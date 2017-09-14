RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10174101751017610177

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:І що дасть то "бомбане" крім писанини в газетах та торохтінні блогерів? Висадить десант в Тегерані може для захоплення командних центрів?

Україна дуже лайтово бомбить нафтопереробку РФ. І відновлення в умовах санкцій так собі йде.
Якщо Ізраїль від душі йобне по нафтовим вишкам з літаків - то Іран років 5-6 не зможе експортувати нафту.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1949
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 16:17

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:рикольно що усі троє (третій - Зеленський) синхронно прогнозують закінчення війни через 3-4 місяці. Совпадєніє? Хз.

Будьмо реалістами. Ніяке завершення бойових дій до кінця року неможливе.
В кращому випадку - до весни...

судя по бюджету рф на 2025 война минимум до весны 2026
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 03 жов, 2024 16:17, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25140
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 16:18

  sashaqbl написав:
  flyman написав:І що дасть то "бомбане" крім писанини в газетах та торохтінні блогерів? Висадить десант в Тегерані може для захоплення командних центрів?

Україна дуже лайтово бомбить нафтопереробку РФ. І відновлення в умовах санкцій так собі йде.
Якщо Ізраїль від душі йобне по нафтовим вишкам з літаків - то Іран років 5-6 не зможе експортувати нафту.

ну не буде, нафта вирости в ціні на певний час, і що далі?
яка мета, Іран відчепиться від Ізраїля?
може зараз пускає труби для показухи, бо є що втрачати?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36606
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:ну не буде, нафта вирости в ціні на певний час, і що далі?
яка мета, Іран відчепиться від Ізраїля?
може зараз пускає труби для показухи, бо є що втрачати?

Ну в Ірана не буде бабок для ракет
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1949
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 16:24

  sashaqbl написав:
  flyman написав:ну не буде, нафта вирости в ціні на певний час, і що далі?
яка мета, Іран відчепиться від Ізраїля?
може зараз пускає труби для показухи, бо є що втрачати?

Ну в Ірана не буде бабок для ракет

він їх купує?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36606
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 16:29

  sashaqbl написав:
  flyman написав:ну не буде, нафта вирости в ціні на певний час, і що далі?
яка мета, Іран відчепиться від Ізраїля?
може зараз пускає труби для показухи, бо є що втрачати?

Ну в Ірана не буде бабок для ракет
У него своих бабок и сейчас нет. Катар, Иордания, Саудовская Аравия, а в последнее время дружбаном стал и Китай.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8361
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 849 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:У него своих бабок и сейчас нет. Катар, Иордания, Саудовская Аравия, а в последнее время дружбаном стал и Китай.

З дружбанів там хіба Катар. Ну і Китай - поки є нафта.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1949
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 16:38

  Wirująświatła написав:судя по бюджету рф на 2025 война минимум до весны 2026
Нічого той бюджет не означає.
Навіть якщо війна закінчиться сьогодні, завтра бюджет перероблять.
З іншої сторони втрачену техніку, боєприпаси і т.д. потрібно відновлювати ще не один рік - а це основні воєнні витрати.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5589
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Mimohod написав:Однією рукою гонимо руську нафту в європу а другою бомить нафтопереробку? Як ви це уявляєте?

ніяк не уявляю. Не було жодного прильоту по НПЗ.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1949
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 17:05

  Shaman написав:
вже питав, але відповіді немає - а чим вам Томос так завадив? особисто вам? тим, що дратує москалів? :)

Тим що ви лізете в чужу церкву.
А так мені діла до вашого томосу нема.
Всеодно це лиш ще один розкол. І я певен, що особисто ви так само живете церковним життям як воюєте)

Дуже добре, що ви календар перенесли і тепер дотримуєтесь католицького
Тепер між нами не затєряєтесь, одразу буде видно як ви його дотримуєтесь. Як постите, як ходите на свята в храм, як жертвуєте на церкву та даж як колядуєте і в ополонці окунаєтесь.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1324
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10174101751017610177
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 69685
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 235348
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 793415
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12839)
03.10.2024 17:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.