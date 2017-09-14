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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 03 жов, 2024 11:12
Мені не подобаються події на Близькому Сході.
З одного боку - 180 ракет раша точно не отримає. З іншого - Ізраїль спробує поповнити свої запаси PAC3, яких і так бракує.
Якщо Ізраїль бомбане Іран - то тим точно буде не до допомоги раші. Але Ізраїлю знадобися допомога США, хоча по номенклатурі це слабо пересікається з нашою, по грошах - ще й як.
І що найгірше - якщо Ізраїль бомбане Іранський нафтовидобуток - то ціни на нафту підуть в гору. ЦЕ явно краще для РФ.
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sashaqbl
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Додано: Чет 03 жов, 2024 12:20
А "свіжоспечені дронщики" й далі продовжують тренуватись на дронах(закреслено) - на лопатах!😱😅😁😁😁
От прийшов з копання на обід, заодно й сюди заглянув))
п.с.
Дякую Флаймену, Сибариту, Бандерлогу за "фільми, які можна переглянути"👍
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Додано: Чет 03 жов, 2024 12:39
Banderlog написав: Mimohod написав: sashaqbl написав:
Війна на виснаження - це не про рух фронту, а про внутрішню стійкість економіки і суспільсва.
Звідси висновок, що може так статись, що Успіху краще пересидити цю зиму біля лбз чим у Львові. Я думаю що основний удар цієї зими буде якраз по диванній армії.
Все буде добре у львові, і в чернівцях, і тернополі... Грошей, я думаю він вже наскирдував.єдина загроза це повторна бусифікація.
а) Законне звільнення можна "продлєвать"!
б) Можна 100500раз не доїхати до фронта(десь по дорозі "загубитись")
п.с.
Я, взагалі, не знаю, як можна другий раз загнати на фронт "бувалого фронтовика", який твердо вирішить і твердо проявить своє бажання НЕ йти другий раз на фронт?
Хіба в кайданках під дулом автомата
- але тоді треба після "доставки на фронт" позаду ставити "загороджувальний загін"!
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 03 жов, 2024 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 12:42
sashaqbl написав:
І що найгірше - якщо Ізраїль бомбане Іранський нафтовидобуток - то ціни на нафту підуть в гору. ЦЕ явно краще для РФ.
Треба нам нанести привінтивний удар по нафтовидобутку та нафтопереробці рф, щоб Ізраїль не бомбанув.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 12:53
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Wirująświatła
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Додано: Чет 03 жов, 2024 13:01
Недавний визит Зеленского в США стал самым провальным за всю историю, расхлебывать его последствия придется, увы, всей Украине. Удивительно при этом, что у нас дома все взахлеб рассказывают о «перемогах», хотя западная пресса в этот раз более чем критична. The Wall Street Journal пишет, что окно возможностей для Украины сужается. По словам журналистов, фронт трещит по швам, а «план победы» Зеленского воспринят с большими сомнениями. Действительно, отличные обстоятельства, чтобы «принудить Россию» к переговорам. Сразу видно, давно человек в сфере юмора, иронизируют журналисты.
Однако главное даже не то, что США отвергли план Зеленского, а то, что он вместо того, чтобы вести себя как президент, пусть и не до конца суверенной, но страны, он сработал «актером по найму» на избирательной кампании Харрис. В результате табу на критику Зе, которое тщательно выстраивал Вашингтон и которое нарушали до этого только несколько маргинальных политических деятелей, перестало существовать.
Напомним, республиканцы сочли, что украинское правительство открыто отдает предпочтение демократам и администрации Байдена в ходе предвыборной кампании. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон потребовал, чтобы Зеленский отозвал своего посла в США за организацию поездки на завод по производству боеприпасов в Скрэнтоне (штат Пенсильвания), где производятся 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, основной ресурс для ВСУ. По заводу его водил губернатор Пенсильвании демократ Джош Шапиро. При этом, в его штате обещает развернуться самая горячая борьба на президентских выборах из-за различных симпатий американцев.
Джон Корнин, сенатор от Техаса, из Республиканской партии также раскритиковал Зеленского, отдавшего предпочтения демократам. Он назвал этот шаг «грандиозным просчетом». Все это станет предвестником трудностей, с которыми Зеленский может столкнуться в ближайшие месяцы, если республиканцы получат контроль над Конгрессом, а на президентских выборах победит бывший президент Дональд Трамп, открыто заявлявший о нежелании вооружать Украину, а закончить войну «на справедливых условиях» для обоих сторон. Учитывая, что хотелки Зеленского, сводившиеся к просьбам больших денежных вливаний и поставок оружия не зашел ни республиканцам, ни демократам, есть основания полагать – принуждение Киева к переговорам усилят, кто бы по итогам выборов не занял президентское кресло в Штатах. А это значит, что Зе по-факту "сольют".
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Додано: Чет 03 жов, 2024 13:03
На одному з київських підприємств ТЦК викрали головного інженера з розробки систем протидії дронам.
І сталось це дорогою на роботу. Голосіївський тцк вирішив що цей стрілець на фронті буде кориснішим
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Додано: Чет 03 жов, 2024 13:03
Wirująświatła написав:
Я ж кажу, що вже просто МУСЯТЬ піти на фронт сини Будівельника, чоловік Флер, Песікот, Василь-Рівне і інші, які хочуть затяжної війни і до останньої верби!
Бо інакше - "кіна не буде!"©
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Додано: Чет 03 жов, 2024 13:14
sashaqbl написав: Velz написав:
В ПМВ двигались в целом больше. Я молчу про ВМВ.Корейская- вообще двигались туда-сюда почти до упора.Единственно реальный сценарий схож с течением смертельной,но вялотекущей болезни,когда от первых симпотомов до смерти пациента проодит 10-15-20 лет.
Спірне твердження. В першу світову Німеччина капітулювала, коли на її території не було жодного солдата Антанти. Росія принизливий сепаратний мир підписала теж при доволі непоганих зовнішніх обставинах і фронті.
Війна на виснаження - це не про рух фронту, а про внутрішню стійкість економіки і суспільсва.
.
Це вірно для будь-якої тривалої війни.
Про стійкість економіки нам можна не говорити, бо ми воюємо тільки за умови підтримки партнерів.
А стійкість суспільства у нас найбільша, як виявилось, у стійкості проти мобілізації.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 13:18
Документ появился в Телеграм-канале «ВЧК-ОГПУ», который считается связанным с ФСБ. Эта версия постановления сильно отличается от той, которую получили родственники Алексея. В документе содержится не только информация о симптомах, которые могут указывать на отравление, но и травмы, найденные на теле политика.
У Навального были зафиксированы: множественные кровоподтёки на локтях, коленях, голенях, губах и тыльной поверхности стопы, а также кровоизлияние в мягкие ткани теменной области головы. Травмы описываются как нанесённые незадолго до наступления смерти (30-40 минут) и не угрожающие жизни.
Также в тексте упомянуты переломы рёбер и сочленённых с ними хрящей. Эти повреждения на теле Навального следствие списало на последствия проведения сердечно-легочной реанимации.
В документе приводится длинный список существовавших ранее хронических заболеваний и описание следов оперативного вмешательства: в частности, в нем содержится описание старых повреждений трахеи. Скорее всего, они связаны с трахеостомией, которую Навальному проводили после отравления в 2020 году.
Причиной смерти называют некое «комбинированное заболевание», триггером которого стало нарушение сердечного ритма в результате повышенного артериального давления. Причины того, что могло вызвать описанные в документе боли в животе, рвоту и судороги, не описываются. По версии следствия, экспертиза не нашла присутствия отравляющих веществ.
Ранее о существовании этого документа написал The Insider. В тексте издания говорилось, что он находится в распоряжении редакции, однако в публикации содержалась только первая страница. Команда Навального никак не прокомментировала данные издания.
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