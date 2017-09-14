Додано: Чет 03 жов, 2024 02:44

andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав: Що б змінилось в реальності від того думання "до того"? Що б змінилосьвід того думання "до того"?

Довоенная политика Украины (и внутренняя, и внешняя, после Кучмы, который был гораздо осторожнее). Довоенная политика Украины (и внутренняя, и внешняя, после Кучмы, который был гораздо осторожнее).

Це означає білоризація(аля Білорусь) України і в перспективі тихе(без війни) приєднання до РФ.

І чому "після Кучми"? Думаєте Кучма посмів би чинять опір на Тузлі якщо б ми знали "ужаси войны"? Це означає білоризація(аля Білорусь) України і в перспективі тихе(без війни) приєднання до РФ.І чому "після Кучми"? Думаєте Кучма посмів би чинять опір на Тузлі якщо б ми знали "ужаси войны"?

Не обязательно "білоризація", это другая крайность. Повторяю, не помню в какой раз - мир и жизнь не чёрно-белые. Есть промежуточные стадии между нашим, явно и резко антироссийским выбором и "білоризацією". Кучма проводил более взвешенную политику не антироссийскую, но и не "білоризацію". Он не допускал явно антироссийской политики, но при этом при необходимости достаточно жёстко отстаивал интересы Украины, как в примере с Тузлой. Томос, на мой взгляд, был не первоочередной задачей, а вот перестройка армии с приближением к стандартам НАТО, перестройка государства с приближением к требованиям ЕС были крайне необходимы. Если бы сделали это, без ненужных радикальных лозунгов и криков,мы могли бы очень быстро вступить и в НАТО, и в ЕС. РФ просто не успела бы среагировать. От того, что мы записали это в конституцию ничего не изменилось. нас не принимают ни туда, ни туда. И обоснованно отвечают, что мы не готовы.Заниматься модернизацией государства нам никто не мешал, и Россия тоже. Тем более, в нулевых и начале 10-х. А мы занимались спорами о мове. Точнее, занимались этим наши политиканы, разобщая народ, и вместо модернизации государства разворовывали его. А народу подкидывали ложные лозунги.Когда здесь превозносят Порошенко, я не спорю с тем, что у него большой опыт государственно деятеля, политика и дипломата. Зеленский во всех этих отношениях рядом с ним даже не мальчишка, а детсадовец. Но я не могу забыть о том, что, будучи на вершинах власти уже больше 20 лет, он ни разу не выступил против той политики, которая проводилась нашими "элитами", и вполне благополучно уживался со всеми. По-моему, его главное стремление это власть. Он был одним из виновников развала "оранжевой" коалиции. Не по принципиальным вопросам, а из-за того, что не поделил должность премьера с Юлей.Он был среди создателей Партии регионов в которой с момента создания в ноябре 2000 был "співголовою", потом "у березні 2001 року — заступником голови" (при этом, в отличие от других объединившихся для создания партии, свою «Солідарність» не распустил) и осенью 2001 вышел их партии, перейдя в блок Ющенка «Наша Україна», где стал главой предвыборного штаба. Не знаю причин его выхода из ПР, но сильно подозреваю, что он сделал это поняв, что в ПР он первым не будет.Но желающие могут продолжать молиться.