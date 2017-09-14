Украинский фронт может обрушиться через три-четыре месяца, считает экс-советник Офиса президента Алексей Арестович. «Когда все эти 700 тысяч с автоматами и пушками не смогут удерживать линию фронта, противник начнет стремительно продвигаться вглубь, отрезая Харьков, выходя к Полтаве, Днепру и Запорожью. Речь пойдет о потере основных промышленных центров Украины»
А Бобуа каже, що 100К на і біля ЛБЗ. Кому вірити? Та і 3-4 міс. таки більше чим 2-3 тижні на порядок. Хоча броня крєпка і танки броньованого кулака швидкі, але вийдуть лише до Полтави, а не під Львовом. Щось не сходиться математика по райцентру в півроку. А ще ж кілька армій рожевощоких бюджетних сісюнів не взяті до розрахунку.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 02 жов, 2024 23:11, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав: От покажи мені завод мерседес в Турції зараз
Господи, скільки ж гівна в мізках у людей
Це точно кажеш закрився завод мерседес в турції? ) можливо я щось пропустив... А які там ще автомобільні заводи залишились? Не покажеш? Кажуть вони іще якісь електромобілі випускають. А ще чув що вони нам корабль клепають. Те що в турції війни нема то теж не досягнення турції то її недостаток? мож спочатку з своєї голови повитрушуєш всяке?
Украинский фронт может обрушиться через три-четыре месяца, считает экс-советник Офиса президента Алексей Арестович. «Когда все эти 700 тысяч с автоматами и пушками не смогут удерживать линию фронта, противник начнет стремительно продвигаться вглубь, отрезая Харьков, выходя к Полтаве, Днепру и Запорожью. Речь пойдет о потере основных промышленных центров Украины»
Он несет дикую чушь. Основной леймотив этой войны с после первых месяцев-изнурительные бои с вялым продвижением.Только листал Дипстейт год назад-сегодня. Ни о чем. Такими темпами Донбасс еще два года брать будут.Отход контролируемый, никакого обвала не вызывает. С чего фронту рухнуть?Приведите пример хоть одной такой войны с таким малым продвижением,которая заканчивалась провалом одной из сторон (резким) ? В ПМВ двигались в целом больше. Я молчу про ВМВ.Корейская- вообще двигались туда-сюда почти до упора.Единственно реальный сценарий схож с течением смертельной,но вялотекущей болезни,когда от первых симпотомов до смерти пациента проодит 10-15-20 лет. Деньги дадут. Оружие по минимуму тоже. Людей море еще (все брони,острочки,непридатности и инвалиды- у вас есть макс. три года, а скорее меньше).+подростает молодняк. Женщины еще тоже помогают добровольно.. Отступать есть куда, и в середине уже рельеф сложный,я уже молчу про Карпаты.Как говорил один мой знакомый- воевать будем до последнего бурята.
Нє, шутки шутками. А загалом? Барабашов, я не хотів тебе покривати отим всіма словами. Які зачистили. Я толераст. Але якщо по факту? Ти крім шуби отам на Озерці продавати , не думав що ти ж звання офіцера маєш для чогось?? Ти ж не Успіх там якийсь велосипедний! Може тряхнеш тим, що може відпасти і спробуєш себе? Ну контейнеру справді скоро пзд (( Невже крім як в Мюнхен все інше трусливо ? А серце не йокає??
Украинский фронт может обрушиться через три-четыре месяца, считает экс-советник Офиса президента Алексей Арестович. «Когда все эти 700 тысяч с автоматами и пушками не смогут удерживать линию фронта, противник начнет стремительно продвигаться вглубь, отрезая Харьков, выходя к Полтаве, Днепру и Запорожью. Речь пойдет о потере основных промышленных центров Украины»
Он несет дикую чушь. Основной леймотив этой войны с после первых месяцев-изнурительные бои с вялым продвижением.Только листал Дипстейт год назад-сегодня. Ни о чем. Такими темпами Донбасс еще два года брать будут.Отход контролируемый, никакого обвала не вызывает. С чего фронту рухнуть?Приведите пример хоть одной такой войны с таким малым продвижением,которая заканчивалась провалом одной из сторон (резким) ? В ПМВ двигались в целом больше. Я молчу про ВМВ.Корейская- вообще двигались туда-сюда почти до упора.Единственно реальный сценарий схож с течением смертельной,но вялотекущей болезни,когда от первых симпотомов до смерти пациента проодит 10-15-20 лет. Деньги дадут. Оружие по минимуму тоже. Людей море еще (все брони,острочки,непридатности и инвалиды- у вас есть макс. три года, а скорее меньше).+подростает молодняк. Женщины еще тоже помогают добровольно.. Отступать есть куда, и в середине уже рельеф сложный,я уже молчу про Карпаты.Как говорил один мой знакомый- воевать будем до последнего бурята.
ВВП ЄС+США 40 трильонів USD, на допомогу Україні потрібно 40 мільярдів, 0.1%, однозначно непідйомна сумма для партнерів.
Wirująświatła написав:2 млн на хасидов, дроны подождут. Или можно как вариант хасидами стрелять.
У 2022 році вперше запровадили інноваційний підхід до туристичного збору. Усі хасиди проходять рамки та сканери, сплачують туристичний збір. $27, якщо внести гроші онлайн заздалегідь, або $40, якщо платити на місці.
В 2022 зібрали 9,6млн. грн. В 2023 забрали 19млн. грн. В 2024 очікують 17-18млн. грн. Відняти 2млн. на прибирання можна самостійно.
І це не враховуючи скільки грошей вони витратили на проживання. А там вірогідно в разів тридцать більше, мінімум.
Wirująświatła написав:2 млн на хасидов, дроны подождут. Или можно как вариант хасидами стрелять.
У 2022 році вперше запровадили інноваційний підхід до туристичного збору. Усі хасиди проходять рамки та сканери, сплачують туристичний збір. $27, якщо внести гроші онлайн заздалегідь, або $40, якщо платити на місці.
В 2022 зібрали 9,6млн. грн. В 2023 забрали 19млн. грн. В 2024 очікують 17-18млн. грн. Відняти 2млн. на прибирання можна самостійно.
І це не враховуючи скільки грошей вони витратили на проживання. А там вірогідно в разів тридцать більше, мінімум.
Українці ходять через рамки навіть на з.д. вокзалі. Що це за смішні бюджети, одного одеського ТЦК? Аргументи не канають
Не знаю як там Барабашов, а я воювати не збираюсь. Маю повне право. Хай тільки до того павлограда дійдуть,який уже втрете перейменувати не можуть (погана прикмета,до речі)- сразу втечу. Хату підпалю, щоб ворогу не дісталась-і в мандри. Буду сидіти в Молдові, поставлю на автарку якийсь тризуб і буду спостерігати, чим воно закінчится. По країні мандрувати не ражду- якщо до Дніпра підійдуть- вигребуть всіх,і косих і хромих,і на голову скорбних.