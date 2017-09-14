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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10176101771017810179

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:37

  andrijk777 написав:Приведіть приклад довготривалої війни де ВВП однієї сторони на порядок більше ВВП іншої.
Я не згідний з Арестовичем тільки в термінах.

але ми воюємо за допомогою союзників, розмір ВВП яких з Рашею нема навіть сенсу порівнювати.

а Раша допомоги не отримує, навпаки, союзники нафту купують за півціни, а санкційну продукцію продають х2, х3.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:44

  Banderlog написав:
  Shaman написав:вже питав, але відповіді немає - а чим вам Томос так завадив? особисто вам? тим, що дратує москалів? :)

Тим що ви лізете в чужу церкву.
А так мені діла до вашого томосу нема.
Всеодно це лиш ще один розкол. І я певен, що особисто ви так само живете церковним життям як воюєте)

Дуже добре, що ви календар перенесли і тепер дотримуєтесь католицького
Тепер між нами не затєряєтесь, одразу буде видно як ви його дотримуєтесь. Як постите, як ходите на свята в храм, як жертвуєте на церкву та даж як колядуєте і в ополонці окунаєтесь.

ще один прихильник РПЦ :)

РПЦ - чужа церква в Україні, ПЦУ - своя - це-перше. розкол - це лише бачення РПЦ, яка не хоче віддавати захапане. до речі, на підставі якого Томосу існує РПЦ? ;)

календар григоріанський, так про всяк випадок. шиза в тому що документи та повсякденне життя по григоріанському календарю, а свята по Юліанському - це притамано лише РПЦ й ще парі церков.

я не воцерковлена людина (ви скоріш всього теж), але цікавився цим питанням, щоб розуміти чому Томос має місце, а претензії РПЦ - імперські залишки. й навколо мене навіть не видно цих старостильників. Покрова - 1 жовтня ;) як й в Україні загалом
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:47

  Бетон написав:

У нас світська держава. Не релігійна. Звичаї, обряди, релігійні споруди це ж культура. Чи що це?

У нас держава задекларувала, що вона поза релігією? Там нехай й залишається.
Ми той томос підтримувати не збираємось
Ви як безбожник яке відношення взагалі до церкви маєте?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:48

  Banderlog написав:
  lapay написав:
  Banderlog написав:Тим що ви лізете в чужу церкву.
А так мені діла до вашого томосу нема.

То й не треба лізти в чужі справи. Православні України самі, без підказок, розберуться, хто кому Рабінович.
хто лізе? Я православний україни. І мені ваші рабиновичі не указ. Навіть якщо й закриєте нашу церкву я і такі як я не дамо на ваш томос ні копійки. Будете як в англії в порожніх храмах бари одкривати.

кажіть до кінця - наша, це ж РПЦ. хто патріарх УПЦ МП? мені ще в 2010 році воцерковлені люди відкрили очі, коли тримали портрет саме Кирила.

ви не дасте, але вистачить тих, хто дадуть. таких як вас вже мало :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:49

  Banderlog написав:
  Бетон написав:У нас світська держава. Не релігійна. Звичаї, обряди, релігійні споруди це ж культура. Чи що це?

У нас держава задекларувала, що вона поза релігією? Там нехай й залишається.
Ми той томос підтримувати не збираємось
Ви як безбожник яке відношення взагалі до церкви маєте?

Кажи вже я. Ми зрозуміли, що ТИ підтримувати не збираєшся. ВАША думка дуже важлива для нас :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:54

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:вже питав, але відповіді немає - а чим вам Томос так завадив? особисто вам? тим, що дратує москалів? :)

Тим що ви лізете в чужу церкву.
А так мені діла до вашого томосу нема.
Всеодно це лиш ще один розкол. І я певен, що особисто ви так само живете церковним життям як воюєте)

Дуже добре, що ви календар перенесли і тепер дотримуєтесь католицького
Тепер між нами не затєряєтесь, одразу буде видно як ви його дотримуєтесь. Як постите, як ходите на свята в храм, як жертвуєте на церкву та даж як колядуєте і в ополонці окунаєтесь.

ще один прихильник РПЦ :)

РПЦ - чужа церква в Україні, ПЦУ - своя - це-перше. розкол - це лише бачення РПЦ, яка не хоче віддавати захапане. до речі, на підставі якого Томосу існує РПЦ? ;)

календар григоріанський, так про всяк випадок. шиза в тому що документи та повсякденне життя по григоріанському календарю, а свята по Юліанському - це притамано лише РПЦ й ще парі церков.

я не воцерковлена людина (ви скоріш всього теж), але цікавився цим питанням, щоб розуміти чому Томос має місце, а претензії РПЦ - імперські залишки. й навколо мене навіть не видно цих старостильників. Покрова - 1 жовтня ;) як й в Україні загалом
я не просто воцерковлений я з двацятки в своїй церкві. А те що коло безбожника нема старообрядців мене не дивує. :lol:
Banderlog
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