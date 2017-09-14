Додано: Сер 02 жов, 2024 22:25

Бетон





А Израиль воюет наверное со страной, чей военный бюджет в 10 раз больше в течении последних 20 лет, есть ядерное оружие, куча всяких ракет и х4 население.

ну и это у нас по 4 детей в семьях, а не в Израиле, не говоря о том, что там женщин тоже призывают.





та и вообще, проблема века, не выпускают за границу. еще даже нет карточной системы и трудовой повинности. хотя конечно сделали б залог миллиона в 2, и едь куда хочешь. без коррупции чтоб. вернулся получил обратно