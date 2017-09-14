Wirująświatła написав:судя по бюджету рф на 2025 война минимум до весны 2026
Нічого той бюджет не означає. Навіть якщо війна закінчиться сьогодні, завтра бюджет перероблять. З іншої сторони втрачену техніку, боєприпаси і т.д. потрібно відновлювати ще не один рік - а це основні воєнні витрати.
так отож, збирали радянський хлам 30+ років, а потім "передихнуть і вжжухххх"
Бетон написав:Вы гоните, какой раскол? Мне плевать на религию. Лично считаю это средневековой дикостью. Но чисто с культурной точки зрения, нашей стране вернули законное право независимости своей церкви.
тільки навіщо було календар крутити? щоб "не так як в москалів"?
То вже технічні деталі. Як свічку держать, як співать, в яку дату.
Бетон написав:Вы гоните, какой раскол? Мне плевать на религию. Лично считаю это средневековой дикостью. Но чисто с культурной точки зрения, нашей стране вернули законное право независимости своей церкви.
тільки навіщо було календар крутити? щоб "не так як в москалів"?
То вже технічні деталі. Як свічку держать, як співать, в яку дату.
Бетон написав:Вы гоните, какой раскол? Мне плевать на религию. Лично считаю это средневековой дикостью. Но чисто с культурной точки зрения, нашей стране вернули законное право независимости своей церкви.
тільки навіщо було календар крутити? щоб "не так як в москалів"? То вже технічні деталі. Як свічку держать, як співать, в яку дату.
Серйозно? З чисто культуної точки зору?
У нас світська держава. Не релігійна. Звичаї, обряди, релігійні споруди це ж культура. Чи що це?
Недавний визит Зеленского в США стал самым провальным за всю историю, расхлебывать его последствия придется, увы, всей Украине. Удивительно при этом, что у нас дома все взахлеб рассказывают о «перемогах», хотя западная пресса в этот раз более чем критична. The Wall Street Journal пишет, что окно возможностей для Украины сужается. По словам журналистов, фронт трещит по швам, а «план победы» Зеленского воспринят с большими сомнениями. Действительно, отличные обстоятельства, чтобы «принудить Россию» к переговорам. Сразу видно, давно человек в сфере юмора, иронизируют журналисты.... .... Учитывая, что хотелки Зеленского, сводившиеся к просьбам больших денежных вливаний и поставок оружия не зашел ни республиканцам, ни демократам, есть основания полагать – принуждение Киева к переговорам усилят, кто бы по итогам выборов не занял президентское кресло в Штатах. А это значит, что Зе по-факту "сольют".
Цікаво, нарешті, почути "хотєлкі партнерів". Або хоча б стратегію, що хочуть, як досягнути. Гандони, що тут скажеш. Вляпалися ми з ними.
Ви більше читайте пррпагандиські статейки від Віталіка. Він хоч і перестав писати, що вони з забороненого в Україні російського пропагандисткого каналу «Наблюдатель» (бо модерація видаляє), але від цього цей інфошлак не перестала бути саме звідти. Ось. https://t.me/nabludatels/47132 Для чого Віталік нагнітає - можна лише здогадуватись.
ЛАД написав:... Томос, на мой взгляд, был не первоочередной задачей, ...
вже питав, але відповіді немає - а чим вам Томос так завадив? особисто вам? тим, що дратує москалів?
Дивне запитання 1 Якого віросповідання міг бути совковий парторг? Як на мене - то тільки філіалу РПЦ в Україні 2 Ясно , що коли Томос робить його агентурну явку-паленою(бо не канонічна) , а ПЦУ важливішою ( бо вона реальна і канонічна) - то парторгу це не подобається.
взагалі то радянська людина мала бути атеїстом - тому так й цікаво, чому ЛАДа так муляє Томос, якщо він далека від релігії людина...