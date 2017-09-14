Кількість нових вакансій на ринку протягом серпня практично не змінювалась і залишалася на рівні близько 90% від середнього рівня 2021 року. На початку вересня кількість нових вакансій ненадовго перевищила показники 2021 року, але потім знову скоротилася. Від початку ж року спостерігається тенденція на повільне зростання кількості нових вакансій. Активність шукачів роботи залишається на стабільно низькому рівні, що є меншим за відповідні показники 2023 та 2022 років.Податки на споживання продовжують зростатиПодаткові надходження до державного бюджету в серпні становили 149,4 млрд грн, збільшившись на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зростання відбулось за рахунок податку на прибуток підприємств (передусім оподаткування банків за ставкою 25%), ПДФО (передача «військового» ПДФО з місцевих бюджетів) та акцизів (краще адміністрування).Очікується, що Парламент розгляне пакет підвищення податків протягом наступних тижнів для подолання бюджетного дефіциту, однак його структура ще не визначена. Ймовірні опції: збільшення військового збору з доходів фізичних осіб (5%), військовий збір для приватних підприємців (1% для 3-ї групи), авансові платежі з податку на прибуток для роздрібних продавців пального.Обговорюється можливість запровадження 50% пільгового податку на прибуток для банків за сильної підтримки з боку депутатів та Податкового комітету та сильної опозиції з боку Мінфіну та НБУ. Підвищення ПДВ не обговорюється.За попередніми даними НБУ, у серпні 2024 року баланс товарів та послуг був негативним: $-3 млрд. Імпорт товарів у серпні ($5,7 млрд) перевищував експорт товарів ($3,2 млрд), а імпорт послуг ($2 млрд) перевищував експорт послуг ($1,4 млрд).Україна відновила комерційний експорт електроенергії: в останні дні вересня вдалося експортувати близько 0,8 ГВт·год в окремі години, коли попит всередині країни був невеликим. Це дуже мало: такий обсяг може виробити Південноукраїнська АЕС за 15 хвилин, якщо працюватиме на повній потужності. Експорт електроенергії за кордон — позитивна новина, що свідчить про нормалізацію ситуації в енергосистемі. Якщо ж дефіцит електроенергії в Україні відновиться, експорт можна буде швидко відмінити.У вересні Україна імпортувала 436,7 ГВт·год електроенергії, а експортувала тільки 0,8 ГВт·год. Навіть враховуючи ті технічні обмеження імпорту, що існують (до 1,7 ГВт потужності), його можна ще суттєво наростити, до приблизно 1200 ГВт·год на місяць.У серпні Україна виробила 644 тис. тонн чавуну (+4% до попереднього місяця), 691 тис. тонн сталі (-3%) та 589 тис. тонн прокату (0%). Загалом за 8 міс. 2024 року виробництво основних видів металопродукції зросло на 21-31%.Світові ціни на залізну руду впали до $91/т, найнижчого рівня з 2022 року. З початку року падіння цін становило 36%. Світові ціни на сталь коливаються в районі $420/т, що зумовлено охолодженням внутрішнього попиту в Китаї та виходом на світовий ринок дешевшої китайської сталі.У січні-липні 2024 року Україна збільшила імпорт плоского прокату на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 565 тис. тонн. Ключовим постачальником залишається Туреччина – 105 тис. тонн.У серпні експорт аграрної продукції зріс на 9% до 4,6 млн тонн. Зростання є сезонним і зумовлене збільшенням експорту цьогорічного врожаю.У грошовому еквіваленті за 7 місяців 2014 року загальний експорт аграрної та харчової продукції перевищив $14,1 млрд і склав 63% від загального товарного експорту.Частка чорноморських портів в експорті в серпні цього року становила 78%, а ще 5,4% було експортовано автомобільним транспортом, що є найвищим показником за останні 11 місяців. Ринок сільськогосподарської землі в Україні з початку року зріс більш ніж на 30%. У липні 2024 року ціни на сільгоспземлю відновили зростання після незначного зниження в травні-червні і були найвищими за всю історію.Україна ратифікувала угоду про безмитну торгівлю з Великою Британією. До 2029 року всі ввізні мита та тарифні квоти у двосторонній торгівлі будуть скасовані. З початку року основними експортними товарами до Великої Британії були сільськогосподарська продукція, а саме соняшникова олія, куряче м’ясо, ріпак та кукурудза.Реальний ВВП у першому кварталі 2024 року зріс на 6,5% порівняно з першим кварталом 2023 року, за оцінкою Державної служби статистики України. У наступних кварталах року відновлення економіки сповільниться. За прогнозом Мінекономіки, цього року ВВП зросте на 3,5% у річному вимірі (прогноз НБУ – 3,7%). Ці прогнози відповідають базовому сценарію МВФ. Однак за негативним сценарієм МВФ прогнозує падіння української економіки на 1,7% у 2024 році.