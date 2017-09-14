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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10173101741017510176

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 14:56

  Бетон написав:На одному з київських підприємств ТЦК викрали головного інженера з розробки систем протидії дронам.

І сталось це дорогою на роботу. Голосіївський тцк вирішив що цей стрілець на фронті буде кориснішим

Голосіївський ТЦК - шпійони ФСБ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 15:01

  Denik написав:
  sashaqbl написав:І що найгірше - якщо Ізраїль бомбане Іранський нафтовидобуток - то ціни на нафту підуть в гору. ЦЕ явно краще для РФ.

Треба нам нанести привінтивний удар по нафтовидобутку та нафтопереробці рф, щоб Ізраїль не бомбанув.

Треба то треба але чім та хто віддасть такий приказ?
Хоча якщо б було в нас півсотні баллістичних Іскандерів кілометрів так до тисячі, то є й посмачніше цілі, особливо напередодні першого снігу у снігерії
"НЄповєрітє..."
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 15:18

  Velz написав:
  Wirująświatła написав:для любителя арестовича
Украинский фронт может обрушиться через три-четыре месяца, считает экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.
«Когда все эти 700 тысяч с автоматами и пушками не смогут удерживать линию фронта, противник начнет стремительно продвигаться вглубь, отрезая Харьков, выходя к Полтаве, Днепру и Запорожью. Речь пойдет о потере основных промышленных центров Украины»
чем он лучше соловьева?
https://t.me/nabludatels/47128

Он несет дикую чушь. Основной леймотив этой войны с после первых месяцев-изнурительные бои с вялым продвижением.Только листал Дипстейт год назад-сегодня. Ни о чем. Такими темпами Донбасс еще два года брать будут.Отход контролируемый, никакого обвала не вызывает. С чего фронту рухнуть?Приведите пример хоть одной такой войны с таким малым продвижением,которая заканчивалась провалом одной из сторон (резким) ?
В ПМВ двигались в целом больше. Я молчу про ВМВ.Корейская- вообще двигались туда-сюда почти до упора.Единственно реальный сценарий схож с течением смертельной,но вялотекущей болезни,когда от первых симпотомов до смерти пациента проодит 10-15-20 лет.
Деньги дадут. Оружие по минимуму тоже. Людей море еще (все брони,острочки,непридатности и инвалиды- у вас есть макс. три года, а скорее меньше).+подростает молодняк. Женщины еще тоже помогают добровольно..
Отступать есть куда, и в середине уже рельеф сложный,я уже молчу про Карпаты.Как говорил один мой знакомый- воевать будем до последнего бурята.

Приведіть приклад довготривалої війни де ВВП однієї сторони на порядок більше ВВП іншої.
Я не згідний з Арестовичем тільки в термінах.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 03 жов, 2024 15:44, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
Документ появился в Телеграм-канале «ВЧК-ОГПУ», который считается связанным с ФСБ. Эта версия постановления сильно отличается от той, которую получили родственники Алексея. В документе содержится не только информация о симптомах, которые могут указывать на отравление, но и травмы, найденные на теле политика.

У Навального были зафиксированы: множественные кровоподтёки на локтях, коленях, голенях, губах и тыльной поверхности стопы, а также кровоизлияние в мягкие ткани теменной области головы. Травмы описываются как нанесённые незадолго до наступления смерти (30-40 минут) и не угрожающие жизни.

Также в тексте упомянуты переломы рёбер и сочленённых с ними хрящей. Эти повреждения на теле Навального следствие списало на последствия проведения сердечно-легочной реанимации.

В документе приводится длинный список существовавших ранее хронических заболеваний и описание следов оперативного вмешательства: в частности, в нем содержится описание старых повреждений трахеи. Скорее всего, они связаны с трахеостомией, которую Навальному проводили после отравления в 2020 году.

Причиной смерти называют некое «комбинированное заболевание», триггером которого стало нарушение сердечного ритма в результате повышенного артериального давления. Причины того, что могло вызвать описанные в документе боли в животе, рвоту и судороги, не описываются. По версии следствия, экспертиза не нашла присутствия отравляющих веществ.

Ранее о существовании этого документа написал The Insider. В тексте издания говорилось, что он находится в распоряжении редакции, однако в публикации содержалась только первая страница. Команда Навального никак не прокомментировала данные издания.
Вам реально не начхати як там здох той бутерброд?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 15:25

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Не обязательно "білоризація", это другая крайность. Повторяю, не помню в какой раз - мир и жизнь не чёрно-белые. Есть промежуточные стадии между нашим, явно и резко антироссийским выбором и "білоризацією". Кучма проводил более взвешенную политику не антироссийскую, но и не "білоризацію". Он не допускал явно антироссийской политики, но при этом при необходимости достаточно жёстко отстаивал интересы Украины, как в примере с Тузлой. Томос, на мой взгляд, был не первоочередной задачей, а вот перестройка армии с приближением к стандартам НАТО, перестройка государства с приближением к требованиям ЕС были крайне необходимы. Если бы сделали это, без ненужных радикальных лозунгов и криков, после этого мы могли бы очень быстро вступить и в НАТО, и в ЕС. РФ просто не успела бы среагировать. От того, что мы записали это в конституцию ничего не изменилось. нас не принимают ни туда, ни туда. И обоснованно отвечают, что мы не готовы.
Заниматься модернизацией государства нам никто не мешал, и Россия тоже. Тем более, в нулевых и начале 10-х. А мы занимались спорами о мове. Точнее, занимались этим наши политиканы, разобщая народ, и вместо модернизации государства разворовывали его. А народу подкидывали ложные лозунги.
Когда здесь превозносят Порошенко, я не спорю с тем, что у него большой опыт государственно деятеля, политика и дипломата. Зеленский во всех этих отношениях рядом с ним даже не мальчишка, а детсадовец. Но я не могу забыть о том, что, будучи на вершинах власти уже больше 20 лет, он ни разу не выступил против той политики, которая проводилась нашими "элитами", и вполне благополучно уживался со всеми. По-моему, его главное стремление это власть. Он был одним из виновников развала "оранжевой" коалиции. Не по принципиальным вопросам, а из-за того, что не поделил должность премьера с Юлей.
Он был среди создателей Партии регионов в которой с момента создания в ноябре 2000 был "співголовою", потом "у березні 2001 року — заступником голови" (при этом, в отличие от других объединившихся для создания партии, свою «Солідарність» не распустил) и осенью 2001 вышел их партии, перейдя в блок Ющенка «Наша Україна», где стал главой предвыборного штаба. Не знаю причин его выхода из ПР, но сильно подозреваю, что он сделал это поняв, что в ПР он первым не будет.
Но желающие могут продолжать молиться.
вже питав, але відповіді немає - а чим вам Томос так завадив? особисто вам? тим, що дратує москалів? :)
Дивне запитання
1 Якого віросповідання міг бути совковий парторг?
Як на мене - то тільки філіалу РПЦ в Україні
2 Ясно , що коли Томос робить його агентурну явку-паленою(бо не канонічна) , а ПЦУ важливішою ( бо вона реальна і канонічна) - то парторгу це не подобається.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А не згідний з Арестовичем тільки в термінах.
Арестовича надо познакомить с Гордоном))
Один всё знает, а др. по секрету на ушко всё говорят))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 15:48

  Игорь Алексеевич написав:
  andrijk777 написав:Я не згідний з Арестовичем тільки в термінах.
Арестовича надо познакомить с Гордоном))
Один всё знает, а др. по секрету на ушко всё говорят))

Прикольно що усі троє (третій - Зеленський) синхронно прогнозують закінчення війни через 3-4 місяці. Совпадєніє? Хз.
andrijk777
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