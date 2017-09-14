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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 03 жов, 2024 16:12
flyman написав:
І що дасть то "бомбане" крім писанини в газетах та торохтінні блогерів? Висадить десант в Тегерані може для захоплення командних центрів?
Україна дуже лайтово бомбить нафтопереробку РФ. І відновлення в умовах санкцій так собі йде.
Якщо Ізраїль від душі йобне по нафтовим вишкам з літаків - то Іран років 5-6 не зможе експортувати нафту.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 16:17
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
рикольно що усі троє (третій - Зеленський) синхронно прогнозують закінчення війни через 3-4 місяці. Совпадєніє? Хз.
Будьмо реалістами. Ніяке завершення бойових дій до кінця року неможливе.
В кращому випадку - до весни...
судя по бюджету рф на 2025 война минимум до весны 2026
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 03 жов, 2024 16:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 16:18
sashaqbl написав: flyman написав:
І що дасть то "бомбане" крім писанини в газетах та торохтінні блогерів? Висадить десант в Тегерані може для захоплення командних центрів?
Україна дуже лайтово бомбить нафтопереробку РФ. І відновлення в умовах санкцій так собі йде.
Якщо Ізраїль від душі йобне по нафтовим вишкам з літаків - то Іран років 5-6 не зможе експортувати нафту.
ну не буде, нафта вирости в ціні на певний час, і що далі?
яка мета, Іран відчепиться від Ізраїля?
може зараз пускає труби для показухи, бо є що втрачати?
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Додано: Чет 03 жов, 2024 16:22
flyman написав:
ну не буде, нафта вирости в ціні на певний час, і що далі?
яка мета, Іран відчепиться від Ізраїля?
може зараз пускає труби для показухи, бо є що втрачати?
Ну в Ірана не буде бабок для ракет
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Додано: Чет 03 жов, 2024 16:24
sashaqbl написав: flyman написав:
ну не буде, нафта вирости в ціні на певний час, і що далі?
яка мета, Іран відчепиться від Ізраїля?
може зараз пускає труби для показухи, бо є що втрачати?
Ну в Ірана не буде бабок для ракет
він їх купує?
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Додано: Чет 03 жов, 2024 16:29
sashaqbl написав: flyman написав:
ну не буде, нафта вирости в ціні на певний час, і що далі?
яка мета, Іран відчепиться від Ізраїля?
може зараз пускає труби для показухи, бо є що втрачати?
Ну в Ірана не буде бабок для ракет
У него своих бабок и сейчас нет. Катар, Иордания, Саудовская Аравия, а в последнее время дружбаном стал и Китай.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 16:38
Игорь Алексеевич написав:
У него своих бабок и сейчас нет. Катар, Иордания, Саудовская Аравия, а в последнее время дружбаном стал и Китай.
З дружбанів там хіба Катар. Ну і Китай - поки є нафта.
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sashaqbl
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Додано: Чет 03 жов, 2024 16:38
Wirująświatła написав:
судя по бюджету рф на 2025 война минимум до весны 2026
Нічого той бюджет не означає.
Навіть якщо війна закінчиться сьогодні, завтра бюджет перероблять.
З іншої сторони втрачену техніку, боєприпаси і т.д. потрібно відновлювати ще не один рік - а це основні воєнні витрати.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 17:02
Mimohod написав:
Однією рукою гонимо руську нафту в європу а другою бомить нафтопереробку? Як ви це уявляєте?
ніяк не уявляю. Не було жодного прильоту по НПЗ.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 17:05
Shaman написав:
вже питав, але відповіді немає - а чим вам Томос так завадив? особисто вам? тим, що дратує москалів?
Тим що ви лізете в чужу церкву.
А так мені діла до вашого томосу нема.
Всеодно це лиш ще один розкол. І я певен, що особисто ви так само живете церковним життям як воюєте)
Дуже добре, що ви календар перенесли і тепер дотримуєтесь католицького
Тепер між нами не затєряєтесь, одразу буде видно як ви його дотримуєтесь. Як постите, як ходите на свята в храм, як жертвуєте на церкву та даж як колядуєте і в ополонці окунаєтесь.
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