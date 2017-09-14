Banderlog Згоден. Принцип скорлупи. Спочатку важко руйнується, далі легко йде. Тому розповіді маминих батончиків про «за 2 роки пройшли стільки, отже у мене ще є 5 років, поки вони дійдуть до Дніпра» - це маячня. Рейдовими колонами по 200 км за день звичайно що не підуть, уроки лютого-березня кацапами вивчені, але темпи просування можуть прискоритись. Офіцерам запасу , які не служили ні дня, треба приготуватись тікати на захід, кидаючи свої лахи в контейнері. Пропонувати захищати не буду, вони не для того щоб служити отримували офіцерські звання
Bobua написав:Відстрілюватись одному, і групою -- то “дві великі різниці”.
сколько попало в Угледаре в окружение? не хочу писать цифры из тг пока официально не объявят.
Скільки? Цікаво. І взагалі, тема оточень і полонів в цю війну -- взагалі незрозуміла...
От у московії платять рекрутам за вхід 10-20тис$. А скільки платять моск.солдатам за цілих і неушкоджених полонених? 🤔 Хоч тисячу? Нашим ніби й не платять, чуток не було, але ми ж бідна країна. Але у нас для москвинів є якийсь канал в інеті, як здатись.
Або от у нас, сотня чи дві тисячі СЗЧ, і над ними тепер нависає примара ув`язнення років десь на 5... А от звільненим з полону -- офіційне звільнення з війська.
Чи повинні умови в полоні бути погані в сучасному світі надвиробництва? Їжа -- це ж взагалі не проблема. 2000ккал крупами, олією, цукром -- це ж всього лічені сотні гривень на місяць. Не надто смачно, але голод у принципі неможливий.
Дивно якось, що московія не пробувала таким способом (норм.умови полону) вилучати з фронту буцифікованих. Таке враження ніби москвинам таки треба “шашечки” (масові руйнування і вбивства), а не “їхати” (більше “територій”, але без героїзму “м`ясних штурмів”). Це від початку якось помітно (злили неймовірну купу грошей на війну, замість, напр., спробувати викупити всю житлову нерухомість на схід від Дніпра (~25млн.людей*20м2*500$ ≈ 250млрд$, заселити туди своїх і хай би проголосували законно про від`єднання...)
Bobua написав:Скільки? Цікаво. І взагалі, тема оточень і полонів в цю війну -- взагалі незрозуміла...
генштаб обтекаемо сказал что большинству удалось выйти.
Нарешті процес виходу з Вугледара та його північних околиць з підходами завершено. Відразу скажу, що вийшли не всі, це правда, — український військовий кореспондент Богдан Мирошников.
"При відході ворог почав без зупинки обстрілювати шляхи відходу, поливати КАБами та працювати фпв-дронами, внаслідок чого у нас вистачало 300-х. Не всі поранені змогли відійти та потрапили в полон. Але там не така кількість, яку малює ворожа пропаганда. Благо, що окупант не відразу помітив відхід, тому суттєвий проміжок часу наші воїни відходили не під такі потужні обстріли, які були потім. Я не буду навіть говорити за втрати ворога, бо зрозуміло, що вони у багато разів вищі. Після відходу з Вугледара очевидно, що ворог на цьому не зупиниться. Оптимістична конфігурація ЛБЗ поки проходитиме по лінії Катеринівка-Богоявленка-Новоукраїнка-Золота Нива. Але більш реалістичним варіантом є Курахове-Успенівка-Шахтарське-Велика Новосілка. З шаленим тиском на фланги цієї лінії, а одночасно й її головні н.п. — Курахове та Велику Новосілку. У таких умовах також очевидно, що ворог проводитиме відволікаючі удари на оріхівському та гуляйпільському напрямках. Бо наразі головна мета окупанта на ділянці від Оріхова до Курахового — саме останнє місто.
На запитання, чому не вдалось утримати місто, яке стояло на підвищенні та мало дуже вигідне положення для оборони і яке його бригада та інші підрозділи утримували два роки, Віктор пояснює:
«А що таке зараз панівна висота, якщо над тобою висять цілодобово розвіддрони противника? І у нього є перевага в артилерії, у нас артилерії не давали практично, це не так, як було зимою 23-го, коли ми розмотали 155-ту бригаду (у лютому 2023-го 72-га бригада знищила кілька колон російських танків і фактично зробила небоєздатною 155-ту бригаду морської піхоти рф, котра атакувала Павлівку, що поруч з Вугледаром, — ред.). Тоді в нас було повно арти, стріляй — не хочу, тепер — ні, у них паритет у повітрі за рахунок більшої кількості fpv-дронів. росіяни також почали дистанційно мінувати всі під’їзні дороги до переднього краю. Так, піхота в них — бомжі, але є перевага в засобах і кількості. У нас просто вже ніким і нічим було воювати».
Віктор називає цифри, скільки в нього залишилось у батальйоні людей. Із 350 по штату залишилось людей на один взвод — до 30. Це з механіками, водіями, останнім часом піхотинців у підрозділі, які утримували передній край — смугу із 2-3-х кілометрів, було 14-18 людей.
«Ми говорили неодноразово, що підрозділ небоєздатний, нам іноді придавали якісь сили, але вони теж швидко стирались через неадекватно нарізані задачі, як-от «відновити втрачені позиції», а ми не могли вже тримати ті, на яких стояли в той момент», — каже військовий.
На запитання, чи можна було якось стримати наступ росіян на Вугледар уже в останні місяці, Віктор відповідає, що так, «якби нас поміняли хоча б 2-3 місяці тому, але це залежить, на кого, і якої якості там би була піхота, чи не боялась би вона тримати передній край».
«Слідство.Інфо» звернулось за коментарем до пресслужби 72-ї бригади ЗСУ щодо обставин їх виходу з Вугледару, але там поки що офіційно ніяк цю інформацію не коментують.
** Українські військові після двох років оборони Вугледару відійшли з міста. Про це сьогодні офіційно заявили в оперативно-стратегічному угрупуванні військ «Хортиця».
detroytred написав:Пару днів тому Арестович запевняв, що ніяких катастроф, обрушень на фронті нема і близько; і не очікується... Завтра повторить)) Післязавтра, що загрози ого-го.
detroytred написав:за вашою логікою виходить, що нема різниці і між: злочинець встромив ножа і ріже живіт --- хірург встромив ножа і ріже живіт.
хорошо ваша же аналогия. Сегодня хирург говорит пациенту, всё ппц пропало, жить вам осталось 2-3 месяца. А через неделю всё ок вы выздоравливаете и проживёте ещё 20-30 лет. Он точно хороший врач? с таким же успехом вам это скажет соседка из 23 квартиры. хирург анализирует терабайты информации и соседка которая ляпает языком что угодно почему-то приходят к одинаковым выводам. В чём тогда экспертность врача? Если вывод рандомный его может сделать кто угодно, а потом поменять на противоположный.
Тобто ви не схотіли згадати вчорашнє моє пояснення.
По буквах: цінність різна. Різна для різних людей. В залежності від їх рівня знань. Ви розглядаєте для тих для кого марахфон... типу віра... у лікаря, владу, зе і т.д. Я розглядаю цінність -- для отримання знань. Які є лише додатком до інших джерел. Тобто формую висновки і картинку не аля, як у вас один лікар або ористович, а свою. З пазлів з різних джерел. ______________ Про НЕОБХІДНІСТЬ зміни системи управління у війську вказав Муженко. І не аби ляпнути, а в якості одного з трьох вкрай необхідних заходів для продовження війни далі. На початку 23 року. Один з трьох...!!!
Але жоден розумник (хоч НГШ, хоч блохер) про це ні гу-гу.. І лише Люся розтлумачив це по полицях... (А остаточно підтвердило це МО США - про перехід в них з бригад на дивізії, корпуси на підставі побаченого в ході війни в Україні).
Вугледар... 72 тримала б до другого пришестя... Але фланги посипалися... А була б там одна дивізія (корпус), яка відповідальна за всю ділянку фронту, то... І плюс різні ОТУ, які по суті не відповідають ні за що..., але зверху керують... Це ціна... Незробленого на горі. Платять знизу втратами. І будуть платити. Героїчно герої... Поки не скінчаться. І на горі нічого не збираються змінювати... Лише тусують комбригів та мовчать про безвідповідальність отих ОТУ.
І так по багатьом питанням. Глибина. І неважливо сам Люся докопується чи, як актор, лише озвучує текст. Хоча оперує знаннями він вільно.. Головне те, що він копає саме системні питання. А не бавиться з обгортками. А у вас школяр знає(
ЛАД написав:Одна установка "Железного купола" это 20 ракет, при этом, как пишут, по одной цели предусмотрен пуск 2 ракет. Время запуска 20 ракет - по памяти 10 сек. Т.о. уничтожение 10 целей (один залп даже при 100% результате) - 1 млн. долл. Ну и нужен огромный запас таких ракет. Возможно, поэтому Израиль и не даёт нам эти установки - они никогда не сообщали ни об объёмах производства, ни о запасах ракет.
Тамір - це супермега дешева ракета. Не знаю, чому, але навіть ракети до Стінгера чи старого куба коштують зараз набагато дорожче. Петріот ПАК 3 - по останнім контрактам кожтувала 6 мільйонів. На збиття однієї балістичної цілі - мінімум 2 ракети перехватчика. Ракет-перехоплювачів у світі тупо бракує. Якщо не вдасться масово використовувати FPV для шахедів - Росія тупо фінансово може переграти Захід. Тому так часто піднімається питання ударів по пускових. Оборонятися - це програшний варіант...
Velz написав:В ПМВ двигались в целом больше. Я молчу про ВМВ.Корейская- вообще двигались туда-сюда почти до упора.Единственно реальный сценарий схож с течением смертельной,но вялотекущей болезни,когда от первых симпотомов до смерти пациента проодит 10-15-20 лет.
Спірне твердження. В першу світову Німеччина капітулювала, коли на її території не було жодного солдата Антанти. Росія принизливий сепаратний мир підписала теж при доволі непоганих зовнішніх обставинах і фронті. Війна на виснаження - це не про рух фронту, а про внутрішню стійкість економіки і суспільсва..
flyman написав:а скрєпні за ці два роки ще більше скрєпилися
Ракети в них точно не закінчились, но ракети дорогі, і як писав будівельник нам вигідно щоб росія нас обстрілювала ракетами, логіка в тому є. жаль тільки що він з дітками не в харкові живе. Зате появились каби , на каби в нас поки адекватної відповіді нема. Потом, на нас в 22 напала групіровка 250тисяч. Зара їх під 500тисяч, до нового року вони хотять чисельність довести до 600. Да, в нас зара більше навченої піхоти. Це наша основна перевага. Не ф 16 і не роботи на передку.
Bobua написав:Дивно якось, що московія не пробувала таким способом (норм.умови полону) вилучати з фронту буцифікованих. Таке враження ніби москвинам таки треба “шашечки” (масові руйнування і вбивства), а не “їхати” (більше “територій”, але без героїзму “м`ясних штурмів”).
Звісно. Для росії(крім хуйла) - це не екзестинційна війна. Або вони не бачать її екзистинційності. Гірчик все вірно говорить - вше шо роблять рускі - орієнтоване не вних чи назовні, а нагору. Продемонструвати начальству свою лояльність і корисність. В іншому випадку фронт вже був би в кращому випадку по старому кордону між Польшею і Чехословаччиною.