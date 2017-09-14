На запитання, чому не вдалось утримати місто, яке стояло на підвищенні та мало дуже вигідне положення для оборони і яке його бригада та інші підрозділи утримували два роки, Віктор пояснює:«А що таке зараз панівна висота, якщо над тобою висять цілодобово розвіддрони противника?І у нього є перевага в артилерії, у нас артилерії не давали практично, це не так, як було зимою 23-го, коли ми розмотали 155-ту бригаду (у лютому 2023-го 72-га бригада знищила кілька колон російських танків і фактично зробила небоєздатною 155-ту бригаду морської піхоти рф, котра атакувала Павлівку, що поруч з Вугледаром, — ред.).Тоді в нас було повно арти, стріляй — не хочу, тепер — ні, у них паритет у повітрі за рахунок більшої кількості fpv-дронів.росіяни також почали дистанційно мінувати всі під’їзні дороги до переднього краю. Так, піхота в них — бомжі, але є перевага в засобах і кількості. У нас просто вже ніким і нічим було воювати».Із 350 по штату залишилось людей на один взвод — до 30. Це з механіками, водіями, останнім часом піхотинців у підрозділі, які утримували передній край — смугу із 2-3-х кілометрів, було 14-18 людей.«Ми говорили неодноразово, що підрозділ небоєздатний, нам іноді придавали якісь сили,як-от «відновити втрачені позиції», а ми не могли вже тримати ті, на яких стояли в той момент», — каже військовий.На запитання, чи можна було якось стримати наступ росіян на Вугледар уже в останні місяці, Віктор відповідає, що так, «якби нас поміняли хоча б 2-3 місяці тому, але це залежить, на кого, і якої якості там би була піхота, чи не боялась би вона тримати передній край».«Слідство.Інфо» звернулось за коментарем до пресслужби 72-ї бригади ЗСУ щодо обставин їх виходу з Вугледару, але там поки що офіційно ніяк цю інформацію не коментують.** Українські військові після двох років оборони Вугледару відійшли з міста. Про це сьогодні офіційно заявили в оперативно-стратегічному угрупуванні військ «Хортиця».