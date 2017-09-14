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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10176101771017810179>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Тим що ви лізете в чужу церкву.
А так мені діла до вашого томосу нема.

То й не треба лізти в чужі справи. Православні України самі, без підказок, розберуться, хто кому Рабінович.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вы гоните, какой раскол? Мне плевать на религию. Лично считаю это средневековой дикостью.
Но чисто с культурной точки зрения, нашей стране вернули законное право независимости своей церкви.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 17:49

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:судя по бюджету рф на 2025 война минимум до весны 2026
Нічого той бюджет не означає.
Навіть якщо війна закінчиться сьогодні, завтра бюджет перероблять.
З іншої сторони втрачену техніку, боєприпаси і т.д. потрібно відновлювати ще не один рік - а це основні воєнні витрати.

так отож, збирали радянський хлам 30+ років, а потім "передихнуть і вжжухххх"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 17:57

  lapay написав:
  Banderlog написав:Тим що ви лізете в чужу церкву.
А так мені діла до вашого томосу нема.

То й не треба лізти в чужі справи. Православні України самі, без підказок, розберуться, хто кому Рабінович.
хто лізе? Я православний україни. І мені ваші рабиновичі не указ. Навіть якщо й закриєте нашу церкву я і такі як я не дамо на ваш томос ні копійки. Будете як в англії в порожніх храмах бари одкривати.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 17:57

  flyman написав:
  Бетон написав:Вы гоните, какой раскол? Мне плевать на религию. Лично считаю это средневековой дикостью.
Но чисто с культурной точки зрения, нашей стране вернули законное право независимости своей церкви.

тільки навіщо було календар крутити? щоб "не так як в москалів"?

То вже технічні деталі.
Як свічку держать, як співать, в яку дату.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:05

  Бетон написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:Вы гоните, какой раскол? Мне плевать на религию. Лично считаю это средневековой дикостью.
Но чисто с культурной точки зрения, нашей стране вернули законное право независимости своей церкви.

тільки навіщо було календар крутити? щоб "не так як в москалів"?

То вже технічні деталі.
Як свічку держать, як співать, в яку дату.

Серйозно? З чисто культуної точки зору?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:08

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:Вы гоните, какой раскол? Мне плевать на религию. Лично считаю это средневековой дикостью.
Но чисто с культурной точки зрения, нашей стране вернули законное право независимости своей церкви.

тільки навіщо було календар крутити? щоб "не так як в москалів"?
То вже технічні деталі.
Як свічку держать, як співать, в яку дату.

Серйозно? З чисто культуної точки зору?

У нас світська держава. Не релігійна. Звичаї, обряди, релігійні споруди це ж культура. Чи що це?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:25

  d44 написав:
  Wirująświatła написав:
Недавний визит Зеленского в США стал самым провальным за всю историю, расхлебывать его последствия придется, увы, всей Украине. Удивительно при этом, что у нас дома все взахлеб рассказывают о «перемогах», хотя западная пресса в этот раз более чем критична. The Wall Street Journal пишет, что окно возможностей для Украины сужается. По словам журналистов, фронт трещит по швам, а «план победы» Зеленского воспринят с большими сомнениями. Действительно, отличные обстоятельства, чтобы «принудить Россию» к переговорам. Сразу видно, давно человек в сфере юмора, иронизируют журналисты....
.... Учитывая, что хотелки Зеленского, сводившиеся к просьбам больших денежных вливаний и поставок оружия не зашел ни республиканцам, ни демократам, есть основания полагать – принуждение Киева к переговорам усилят, кто бы по итогам выборов не занял президентское кресло в Штатах. А это значит, что Зе по-факту "сольют".
Цікаво, нарешті, почути "хотєлкі партнерів". Або хоча б стратегію, що хочуть, як досягнути. Гандони, що тут скажеш. Вляпалися ми з ними.


Ви більше читайте пррпагандиські статейки від Віталіка. Він хоч і перестав писати, що вони з забороненого в Україні російського пропагандисткого каналу «Наблюдатель» (бо модерація видаляє), але від цього цей інфошлак не перестала бути саме звідти.
Ось.
https://t.me/nabludatels/47132
Для чого Віталік нагнітає - можна лише здогадуватись.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:27

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  budivelnik написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Томос, на мой взгляд, был не первоочередной задачей,
...

вже питав, але відповіді немає - а чим вам Томос так завадив? особисто вам? тим, що дратує москалів? :)
Дивне запитання
1 Якого віросповідання міг бути совковий парторг?
Як на мене - то тільки філіалу РПЦ в Україні
2 Ясно , що коли Томос робить його агентурну явку-паленою(бо не канонічна) , а ПЦУ важливішою ( бо вона реальна і канонічна) - то парторгу це не подобається.

взагалі то радянська людина мала бути атеїстом - тому так й цікаво, чому ЛАДа так муляє Томос, якщо він далека від релігії людина...
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  #<1 ... 10176101771017810179>
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