Прохожий написав: о да... когда уже начнется песня про националистов и фошиздов? похоже все таки после своих экономических проёпов "бессменный" Эрдоган решил переключить внимание турок на "внешних врагов" по аналогии с х.йлом...
прав был Кучма "цэ вжэ було..."(с)
і шо він там пролюбив? Ввп туреччини на душу населення яке? В туреччині населення на 90 р було рівним населенню України. Зараз їх 80 міліонів а нас? Ви хоть трохи цифри провіряйте перед тим як емоції включати.
в Турции война? так что экономика это не ваше, лучше пишите разные истории у вас реально классно получается)))
а в мене є підозра що економіка то не ваше. Що поганого в високій інфляції? І шо значить в кацапів не густо? Не гуто в нас. А в кого більше ніж в нас в тих густо. В турції нема війни бо вони вкладались в армію в той час як наші армію пиляли. Турція за 35 р випускає мерседес ми не можем випускати таврію. https://hvylya.net/uk/analytics/297222- ... ne-turciya
в Турции война? так что экономика это не ваше, лучше пишите разные истории у вас реально классно получается)))
а в мене є підозра що економіка то не ваше. Що поганого в високій інфляції? І шо значить в кацапів не густо? Не гуто в нас. А в кого більше ніж в нас в тих густо. В турції нема війни бо вони вкладались в армію в той час як наші армію пиляли. Турція за 35 р випускає мерседес ми не можем випускати таврію. https://hvylya.net/uk/analytics/297222- ... ne-turciya
От покажи мені завод мерседес в Турції зараз
Колись то да, але зараз
З приводу інфляції та девальвації Коли в України, в умовах війни, девальвація 2014-2015 років, то це Порошенко-Гонтарева винувати
А в Турції, без війни, девальвація в 6 разів за 5 років - то це ж єкономічне "зростання"
А Израиль воюет наверное со страной, чей военный бюджет в 10 раз больше в течении последних 20 лет, есть ядерное оружие, куча всяких ракет и х4 население. ну и это у нас по 4 детей в семьях, а не в Израиле, не говоря о том, что там женщин тоже призывают.
та и вообще, проблема века, не выпускают за границу. еще даже нет карточной системы и трудовой повинности. хотя конечно сделали б залог миллиона в 2, и едь куда хочешь. без коррупции чтоб. вернулся получил обратно
Востаннє редагувалось smdtranz в Сер 02 жов, 2024 22:30, всього редагувалось 1 раз.
Украинский фронт может обрушиться через три-четыре месяца, считает экс-советник Офиса президента Алексей Арестович. «Когда все эти 700 тысяч с автоматами и пушками не смогут удерживать линию фронта, противник начнет стремительно продвигаться вглубь, отрезая Харьков, выходя к Полтаве, Днепру и Запорожью. Речь пойдет о потере основных промышленных центров Украины»
А Израиль воюет наверное со страной, чей военный бюджет в 10 раз больше в течении последних 20 лет, есть ядерное оружие, куча всяких ракет и х4 население. ну и это у нас по 4 детей в семьях, а не в Израиле, не говоря о том, что там женщин тоже призывают.
та и вообще, проблема века, не выпускают за границу. еще даже нет карточной системы и трудовой повинности. хотя конечно сделали б залог миллиона в 2, и едь куда хочешь. без коррупции чтоб. вернулся получил обратно
навколо Ізраїлю дружні країни, з співрозмірною кількістю населенням і сумарним ВВП