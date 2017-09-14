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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 03 жов, 2024 11:12
Мені не подобаються події на Близькому Сході.
З одного боку - 180 ракет раша точно не отримає. З іншого - Ізраїль спробує поповнити свої запаси PAC3, яких і так бракує.
Якщо Ізраїль бомбане Іран - то тим точно буде не до допомоги раші. Але Ізраїлю знадобися допомога США, хоча по номенклатурі це слабо пересікається з нашою, по грошах - ще й як.
І що найгірше - якщо Ізраїль бомбане Іранський нафтовидобуток - то ціни на нафту підуть в гору. ЦЕ явно краще для РФ.
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sashaqbl
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Додано: Чет 03 жов, 2024 12:20
А "свіжоспечені дронщики" й далі продовжують тренуватись на дронах(закреслено) - на лопатах!😱😅😁😁😁
От прийшов з копання на обід, заодно й сюди заглянув))
п.с.
Дякую Флаймену, Сибариту, Бандерлогу за "фільми, які можна переглянути"👍
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Додано: Чет 03 жов, 2024 12:39
Banderlog написав: Mimohod написав: sashaqbl написав:
Війна на виснаження - це не про рух фронту, а про внутрішню стійкість економіки і суспільсва.
Звідси висновок, що може так статись, що Успіху краще пересидити цю зиму біля лбз чим у Львові. Я думаю що основний удар цієї зими буде якраз по диванній армії.
Все буде добре у львові, і в чернівцях, і тернополі... Грошей, я думаю він вже наскирдував.єдина загроза це повторна бусифікація.
а) Законне звільнення можна "продлєвать"!
б) Можна 100500раз не доїхати до фронта(десь по дорозі "загубитись")
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Додано: Чет 03 жов, 2024 12:42
sashaqbl написав:
І що найгірше - якщо Ізраїль бомбане Іранський нафтовидобуток - то ціни на нафту підуть в гору. ЦЕ явно краще для РФ.
Треба нам нанести привінтивний удар по нафтовидобутку та нафтопереробці рф, щоб Ізраїль не бомбанув.
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