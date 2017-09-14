Wirująświatła написав: Bobua написав:
Відстрілюватись одному, і групою -- то “дві великі різниці”.
сколько попало в Угледаре в окружение? не хочу писать цифры из тг пока официально не объявят.
Скільки?
Цікаво.
І взагалі, тема оточень і полонів в цю війну -- взагалі незрозуміла...
От у московії платять рекрутам за вхід 10-20тис$.
А скільки платять моск.солдатам за цілих і неушкоджених полонених? 🤔 Хоч тисячу?
Нашим ніби й не платять, чуток не було, але ми ж бідна країна. Але у нас для москвинів є якийсь канал в інеті, як здатись.
Або от у нас, сотня чи дві тисячі СЗЧ, і над ними тепер нависає примара ув`язнення років десь на 5...
А от звільненим з полону -- офіційне звільнення з війська.
Чи повинні умови в полоні бути погані в сучасному світі надвиробництва?
Їжа -- це ж взагалі не проблема. 2000ккал крупами, олією, цукром -- це ж всього лічені сотні гривень на місяць. Не надто смачно, але голод у принципі неможливий.
Дивно якось, що московія не пробувала таким способом (норм.умови полону) вилучати з фронту буцифікованих.
Таке враження ніби москвинам таки треба “шашечки” (масові руйнування і вбивства), а не “їхати” (більше “територій”, але без героїзму “м`ясних штурмів”).
Це від початку якось помітно (злили неймовірну купу грошей на війну, замість, напр., спробувати викупити всю житлову нерухомість на схід від Дніпра (~25млн.людей*20м2*500$ ≈ 250млрд$, заселити туди своїх і хай би проголосували законно про від`єднання...)