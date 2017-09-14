Недавний визит Зеленского в США стал самым провальным за всю историю, расхлебывать его последствия придется, увы, всей Украине. Удивительно при этом, что у нас дома все взахлеб рассказывают о «перемогах», хотя западная пресса в этот раз более чем критична. The Wall Street Journal пишет, что окно возможностей для Украины сужается. По словам журналистов, фронт трещит по швам, а «план победы» Зеленского воспринят с большими сомнениями. Действительно, отличные обстоятельства, чтобы «принудить Россию» к переговорам. Сразу видно, давно человек в сфере юмора, иронизируют журналисты.... .... Учитывая, что хотелки Зеленского, сводившиеся к просьбам больших денежных вливаний и поставок оружия не зашел ни республиканцам, ни демократам, есть основания полагать – принуждение Киева к переговорам усилят, кто бы по итогам выборов не занял президентское кресло в Штатах. А это значит, что Зе по-факту "сольют".
Цікаво, нарешті, почути "хотєлкі партнерів". Або хоча б стратегію, що хочуть, як досягнути. Гандони, що тут скажеш. Вляпалися ми з ними.
ЛАД написав:Не обязательно "білоризація", это другая крайность. Повторяю, не помню в какой раз - мир и жизнь не чёрно-белые. Есть промежуточные стадии между нашим, явно и резко антироссийским выбором и "білоризацією". Кучма проводил более взвешенную политику не антироссийскую, но и не "білоризацію". Он не допускал явно антироссийской политики, но при этом при необходимости достаточно жёстко отстаивал интересы Украины, как в примере с Тузлой. Томос, на мой взгляд, был не первоочередной задачей, а вот перестройка армии с приближением к стандартам НАТО, перестройка государства с приближением к требованиям ЕС были крайне необходимы. Если бы сделали это, без ненужных радикальных лозунгов и криков, после этого мы могли бы очень быстро вступить и в НАТО, и в ЕС. РФ просто не успела бы среагировать. От того, что мы записали это в конституцию ничего не изменилось. нас не принимают ни туда, ни туда. И обоснованно отвечают, что мы не готовы. Заниматься модернизацией государства нам никто не мешал, и Россия тоже. Тем более, в нулевых и начале 10-х. А мы занимались спорами о мове. Точнее, занимались этим наши политиканы, разобщая народ, и вместо модернизации государства разворовывали его. А народу подкидывали ложные лозунги. Когда здесь превозносят Порошенко, я не спорю с тем, что у него большой опыт государственно деятеля, политика и дипломата. Зеленский во всех этих отношениях рядом с ним даже не мальчишка, а детсадовец. Но я не могу забыть о том, что, будучи на вершинах власти уже больше 20 лет, он ни разу не выступил против той политики, которая проводилась нашими "элитами", и вполне благополучно уживался со всеми. По-моему, его главное стремление это власть. Он был одним из виновников развала "оранжевой" коалиции. Не по принципиальным вопросам, а из-за того, что не поделил должность премьера с Юлей. Он был среди создателей Партии регионов в которой с момента создания в ноябре 2000 был "співголовою", потом "у березні 2001 року — заступником голови" (при этом, в отличие от других объединившихся для создания партии, свою «Солідарність» не распустил) и осенью 2001 вышел их партии, перейдя в блок Ющенка «Наша Україна», где стал главой предвыборного штаба. Не знаю причин его выхода из ПР, но сильно подозреваю, что он сделал это поняв, что в ПР он первым не будет. Но желающие могут продолжать молиться.
вже питав, але відповіді немає - а чим вам Томос так завадив? особисто вам? тим, що дратує москалів?
sashaqbl написав:І що найгірше - якщо Ізраїль бомбане Іранський нафтовидобуток - то ціни на нафту підуть в гору. ЦЕ явно краще для РФ.
Треба нам нанести привінтивний удар по нафтовидобутку та нафтопереробці рф, щоб Ізраїль не бомбанув.
"превентивний" Не підкажете, який зв'язок між нашим ударом по нафтовидобутку та нафтопереробці РФ і бомбардуванням Ізраїлем іранських підприємств? Чим наш удар по РФ замінить (чи завадить) Ізраїлю їх удар по Ірану? Чи ви вважаєте, що у Ізраїля ціль знизити мировий видобуток нафти?
Кількість нових вакансій на ринку протягом серпня практично не змінювалась і залишалася на рівні близько 90% від середнього рівня 2021 року. На початку вересня кількість нових вакансій ненадовго перевищила показники 2021 року, але потім знову скоротилася. Від початку ж року спостерігається тенденція на повільне зростання кількості нових вакансій. Активність шукачів роботи залишається на стабільно низькому рівні, що є меншим за відповідні показники 2023 та 2022 років. Безробіття у вересні — 15,4%
$24,5 млрд іноземних коштів надійшло у 2024
Податки
Податки на споживання продовжують зростати Податкові надходження до державного бюджету в серпні становили 149,4 млрд грн, збільшившись на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зростання відбулось за рахунок податку на прибуток підприємств (передусім оподаткування банків за ставкою 25%), ПДФО (передача «військового» ПДФО з місцевих бюджетів) та акцизів (краще адміністрування).
Очікується, що Парламент розгляне пакет підвищення податків протягом наступних тижнів для подолання бюджетного дефіциту, однак його структура ще не визначена. Ймовірні опції: збільшення військового збору з доходів фізичних осіб (5%), військовий збір для приватних підприємців (1% для 3-ї групи), авансові платежі з податку на прибуток для роздрібних продавців пального.
Обговорюється можливість запровадження 50% пільгового податку на прибуток для банків за сильної підтримки з боку депутатів та Податкового комітету та сильної опозиції з боку Мінфіну та НБУ. Підвищення ПДВ не обговорюється.
Зовнішня торгівля
За попередніми даними НБУ, у серпні 2024 року баланс товарів та послуг був негативним: $-3 млрд. Імпорт товарів у серпні ($5,7 млрд) перевищував експорт товарів ($3,2 млрд), а імпорт послуг ($2 млрд) перевищував експорт послуг ($1,4 млрд).
Енергетика
Україна відновила комерційний експорт електроенергії: в останні дні вересня вдалося експортувати близько 0,8 ГВт·год в окремі години, коли попит всередині країни був невеликим. Це дуже мало: такий обсяг може виробити Південноукраїнська АЕС за 15 хвилин, якщо працюватиме на повній потужності. Експорт електроенергії за кордон — позитивна новина, що свідчить про нормалізацію ситуації в енергосистемі. Якщо ж дефіцит електроенергії в Україні відновиться, експорт можна буде швидко відмінити.
У вересні Україна імпортувала 436,7 ГВт·год електроенергії, а експортувала тільки 0,8 ГВт·год. Навіть враховуючи ті технічні обмеження імпорту, що існують (до 1,7 ГВт потужності), його можна ще суттєво наростити, до приблизно 1200 ГВт·год на місяць.
Металургія
У серпні Україна виробила 644 тис. тонн чавуну (+4% до попереднього місяця), 691 тис. тонн сталі (-3%) та 589 тис. тонн прокату (0%). Загалом за 8 міс. 2024 року виробництво основних видів металопродукції зросло на 21-31%.
Світові ціни на залізну руду впали до $91/т, найнижчого рівня з 2022 року. З початку року падіння цін становило 36%. Світові ціни на сталь коливаються в районі $420/т, що зумовлено охолодженням внутрішнього попиту в Китаї та виходом на світовий ринок дешевшої китайської сталі.
У січні-липні 2024 року Україна збільшила імпорт плоского прокату на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 565 тис. тонн. Ключовим постачальником залишається Туреччина – 105 тис. тонн.
Сільське господарство
У серпні експорт аграрної продукції зріс на 9% до 4,6 млн тонн. Зростання є сезонним і зумовлене збільшенням експорту цьогорічного врожаю. У грошовому еквіваленті за 7 місяців 2014 року загальний експорт аграрної та харчової продукції перевищив $14,1 млрд і склав 63% від загального товарного експорту.
Частка чорноморських портів в експорті в серпні цього року становила 78%, а ще 5,4% було експортовано автомобільним транспортом, що є найвищим показником за останні 11 місяців. Ринок сільськогосподарської землі в Україні з початку року зріс більш ніж на 30%. У липні 2024 року ціни на сільгоспземлю відновили зростання після незначного зниження в травні-червні і були найвищими за всю історію.
Україна ратифікувала угоду про безмитну торгівлю з Великою Британією. До 2029 року всі ввізні мита та тарифні квоти у двосторонній торгівлі будуть скасовані. З початку року основними експортними товарами до Великої Британії були сільськогосподарська продукція, а саме соняшникова олія, куряче м’ясо, ріпак та кукурудза.
ВВП
Реальний ВВП у першому кварталі 2024 року зріс на 6,5% порівняно з першим кварталом 2023 року, за оцінкою Державної служби статистики України. У наступних кварталах року відновлення економіки сповільниться. За прогнозом Мінекономіки, цього року ВВП зросте на 3,5% у річному вимірі (прогноз НБУ – 3,7%). Ці прогнози відповідають базовому сценарію МВФ. Однак за негативним сценарієм МВФ прогнозує падіння української економіки на 1,7% у 2024 році.
Недавний визит Зеленского в США стал самым провальным за всю историю, расхлебывать его последствия придется, увы, всей Украине. Удивительно при этом, что у нас дома все взахлеб рассказывают о «перемогах», хотя западная пресса в этот раз более чем критична. The Wall Street Journal пишет, что окно возможностей для Украины сужается. По словам журналистов, фронт трещит по швам, а «план победы» Зеленского воспринят с большими сомнениями. Действительно, отличные обстоятельства, чтобы «принудить Россию» к переговорам. Сразу видно, давно человек в сфере юмора, иронизируют журналисты.... .... Учитывая, что хотелки Зеленского, сводившиеся к просьбам больших денежных вливаний и поставок оружия не зашел ни республиканцам, ни демократам, есть основания полагать – принуждение Киева к переговорам усилят, кто бы по итогам выборов не занял президентское кресло в Штатах. А это значит, что Зе по-факту "сольют".
Цікаво, нарешті, почути "хотєлкі партнерів". Або хоча б стратегію, що хочуть, як досягнути.
Невже так важко зрозуміти всі натяки з поставками зброї? Мирна угода їм потрібна ціною хоч в пів України. Чим швидше ми це зрозуміємо, тим більшу частину країни врятуємо від руйнування і поглинання ворогом.
d44 написав:Гандони, що тут скажеш. Вляпалися ми з ними.
Вляпалися ми не з ними, а усі роки незалежності ляпалися потроху і вже так конкретно - з Голобородьком та його партією зелених регіонів у 2019 році.
Недавний визит Зеленского в США стал самым провальным за всю историю, расхлебывать его последствия придется, увы, всей Украине. Удивительно при этом, что у нас дома все взахлеб рассказывают о «перемогах», хотя западная пресса в этот раз более чем критична. The Wall Street Journal пишет, что окно возможностей для Украины сужается. По словам журналистов, фронт трещит по швам, а «план победы» Зеленского воспринят с большими сомнениями. Действительно, отличные обстоятельства, чтобы «принудить Россию» к переговорам. Сразу видно, давно человек в сфере юмора, иронизируют журналисты.... .... Учитывая, что хотелки Зеленского, сводившиеся к просьбам больших денежных вливаний и поставок оружия не зашел ни республиканцам, ни демократам, есть основания полагать – принуждение Киева к переговорам усилят, кто бы по итогам выборов не занял президентское кресло в Штатах. А это значит, что Зе по-факту "сольют".
Цікаво, нарешті, почути "хотєлкі партнерів". Або хоча б стратегію, що хочуть, як досягнути. Гандони, що тут скажеш. Вляпалися ми з ними.
Але є свіжак відео, де цей же Портніков запевняє ведучу (яка колись з Миколой Вереснем вела передачі), що "я не бачу ніяких проблем з мобресурсом в 30млн-ій країні. Ще на 5-10 років воювати. Тільки владі треба буде жорсткіше. Вік... жінки..."
sashaqbl написав:З одного боку - 180 ракет раша точно не отримає. З іншого - Ізраїль спробує поповнити свої запаси PAC3, яких і так бракує
Судячи з результатів ракети виявились не дуже. Не дуже потрібні тепер вони і рашці. Не зрозуміло тільки чому добре зарекомендувавших себе Щахедів з Ірану не полетіло. Всі на рашу віддали? Необачно якось
Schmit написав:Вляпалися ми не з ними, а усі роки незалежності ляпалися потроху і вже так конкретно - з Голобородьком та його партією зелених регіонів у 2019 році.
В селі так один наркоша батькову хату виніс. Прийшов Кучма вирізав весь метал, прийшов Ющ, винісмвсі вікна двері, прийшо Яник, думав хоч пусту коробку кому скинуть, так не знайшлося покупця. Прийшов Порох, зняв кришу, а тепер Голобородько розбирає хату на цеглу. Буває...