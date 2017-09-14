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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10168101691017010171

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 23:05

  Wirująświatła написав:для любителя арестовича
Украинский фронт может обрушиться через три-четыре месяца, считает экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.
«Когда все эти 700 тысяч с автоматами и пушками не смогут удерживать линию фронта, противник начнет стремительно продвигаться вглубь, отрезая Харьков, выходя к Полтаве, Днепру и Запорожью. Речь пойдет о потере основных промышленных центров Украины»
чем он лучше соловьева?
https://t.me/nabludatels/47128

А Бобуа каже, що 100К на і біля ЛБЗ. Кому вірити? Та і 3-4 міс. таки більше чим 2-3 тижні на порядок. Хоча броня крєпка і танки броньованого кулака швидкі, але вийдуть лише до Полтави, а не під Львовом. Щось не сходиться математика по райцентру в півроку.
А ще ж кілька армій рожевощоких бюджетних сісюнів не взяті до розрахунку.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 02 жов, 2024 23:11, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 23:09

  pesikot написав:
От покажи мені завод мерседес в Турції зараз

Господи, скільки ж гівна в мізках у людей


Це точно :lol: кажеш закрився завод мерседес в турції? ) можливо я щось пропустив...
А які там ще автомобільні заводи залишились? Не покажеш? Кажуть вони іще якісь електромобілі випускають.
А ще чув що вони нам корабль клепають. :lol:
Те що в турції війни нема то теж не досягнення турції то її недостаток? :x мож спочатку з своєї голови повитрушуєш всяке?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 23:11

  Wirująświatła написав:для любителя арестовича
Украинский фронт может обрушиться через три-четыре месяца, считает экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.
«Когда все эти 700 тысяч с автоматами и пушками не смогут удерживать линию фронта, противник начнет стремительно продвигаться вглубь, отрезая Харьков, выходя к Полтаве, Днепру и Запорожью. Речь пойдет о потере основных промышленных центров Украины»
чем он лучше соловьева?
https://t.me/nabludatels/47128

Он несет дикую чушь. Основной леймотив этой войны с после первых месяцев-изнурительные бои с вялым продвижением.Только листал Дипстейт год назад-сегодня. Ни о чем. Такими темпами Донбасс еще два года брать будут.Отход контролируемый, никакого обвала не вызывает. С чего фронту рухнуть?Приведите пример хоть одной такой войны с таким малым продвижением,которая заканчивалась провалом одной из сторон (резким) ?
В ПМВ двигались в целом больше. Я молчу про ВМВ.Корейская- вообще двигались туда-сюда почти до упора.Единственно реальный сценарий схож с течением смертельной,но вялотекущей болезни,когда от первых симпотомов до смерти пациента проодит 10-15-20 лет.
Деньги дадут. Оружие по минимуму тоже. Людей море еще (все брони,острочки,непридатности и инвалиды- у вас есть макс. три года, а скорее меньше).+подростает молодняк. Женщины еще тоже помогают добровольно..
Отступать есть куда, и в середине уже рельеф сложный,я уже молчу про Карпаты.Как говорил один мой знакомый- воевать будем до последнего бурята.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 23:33

Нє, шутки шутками. А загалом?
Барабашов, я не хотів тебе покривати отим всіма словами. Які зачистили. Я толераст. Але якщо по факту?
Ти крім шуби отам на Озерці продавати , не думав що ти ж звання офіцера маєш для чогось?? Ти ж не Успіх там якийсь велосипедний! Може тряхнеш тим, що може відпасти і спробуєш себе?
Ну контейнеру справді скоро пзд ((
Невже крім як в Мюнхен все інше трусливо ? А серце не йокає??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 23:37

  Velz написав:
  Wirująświatła написав:для любителя арестовича
Украинский фронт может обрушиться через три-четыре месяца, считает экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.
«Когда все эти 700 тысяч с автоматами и пушками не смогут удерживать линию фронта, противник начнет стремительно продвигаться вглубь, отрезая Харьков, выходя к Полтаве, Днепру и Запорожью. Речь пойдет о потере основных промышленных центров Украины»
чем он лучше соловьева?
https://t.me/nabludatels/47128

Он несет дикую чушь. Основной леймотив этой войны с после первых месяцев-изнурительные бои с вялым продвижением.Только листал Дипстейт год назад-сегодня. Ни о чем. Такими темпами Донбасс еще два года брать будут.Отход контролируемый, никакого обвала не вызывает. С чего фронту рухнуть?Приведите пример хоть одной такой войны с таким малым продвижением,которая заканчивалась провалом одной из сторон (резким) ?
В ПМВ двигались в целом больше. Я молчу про ВМВ.Корейская- вообще двигались туда-сюда почти до упора.Единственно реальный сценарий схож с течением смертельной,но вялотекущей болезни,когда от первых симпотомов до смерти пациента проодит 10-15-20 лет.
Деньги дадут. Оружие по минимуму тоже. Людей море еще (все брони,острочки,непридатности и инвалиды- у вас есть макс. три года, а скорее меньше).+подростает молодняк. Женщины еще тоже помогают добровольно..
Отступать есть куда, и в середине уже рельеф сложный,я уже молчу про Карпаты.Как говорил один мой знакомый- воевать будем до последнего бурята.

ВВП ЄС+США 40 трильонів USD, на допомогу Україні потрібно 40 мільярдів, 0.1%, однозначно непідйомна сумма для партнерів.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 23:45

flyman
Муха, от чесно. Зміни коло спілкування, якщо коло існує в принципі.
Ти застряг в нецікавому контенті. Як дід- пердід. З оцим всим тобі ніхто не дасть. Навіть з жалоби.
Спробуй зрозуміти
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 00:03

  Wirująświatła написав:2 млн на хасидов, дроны подождут. Или можно как вариант хасидами стрелять.

У 2022 році вперше запровадили інноваційний підхід до туристичного збору. Усі хасиди проходять рамки та сканери, сплачують туристичний збір. $27, якщо внести гроші онлайн заздалегідь, або $40, якщо платити на місці.

В 2022 зібрали 9,6млн. грн.
В 2023 забрали 19млн. грн.
В 2024 очікують 17-18млн. грн. Відняти 2млн. на прибирання можна самостійно.

І це не враховуючи скільки грошей вони витратили на проживання. А там вірогідно в разів тридцать більше, мінімум.
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 00:16

  dr_bastm написав:
  Wirująświatła написав:2 млн на хасидов, дроны подождут. Или можно как вариант хасидами стрелять.

У 2022 році вперше запровадили інноваційний підхід до туристичного збору. Усі хасиди проходять рамки та сканери, сплачують туристичний збір. $27, якщо внести гроші онлайн заздалегідь, або $40, якщо платити на місці.

В 2022 зібрали 9,6млн. грн.
В 2023 забрали 19млн. грн.
В 2024 очікують 17-18млн. грн. Відняти 2млн. на прибирання можна самостійно.

І це не враховуючи скільки грошей вони витратили на проживання. А там вірогідно в разів тридцать більше, мінімум.

Українці ходять через рамки навіть на з.д. вокзалі.
Що це за смішні бюджети, одного одеського ТЦК?
Аргументи не канають
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 00:17

dr_bastm

а еще хасиды довольно быстро размножаются, а это залог роста выручки уманских предпринимателей. можно вкладываться в недвижимость
лет через 50 туда по миллиону приезжать будет :lol:
smdtranz
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  #<1 ... 10168101691017010171
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