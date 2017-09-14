Украинский фронт может обрушиться через три-четыре месяца, считает экс-советник Офиса президента Алексей Арестович. «Когда все эти 700 тысяч с автоматами и пушками не смогут удерживать линию фронта, противник начнет стремительно продвигаться вглубь, отрезая Харьков, выходя к Полтаве, Днепру и Запорожью. Речь пойдет о потере основных промышленных центров Украины»
Відповідь на це питання з розряду кеп-очевидне. Соловьойв видає негативні прогнози та негаразди в якості своїх та глядачів хотєлок і очікуваних радощів. Арестович та ін. видають негатив з метою звернення уваги суспільства на наявність проблем і очікувану небезпеку з метою прийняття заходів, щоб їх відвернути або хоча б вчасно зреагувати; а також пропонує конкретні дії для рішень.
А так за вашою логікою виходить, що нема різниці і між: злочинець встромив ножа і ріже живіт --- хірург встромив ножа і ріже живіт. Однаково ж))) Але різниця насправді колосальна.
Пару днів тому Арестович запевняв, що ніяких катастроф, обрушень на фронті нема і близько; і не очікується... Завтра повторить)) Післязавтра, що загрози ого-го. І т.д. Такими гойдалками він бадьорить паству. В середині видаючі більш-менш об'єктивне - про загрозу втрати Куп'янська та Торецька.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 03 жов, 2024 08:53, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Пару днів тому Арестович запевняв, що ніяких катастроф, обрушень на фронті нема і близько; і не очікується... Завтра повторить)) Післязавтра, що загрози ого-го. І т.д. Такими гойдалками він бадьорить паству.
в чём тогда его ценность? такое может делать любой школьник
detroytred написав:Але різниця насправді колосальна.
как между настоящими ёлочными игрушками и поддельными? напомню подделка выглядит точно так же, но радости не приносит.
detroytred написав:Пару днів тому Арестович запевняв, що ніяких катастроф, обрушень на фронті нема і близько; і не очікується... Завтра повторить)) Післязавтра, що загрози ого-го. І т.д. Такими гойдалками він бадьорить паству.
в чём тогда его ценность? такое может делать любой школьник
Жартуєте? Я тільки вчора цілу простинь відповіді на це питання накнопав.
Ну давайте ви, як маючий більше знань, ніж школьник, розтлумачте, наприклад, проблему ведення масштабних БД не об'єднаннями, а частинами. Всі аспекти цього. Або роль саме піхоти в контексті перезавищення ролі рокет, дронів і т.д. Роль єдиноначалія у війську.
Когда все эти 700 тысяч с автоматами и пушками не смогут удерживать линию фронта....
Якесь гімно з закордону з заспаною мордою, напівлежачі отак коментує війну, а його слухають, дехто навіть вважає його думку "експертною". Він формує погляд на події сотен тисяч людей Дива да і тільки. І це ж не його талант, це просто деградація іншої сторони екрану
Когда все эти 700 тысяч с автоматами и пушками не смогут удерживать линию фронта....
Якесь гімно з закордону з заспаною мордою, напівлежачі отак коментує війну, а його слухають, дехто навіть вважає його думку "експертною". Він формує погляд на події сотен тисяч людей Дива да і тільки. І це ж не його талант, це просто деградація іншої сторони екрану
Деградація в іншому. Що інші високоморальні героїчні герої не мають ні глибини погляду, ні глибини знань.
Отака ситуація: - одні не гімно, а високо-високо моральні, але без знань; - другі - гімно, але зі знаннями.
Не бачу ніяких складнощів в тому, щоб в одних брати одне, а в других інше.
Украинский фронт может обрушиться через три-четыре месяца, считает экс-советник Офиса президента Алексей Арестович. «Когда все эти 700 тысяч с автоматами и пушками не смогут удерживать линию фронта, противник начнет стремительно продвигаться вглубь, отрезая Харьков, выходя к Полтаве, Днепру и Запорожью. Речь пойдет о потере основных промышленных центров Украины»
Он несет дикую чушь. Основной леймотив этой войны с после первых месяцев-изнурительные бои с вялым продвижением.Только листал Дипстейт год назад-сегодня. Ни о чем. Такими темпами Донбасс еще два года брать будут.Отход контролируемый, никакого обвала не вызывает. С чего фронту рухнуть?Приведите пример хоть одной такой войны с таким малым продвижением,которая заканчивалась провалом одной из сторон (резким) ?
а слово ізнурітєльні яке самі пишете Вас не смсущає? Війна на виснаження приводить до того що ми виснажуємся. Розумію Вам хочеться щоб процес був прогнозованим , лінійним. Но це не так. Чи лінійна допомога заходу? Мобілізація? Укріплення на донбасі будувались з 14 року. Нова лінія набагато слабша. За теперешнім фронтом степ. Ви дивились за 2 роки. Воно ніби те саме, но в тому році тисли ми. В цьому тиснуть вони. Вони ще нікого не бусифікують, хіба зеків. В нас скоро треба буде не просто бусифікувати а приковувати дезертирів до ржавих кулеметів.)
Velz написав:Он несет дикую чушь. Основной леймотив этой войны с после первых месяцев-изнурительные бои с вялым продвижением.Только листал Дипстейт год назад-сегодня. Ни о чем. Такими темпами Донбасс еще два года брать будут.Отход контролируемый, никакого обвала не вызывает. С чего фронту рухнуть?Приведите пример хоть одной такой войны с таким малым продвижением,которая заканчивалась провалом одной из сторон (резким) ?
а слово ізнурітєльні яке самі пишете Вас не смсущає? Війна на виснаження приводить до того що ми виснажуємся. Розумію Вам хочеться щоб процес був прогнозованим , лінійним. Но це не так. Чи лінійна допомога заходу? Мобілізація? Укріплення на донбасі будувались з 14 року. Нова лінія набагато слабша. За теперешнім фронтом степ. Ви дивились за 2 роки. Воно ніби те саме, но в тому році тисли ми. В цьому тиснуть вони. Вони ще нікого не бусифікують, хіба зеків. В нас скоро треба буде не просто бусифікувати а приковувати дезертирів до ржавих кулеметів.)
detroytred написав:Пару днів тому Арестович запевняв, що ніяких катастроф, обрушень на фронті нема і близько; і не очікується... Завтра повторить)) Післязавтра, що загрози ого-го.
detroytred написав:за вашою логікою виходить, що нема різниці і між: злочинець встромив ножа і ріже живіт --- хірург встромив ножа і ріже живіт.
хорошо ваша же аналогия. Сегодня хирург говорит пациенту, всё ппц пропало, жить вам осталось 2-3 месяца. А через неделю всё ок вы выздоравливаете и проживёте ещё 20-30 лет. Он точно хороший врач? с таким же успехом вам это скажет соседка из 23 квартиры. хирург анализирует терабайты информации и соседка которая ляпает языком что угодно почему-то приходят к одинаковым выводам. В чём тогда экспертность врача? Если вывод рандомный его может сделать кто угодно, а потом поменять на противоположный.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 03 жов, 2024 09:33, всього редагувалось 1 раз.