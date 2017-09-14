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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10170101711017210173

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 09:30

Banderlog
Згоден. Принцип скорлупи. Спочатку важко руйнується, далі легко йде. Тому розповіді маминих батончиків про «за 2 роки пройшли стільки, отже у мене ще є 5 років, поки вони дійдуть до Дніпра» - це маячня. Рейдовими колонами по 200 км за день звичайно що не підуть, уроки лютого-березня кацапами вивчені, але темпи просування можуть прискоритись. Офіцерам запасу , які не служили ні дня, треба приготуватись тікати на захід, кидаючи свої лахи в контейнері.
Пропонувати захищати не буду, вони не для того щоб служити отримували офіцерські звання
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 09:40

  Wirująświatła написав:
  Bobua написав:Відстрілюватись одному, і групою -- то “дві великі різниці”.
сколько попало в Угледаре в окружение? не хочу писать цифры из тг пока официально не объявят.



Скільки?
Цікаво.
І взагалі, тема оточень і полонів в цю війну -- взагалі незрозуміла...

От у московії платять рекрутам за вхід 10-20тис$.
А скільки платять моск.солдатам за цілих і неушкоджених полонених? 🤔 Хоч тисячу?
Нашим ніби й не платять, чуток не було, але ми ж бідна країна. Але у нас для москвинів є якийсь канал в інеті, як здатись.

Або от у нас, сотня чи дві тисячі СЗЧ, і над ними тепер нависає примара ув`язнення років десь на 5...
А от звільненим з полону -- офіційне звільнення з війська.

Чи повинні умови в полоні бути погані в сучасному світі надвиробництва?
Їжа -- це ж взагалі не проблема. 2000ккал крупами, олією, цукром -- це ж всього лічені сотні гривень на місяць. Не надто смачно, але голод у принципі неможливий.

Дивно якось, що московія не пробувала таким способом (норм.умови полону) вилучати з фронту буцифікованих.
Таке враження ніби москвинам таки треба “шашечки” (масові руйнування і вбивства), а не “їхати” (більше “територій”, але без героїзму “м`ясних штурмів”).
Це від початку якось помітно (злили неймовірну купу грошей на війну, замість, напр., спробувати викупити всю житлову нерухомість на схід від Дніпра (~25млн.людей*20м2*500$ ≈ 250млрд$, заселити туди своїх і хай би проголосували законно про від`єднання...)
Bobua
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