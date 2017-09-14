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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10172101731017410175>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 11:12

Мені не подобаються події на Близькому Сході.
З одного боку - 180 ракет раша точно не отримає. З іншого - Ізраїль спробує поповнити свої запаси PAC3, яких і так бракує.
Якщо Ізраїль бомбане Іран - то тим точно буде не до допомоги раші. Але Ізраїлю знадобися допомога США, хоча по номенклатурі це слабо пересікається з нашою, по грошах - ще й як.
І що найгірше - якщо Ізраїль бомбане Іранський нафтовидобуток - то ціни на нафту підуть в гору. ЦЕ явно краще для РФ.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:20

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

А "свіжоспечені дронщики" й далі продовжують тренуватись на дронах(закреслено) - на лопатах!😱😅😁😁😁

От прийшов з копання на обід, заодно й сюди заглянув))
п.с.
Дякую Флаймену, Сибариту, Бандерлогу за "фільми, які можна переглянути"👍
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:39

Приміряючи маску ухилянта))))))

  Banderlog написав:
  Mimohod написав:
  sashaqbl написав:Війна на виснаження - це не про рух фронту, а про внутрішню стійкість економіки і суспільсва.

Звідси висновок, що може так статись, що Успіху краще пересидити цю зиму біля лбз чим у Львові. Я думаю що основний удар цієї зими буде якраз по диванній армії.

Все буде добре у львові, і в чернівцях, і тернополі... Грошей, я думаю він вже наскирдував.єдина загроза це повторна бусифікація.

а) Законне звільнення можна "продлєвать"! :mrgreen:
б) Можна 100500раз не доїхати до фронта(десь по дорозі "загубитись") :lol:

п.с.
Я, взагалі, не знаю, як можна другий раз загнати на фронт "бувалого фронтовика", який твердо вирішить і твердо проявить своє бажання НЕ йти другий раз на фронт? :mrgreen:

Хіба в кайданках під дулом автомата :lol:
- але тоді треба після "доставки на фронт" позаду ставити "загороджувальний загін"! :lol:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 03 жов, 2024 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:І що найгірше - якщо Ізраїль бомбане Іранський нафтовидобуток - то ціни на нафту підуть в гору. ЦЕ явно краще для РФ.

Треба нам нанести привінтивний удар по нафтовидобутку та нафтопереробці рф, щоб Ізраїль не бомбанув.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:53





Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 13:01

Недавний визит Зеленского в США стал самым провальным за всю историю, расхлебывать его последствия придется, увы, всей Украине. Удивительно при этом, что у нас дома все взахлеб рассказывают о «перемогах», хотя западная пресса в этот раз более чем критична. The Wall Street Journal пишет, что окно возможностей для Украины сужается. По словам журналистов, фронт трещит по швам, а «план победы» Зеленского воспринят с большими сомнениями. Действительно, отличные обстоятельства, чтобы «принудить Россию» к переговорам. Сразу видно, давно человек в сфере юмора, иронизируют журналисты.
Однако главное даже не то, что США отвергли план Зеленского, а то, что он вместо того, чтобы вести себя как президент, пусть и не до конца суверенной, но страны, он сработал «актером по найму» на избирательной кампании Харрис. В результате табу на критику Зе, которое тщательно выстраивал Вашингтон и которое нарушали до этого только несколько маргинальных политических деятелей, перестало существовать.
Напомним, республиканцы сочли, что украинское правительство открыто отдает предпочтение демократам и администрации Байдена в ходе предвыборной кампании. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон потребовал, чтобы Зеленский отозвал своего посла в США за организацию поездки на завод по производству боеприпасов в Скрэнтоне (штат Пенсильвания), где производятся 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, основной ресурс для ВСУ. По заводу его водил губернатор Пенсильвании демократ Джош Шапиро. При этом, в его штате обещает развернуться самая горячая борьба на президентских выборах из-за различных симпатий американцев.
Джон Корнин, сенатор от Техаса, из Республиканской партии также раскритиковал Зеленского, отдавшего предпочтения демократам. Он назвал этот шаг «грандиозным просчетом». Все это станет предвестником трудностей, с которыми Зеленский может столкнуться в ближайшие месяцы, если республиканцы получат контроль над Конгрессом, а на президентских выборах победит бывший президент Дональд Трамп, открыто заявлявший о нежелании вооружать Украину, а закончить войну «на справедливых условиях» для обоих сторон. Учитывая, что хотелки Зеленского, сводившиеся к просьбам больших денежных вливаний и поставок оружия не зашел ни республиканцам, ни демократам, есть основания полагать – принуждение Киева к переговорам усилят, кто бы по итогам выборов не занял президентское кресло в Штатах. А это значит, что Зе по-факту "сольют".
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 13:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На одному з київських підприємств ТЦК викрали головного інженера з розробки систем протидії дронам.

І сталось це дорогою на роботу. Голосіївський тцк вирішив що цей стрілець на фронті буде кориснішим
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 13:03

Ура-патріоти - саме ваш час настав показати "як треба"!

  Wirująświatła написав:




Я ж кажу, що вже просто МУСЯТЬ піти на фронт сини Будівельника, чоловік Флер, Песікот, Василь-Рівне і інші, які хочуть затяжної війни і до останньої верби!
Бо інакше - "кіна не буде!"©
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 13:14

  sashaqbl написав:
  Velz написав:В ПМВ двигались в целом больше. Я молчу про ВМВ.Корейская- вообще двигались туда-сюда почти до упора.Единственно реальный сценарий схож с течением смертельной,но вялотекущей болезни,когда от первых симпотомов до смерти пациента проодит 10-15-20 лет.

Спірне твердження. В першу світову Німеччина капітулювала, коли на її території не було жодного солдата Антанти. Росія принизливий сепаратний мир підписала теж при доволі непоганих зовнішніх обставинах і фронті.
Війна на виснаження - це не про рух фронту, а про внутрішню стійкість економіки і суспільсва..

Це вірно для будь-якої тривалої війни.
Про стійкість економіки нам можна не говорити, бо ми воюємо тільки за умови підтримки партнерів.
А стійкість суспільства у нас найбільша, як виявилось, у стійкості проти мобілізації.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 13:18

Документ появился в Телеграм-канале «ВЧК-ОГПУ», который считается связанным с ФСБ. Эта версия постановления сильно отличается от той, которую получили родственники Алексея. В документе содержится не только информация о симптомах, которые могут указывать на отравление, но и травмы, найденные на теле политика.

У Навального были зафиксированы: множественные кровоподтёки на локтях, коленях, голенях, губах и тыльной поверхности стопы, а также кровоизлияние в мягкие ткани теменной области головы. Травмы описываются как нанесённые незадолго до наступления смерти (30-40 минут) и не угрожающие жизни.

Также в тексте упомянуты переломы рёбер и сочленённых с ними хрящей. Эти повреждения на теле Навального следствие списало на последствия проведения сердечно-легочной реанимации.

В документе приводится длинный список существовавших ранее хронических заболеваний и описание следов оперативного вмешательства: в частности, в нем содержится описание старых повреждений трахеи. Скорее всего, они связаны с трахеостомией, которую Навальному проводили после отравления в 2020 году.

Причиной смерти называют некое «комбинированное заболевание», триггером которого стало нарушение сердечного ритма в результате повышенного артериального давления. Причины того, что могло вызвать описанные в документе боли в животе, рвоту и судороги, не описываются. По версии следствия, экспертиза не нашла присутствия отравляющих веществ.

Ранее о существовании этого документа написал The Insider. В тексте издания говорилось, что он находится в распоряжении редакции, однако в публикации содержалась только первая страница. Команда Навального никак не прокомментировала данные издания.
Wirująświatła
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