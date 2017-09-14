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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10170101711017210173>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 08:31

Зображення

Кількість російських втрат по областях:

✅Донецька область — 186
✅Харківська область — 63
✅Курська область — 48
✅Луганська область — 43
✅Запорізька область — 8
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 08:43

  Wirująświatła написав:для любителя арестовича
Украинский фронт может обрушиться через три-четыре месяца, считает экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.
«Когда все эти 700 тысяч с автоматами и пушками не смогут удерживать линию фронта, противник начнет стремительно продвигаться вглубь, отрезая Харьков, выходя к Полтаве, Днепру и Запорожью. Речь пойдет о потере основных промышленных центров Украины»
чем он лучше соловьева?
https://t.me/nabludatels/47128

Відповідь на це питання з розряду кеп-очевидне.
Соловьойв видає негативні прогнози та негаразди в якості своїх та глядачів хотєлок і очікуваних радощів.
Арестович та ін. видають негатив з метою звернення уваги суспільства на наявність проблем і очікувану небезпеку з метою прийняття заходів, щоб їх відвернути або хоча б вчасно зреагувати; а також пропонує конкретні дії для рішень.

А так за вашою логікою виходить, що нема різниці і між: злочинець встромив ножа і ріже живіт --- хірург встромив ножа і ріже живіт.
Однаково ж)))
Але різниця насправді колосальна.

Пару днів тому Арестович запевняв, що ніяких катастроф, обрушень на фронті нема і близько; і не очікується...
Завтра повторить))
Післязавтра, що загрози ого-го.
І т.д.
Такими гойдалками він бадьорить паству.
В середині видаючі більш-менш об'єктивне - про загрозу втрати Куп'янська та Торецька.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 03 жов, 2024 08:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 08:53

  detroytred написав:Пару днів тому Арестович запевняв, що ніяких катастроф, обрушень на фронті нема і близько; і не очікується...
Завтра повторить))
Післязавтра, що загрози ого-го.
І т.д.
Такими гойдалками він бадьорить паству.

в чём тогда его ценность? такое может делать любой школьник
  detroytred написав:Але різниця насправді колосальна.

как между настоящими ёлочными игрушками и поддельными? напомню подделка выглядит точно так же, но радости не приносит.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 09:02

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Пару днів тому Арестович запевняв, що ніяких катастроф, обрушень на фронті нема і близько; і не очікується...
Завтра повторить))
Післязавтра, що загрози ого-го.
І т.д.
Такими гойдалками він бадьорить паству.

в чём тогда его ценность? такое может делать любой школьник

Жартуєте?
Я тільки вчора цілу простинь відповіді на це питання накнопав.

Ну давайте ви, як маючий більше знань, ніж школьник, розтлумачте, наприклад, проблему ведення масштабних БД не об'єднаннями, а частинами. Всі аспекти цього.
Або роль саме піхоти в контексті перезавищення ролі рокет, дронів і т.д.
Роль єдиноначалія у війську.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 09:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Когда все эти 700 тысяч с автоматами и пушками не смогут удерживать линию фронта....
Якесь гімно з закордону з заспаною мордою, напівлежачі отак коментує війну, а його слухають, дехто навіть вважає його думку "експертною". Він формує погляд на події сотен тисяч людей :D Дива да і тільки. І це ж не його талант, це просто деградація іншої сторони екрану
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 09:07

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Але різниця насправді колосальна.

как между настоящими ёлочными игрушками и поддельными? напомню подделка выглядит точно так же, но радости не приносит.

Нііт.
Дана аналогія абсолютно недоречна.
В даному випадку про абсолютно інше: не про підробку.
Бо ніж злочинця, який ріже живіт, не менш справжній, чим ніж хирурга.
Не підробка.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 09:13

  d44 написав:
Когда все эти 700 тысяч с автоматами и пушками не смогут удерживать линию фронта....
Якесь гімно з закордону з заспаною мордою, напівлежачі отак коментує війну, а його слухають, дехто навіть вважає його думку "експертною". Він формує погляд на події сотен тисяч людей :D Дива да і тільки. І це ж не його талант, це просто деградація іншої сторони екрану

Деградація в іншому.
Що інші високоморальні героїчні герої не мають ні глибини погляду, ні глибини знань.

Отака ситуація:
- одні не гімно, а високо-високо моральні, але без знань;
- другі - гімно, але зі знаннями.

Не бачу ніяких складнощів в тому, щоб в одних брати одне, а в других інше.

Нє)) ну можна марахфон... там взагалі нічого.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 09:14

  Velz написав:
  Wirująświatła написав:для любителя арестовича
Украинский фронт может обрушиться через три-четыре месяца, считает экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.
«Когда все эти 700 тысяч с автоматами и пушками не смогут удерживать линию фронта, противник начнет стремительно продвигаться вглубь, отрезая Харьков, выходя к Полтаве, Днепру и Запорожью. Речь пойдет о потере основных промышленных центров Украины»
чем он лучше соловьева?
https://t.me/nabludatels/47128

Он несет дикую чушь. Основной леймотив этой войны с после первых месяцев-изнурительные бои с вялым продвижением.Только листал Дипстейт год назад-сегодня. Ни о чем. Такими темпами Донбасс еще два года брать будут.Отход контролируемый, никакого обвала не вызывает. С чего фронту рухнуть?Приведите пример хоть одной такой войны с таким малым продвижением,которая заканчивалась провалом одной из сторон (резким) ?
а слово ізнурітєльні яке самі пишете Вас не смсущає?
Війна на виснаження приводить до того що ми виснажуємся.
Розумію Вам хочеться щоб процес був прогнозованим , лінійним.
Но це не так. Чи лінійна допомога заходу?
Мобілізація? Укріплення на донбасі будувались з 14 року. Нова лінія набагато слабша. За теперешнім фронтом степ.
Ви дивились за 2 роки. Воно ніби те саме, но в тому році тисли ми. В цьому тиснуть вони. Вони ще нікого не бусифікують, хіба зеків. В нас скоро треба буде не просто бусифікувати а приковувати дезертирів до ржавих кулеметів.)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 09:23

  Banderlog написав:
  Velz написав:Он несет дикую чушь. Основной леймотив этой войны с после первых месяцев-изнурительные бои с вялым продвижением.Только листал Дипстейт год назад-сегодня. Ни о чем. Такими темпами Донбасс еще два года брать будут.Отход контролируемый, никакого обвала не вызывает. С чего фронту рухнуть?Приведите пример хоть одной такой войны с таким малым продвижением,которая заканчивалась провалом одной из сторон (резким) ?
а слово ізнурітєльні яке самі пишете Вас не смсущає?
Війна на виснаження приводить до того що ми виснажуємся.
Розумію Вам хочеться щоб процес був прогнозованим , лінійним.
Но це не так. Чи лінійна допомога заходу?
Мобілізація? Укріплення на донбасі будувались з 14 року. Нова лінія набагато слабша. За теперешнім фронтом степ.
Ви дивились за 2 роки. Воно ніби те саме, но в тому році тисли ми. В цьому тиснуть вони. Вони ще нікого не бусифікують, хіба зеків. В нас скоро треба буде не просто бусифікувати а приковувати дезертирів до ржавих кулеметів.)

а скрєпні за ці два роки ще більше скрєпилися
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 09:27

  detroytred написав:Пару днів тому Арестович запевняв, що ніяких катастроф, обрушень на фронті нема і близько; і не очікується...
Завтра повторить))
Післязавтра, що загрози ого-го.
  detroytred написав:за вашою логікою виходить, що нема різниці і між: злочинець встромив ножа і ріже живіт --- хірург встромив ножа і ріже живіт.

хорошо ваша же аналогия. Сегодня хирург говорит пациенту, всё ппц пропало, жить вам осталось 2-3 месяца. А через неделю всё ок вы выздоравливаете и проживёте ещё 20-30 лет. Он точно хороший врач? с таким же успехом вам это скажет соседка из 23 квартиры. хирург анализирует терабайты информации и соседка которая ляпает языком что угодно почему-то приходят к одинаковым выводам. В чём тогда экспертность врача? Если вывод рандомный его может сделать кто угодно, а потом поменять на противоположный.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 03 жов, 2024 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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