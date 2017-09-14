Недавний визит Зеленского в США стал самым провальным за всю историю, расхлебывать его последствия придется, увы, всей Украине. Удивительно при этом, что у нас дома все взахлеб рассказывают о «перемогах», хотя западная пресса в этот раз более чем критична. The Wall Street Journal пишет, что окно возможностей для Украины сужается. По словам журналистов, фронт трещит по швам, а «план победы» Зеленского воспринят с большими сомнениями. Действительно, отличные обстоятельства, чтобы «принудить Россию» к переговорам. Сразу видно, давно человек в сфере юмора, иронизируют журналисты.

Однако главное даже не то, что США отвергли план Зеленского, а то, что он вместо того, чтобы вести себя как президент, пусть и не до конца суверенной, но страны, он сработал «актером по найму» на избирательной кампании Харрис. В результате табу на критику Зе, которое тщательно выстраивал Вашингтон и которое нарушали до этого только несколько маргинальных политических деятелей, перестало существовать.

Напомним, республиканцы сочли, что украинское правительство открыто отдает предпочтение демократам и администрации Байдена в ходе предвыборной кампании. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон потребовал, чтобы Зеленский отозвал своего посла в США за организацию поездки на завод по производству боеприпасов в Скрэнтоне (штат Пенсильвания), где производятся 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, основной ресурс для ВСУ. По заводу его водил губернатор Пенсильвании демократ Джош Шапиро. При этом, в его штате обещает развернуться самая горячая борьба на президентских выборах из-за различных симпатий американцев.

Джон Корнин, сенатор от Техаса, из Республиканской партии также раскритиковал Зеленского, отдавшего предпочтения демократам. Он назвал этот шаг «грандиозным просчетом». Все это станет предвестником трудностей, с которыми Зеленский может столкнуться в ближайшие месяцы, если республиканцы получат контроль над Конгрессом, а на президентских выборах победит бывший президент Дональд Трамп, открыто заявлявший о нежелании вооружать Украину, а закончить войну «на справедливых условиях» для обоих сторон. Учитывая, что хотелки Зеленского, сводившиеся к просьбам больших денежных вливаний и поставок оружия не зашел ни республиканцам, ни демократам, есть основания полагать – принуждение Киева к переговорам усилят, кто бы по итогам выборов не занял президентское кресло в Штатах. А это значит, что Зе по-факту "сольют".