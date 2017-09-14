Додано: Сер 02 жов, 2024 23:11

Wirująświatła написав: для любителя арестовича

Украинский фронт может обрушиться через три-четыре месяца, считает экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

«Когда все эти 700 тысяч с автоматами и пушками не смогут удерживать линию фронта, противник начнет стремительно продвигаться вглубь, отрезая Харьков, выходя к Полтаве, Днепру и Запорожью. Речь пойдет о потере основных промышленных центров Украины»

чем он лучше соловьева?

https://t.me/nabludatels/47128 для любителя арестовичачем он лучше соловьева?

Он несет дикую чушь. Основной леймотив этой войны с после первых месяцев-изнурительные бои с вялым продвижением.Только листал Дипстейт год назад-сегодня. Ни о чем. Такими темпами Донбасс еще два года брать будут.Отход контролируемый, никакого обвала не вызывает. С чего фронту рухнуть?Приведите пример хоть одной такой войны с таким малым продвижением,которая заканчивалась провалом одной из сторон (резким) ?В ПМВ двигались в целом больше. Я молчу про ВМВ.Корейская- вообще двигались туда-сюда почти до упора.Единственно реальный сценарий схож с течением смертельной,но вялотекущей болезни,когда от первых симпотомов до смерти пациента проодит 10-15-20 лет.Деньги дадут. Оружие по минимуму тоже. Людей море еще (все брони,острочки,непридатности и инвалиды- у вас есть макс. три года, а скорее меньше).+подростает молодняк. Женщины еще тоже помогают добровольно..Отступать есть куда, и в середине уже рельеф сложный,я уже молчу про Карпаты.Как говорил один мой знакомый- воевать будем до последнего бурята.