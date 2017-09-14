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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 03 жов, 2024 02:29
Velz
Если под словом «воевать» подразумевается штурм мясом с калашами руин Авдеевки - то пусть сперва в том бою на амбразуру ДОТа первый прыгнет наш вертолётный камикадзе из Хартума с ТТхой наперевес
Покажет так сказать пример, тестикулами нехай забьёт плотно дуло огнемёта
А мы тушняк доедим и посмотрим
Через оптику дрона разведчика посмотрим
Карты лягут и будет чем - из-за горизонта отомстим
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Додано: Чет 03 жов, 2024 02:44
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
Що б змінилось в реальності
від того думання "до того"?
Довоенная политика Украины (и внутренняя, и внешняя, после Кучмы, который был гораздо осторожнее).
Це означає білоризація(аля Білорусь) України і в перспективі тихе(без війни) приєднання до РФ.
І чому "після Кучми"? Думаєте Кучма посмів би чинять опір на Тузлі якщо б ми знали "ужаси войны"?
Не обязательно "білоризація", это другая крайность. Повторяю, не помню в какой раз - мир и жизнь не чёрно-белые. Есть промежуточные стадии между нашим, явно и резко антироссийским выбором и "білоризацією". Кучма проводил более взвешенную политику не антироссийскую, но и не "білоризацію". Он не допускал явно антироссийской политики, но при этом при необходимости достаточно жёстко отстаивал интересы Украины, как в примере с Тузлой. Томос, на мой взгляд, был не первоочередной задачей, а вот перестройка армии с приближением к стандартам НАТО, перестройка государства с приближением к требованиям ЕС были крайне необходимы. Если бы сделали это, без ненужных радикальных лозунгов и криков, после этого
мы могли бы очень быстро вступить и в НАТО, и в ЕС. РФ просто не успела бы среагировать. От того, что мы записали это в конституцию ничего не изменилось. нас не принимают ни туда, ни туда. И обоснованно отвечают, что мы не готовы.
Заниматься модернизацией государства нам никто не мешал, и Россия тоже. Тем более, в нулевых и начале 10-х. А мы занимались спорами о мове. Точнее, занимались этим наши политиканы, разобщая народ, и вместо модернизации государства разворовывали его. А народу подкидывали ложные лозунги.
Когда здесь превозносят Порошенко, я не спорю с тем, что у него большой опыт государственно деятеля, политика и дипломата. Зеленский во всех этих отношениях рядом с ним даже не мальчишка, а детсадовец. Но я не могу забыть о том, что, будучи на вершинах власти уже больше 20 лет, он ни разу не выступил против той политики, которая проводилась нашими "элитами", и вполне благополучно уживался со всеми. По-моему, его главное стремление это власть. Он был одним из виновников развала "оранжевой" коалиции. Не по принципиальным вопросам, а из-за того, что не поделил должность премьера с Юлей.
Он был среди создателей Партии регионов в которой с момента создания в ноябре 2000 был "співголовою", потом "у березні 2001 року — заступником голови" (при этом, в отличие от других объединившихся для создания партии, свою «Солідарність» не распустил) и осенью 2001 вышел их партии, перейдя в блок Ющенка «Наша Україна», где стал главой предвыборного штаба. Не знаю причин его выхода из ПР, но сильно подозреваю, что он сделал это поняв, что в ПР он первым не будет.
Но желающие могут продолжать молиться.
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ЛАД
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Додано: Чет 03 жов, 2024 03:03
Banderlog написав: ЛАД написав:
Ну, машиностроение, возможно, там никому не нужно будет (лишняя конкуренция для Европы), но всё остальное там появилось не просто так, а благодаря наличию соответствующих природных ресурсов, может потребоваться и другим.
Кто это всё будет финансировать, это вопрос. Зависит от того, кому будет принадлежать Донбасс. Для РФ это может оказаться неподъёмной задачей.
Щоб добувати ресурси теж мало самих ресурсів. Потрібні дороги, порти, дешева електрика кваліфіковані дисциплінован руки.
З українського боку явно цього всього на підконтрольній стороні ногайського степу стало менше ніж в довоєнний період.
А європа продовжує схлопуватись.
Не видно в європі тяги до індустріалізації, ці території скоріше вписуються в економіку турції ніж європи)
Вы всё правильно написали.
Но не согласен, что у Европы нет тяги до індустріалізації. Мне кажется она есть, но при этом там слишком сильны "зелёные" настроения. Это нужно, но ресурсов сочетать экологию и развитую промышленность не хватает. В этом их проблема. При этом, по-моему, их элиты это осознают и пытаются найти решение. Надеюсь, им это удастся. Если нет, то либо они поступятся экологией, либо Европа погибнет. Ну как погибнет - потеряет своё значение и вес в мире. Сначала экономическое, потом и политическое. Военное у них и сегодня не очень.
Тут как раз Украина может помочь - они будут рады перевести сюда химию, металлургию, что-то ещё, решив для себя экологические проблемы и в то же время имея свою промышленность под боком. При этом они будут заинтересованы в защите Украины.
Всё это, конечно, мои домыслы, возможно даже, просто розовые мечты.
Возможно, всё будет совсем иначе.
Но если Запад хочет сохранить своё влияние и лидерство в мире, которое он довольно быстро теряет, то ему пора просыпаться и собираться с силами. Нужен новый импульс. Всё это касается не только Европы, но и США. Трамп в этом прав. Вот только не вижу у него способов достижения цели, хотя цель верная.
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ЛАД
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Додано: Чет 03 жов, 2024 03:04
Бетон написав:
Хасидов уже всех Украина вернула обратно?
Израиль же сто процентов границы закрыл.
Не вернула? Пляшут и веселятся? Ая яй яй.
Израиль границы не закрывал. Откуда вы это взяли?
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Додано: Чет 03 жов, 2024 03:18
smdtranz написав:Бетон
Израиль воюет наверное со страной, чей военный бюджет в 10 раз больше в течении последних 20 лет, есть ядерное оружие, куча всяких ракет и х4 население.
ну и это у нас по 4 детей в семьях, а не в Израиле
, не говоря о том, что там женщин тоже призывают.
............
Это с какого потолка?
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