продвигаться вглубь, отрезая Харьков, выходя к Полтаве, Днепру и Запорожью. Речь пойдет о потере основных промышленных центров Украины»
кушайте
https://t.me/nabludatels/47128
Wirująświatła
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  #<1 ... 10168101691017010171
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