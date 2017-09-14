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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10171101721017310174

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 11:12

Мені не подобаються події на Близькому Сході.
З одного боку - 180 ракет раша точно не отримає. З іншого - Ізраїль спробує поповнити свої запаси PAC3, яких і так бракує.
Якщо Ізраїль бомбане Іран - то тим точно буде не до допомоги раші. Але Ізраїлю знадобися допомога США, хоча по номенклатурі це слабо пересікається з нашою, по грошах - ще й як.
І що найгірше - якщо Ізраїль бомбане Іранський нафтовидобуток - то ціни на нафту підуть в гору. ЦЕ явно краще для РФ.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:20

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

А "свіжоспечені дронщики" й далі продовжують тренуватись на дронах(закреслено) - на лопатах!😱😅😁😁😁

От прийшов з копання на обід, заодно й сюди заглянув))
п.с.
Дякую Флаймену, Сибариту, Бандерлогу за "фільми, які можна переглянути"👍
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:39

Приміряючи маску ухилянта))))))

  Banderlog написав:
  Mimohod написав:
  sashaqbl написав:Війна на виснаження - це не про рух фронту, а про внутрішню стійкість економіки і суспільсва.

Звідси висновок, що може так статись, що Успіху краще пересидити цю зиму біля лбз чим у Львові. Я думаю що основний удар цієї зими буде якраз по диванній армії.

Все буде добре у львові, і в чернівцях, і тернополі... Грошей, я думаю він вже наскирдував.єдина загроза це повторна бусифікація.

а) Законне звільнення можна "продлєвать"! :mrgreen:
б) Можна 100500раз не доїхати до фронта(десь по дорозі "загубитись") :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:І що найгірше - якщо Ізраїль бомбане Іранський нафтовидобуток - то ціни на нафту підуть в гору. ЦЕ явно краще для РФ.

Треба нам нанести привінтивний удар по нафтовидобутку та нафтопереробці рф, щоб Ізраїль не бомбанув.
Denik
 
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  #<1 ... 10171101721017310174
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