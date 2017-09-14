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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 03 жов, 2024 18:37
andrijk777 написав:
Приведіть приклад довготривалої війни де ВВП однієї сторони на порядок більше ВВП іншої.
Я не згідний з Арестовичем тільки в термінах.
але ми воюємо за допомогою союзників, розмір ВВП яких з Рашею нема навіть сенсу порівнювати.
а Раша допомоги не отримує, навпаки, союзники нафту купують за півціни, а санкційну продукцію продають х2, х3.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 18:44
Banderlog написав: Shaman написав:
вже питав, але відповіді немає - а чим вам Томос так завадив? особисто вам? тим, що дратує москалів?
Тим що ви лізете в чужу церкву
.
А так мені діла до вашого томосу нема.
Всеодно це лиш ще один розкол
. І я певен, що особисто ви так само живете церковним життям як воюєте)
Дуже добре, що ви календар перенесли і тепер дотримуєтесь католицького
Тепер між нами не затєряєтесь, одразу буде видно як ви його дотримуєтесь. Як постите, як ходите на свята в храм, як жертвуєте на церкву та даж як колядуєте і в ополонці окунаєтесь.
ще один прихильник РПЦ
РПЦ - чужа церква в Україні, ПЦУ - своя - це-перше. розкол - це лише бачення РПЦ, яка не хоче віддавати захапане. до речі, на підставі якого Томосу існує РПЦ?
календар григоріанський, так про всяк випадок. шиза в тому що документи та повсякденне життя по григоріанському календарю, а свята по Юліанському - це притамано лише РПЦ й ще парі церков.
я не воцерковлена людина (ви скоріш всього теж), але цікавився цим питанням, щоб розуміти чому Томос має місце, а претензії РПЦ - імперські залишки. й навколо мене навіть не видно цих старостильників. Покрова - 1 жовтня
як й в Україні загалом
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Додано: Чет 03 жов, 2024 18:47
Бетон написав:
У нас світська держава. Не релігійна. Звичаї, обряди, релігійні споруди це ж культура. Чи що це?
У нас держава задекларувала, що вона поза релігією? Там нехай й залишається.
Ми той томос підтримувати не збираємось
Ви як безбожник яке відношення взагалі до церкви маєте?
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Додано: Чет 03 жов, 2024 18:48
Banderlog написав: lapay написав: Banderlog написав:
Тим що ви лізете в чужу церкву.
А так мені діла до вашого томосу нема.
То й не треба лізти в чужі справи. Православні України самі, без підказок, розберуться, хто кому Рабінович.
хто лізе? Я православний україни. І мені ваші рабиновичі не указ. Навіть якщо й закриєте нашу церкву
я і такі як я не дамо на ваш томос ні копійки. Будете як в англії в порожніх храмах бари одкривати.
кажіть до кінця - наша, це ж РПЦ. хто патріарх УПЦ МП? мені ще в 2010 році воцерковлені люди відкрили очі, коли тримали портрет саме Кирила.
ви не дасте, але вистачить тих, хто дадуть. таких як вас вже мало
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Додано: Чет 03 жов, 2024 18:49
Banderlog написав: Бетон написав:
У нас світська держава. Не релігійна. Звичаї, обряди, релігійні споруди це ж культура. Чи що це?
У нас держава задекларувала, що вона поза релігією? Там нехай й залишається. Ми
той томос підтримувати не збираємось
Ви як безбожник яке відношення взагалі до церкви маєте?
Кажи вже я. Ми зрозуміли, що ТИ підтримувати не збираєшся. ВАША думка дуже важлива для нас
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Додано: Чет 03 жов, 2024 18:54
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
вже питав, але відповіді немає - а чим вам Томос так завадив? особисто вам? тим, що дратує москалів?
Тим що ви лізете в чужу церкву
.
А так мені діла до вашого томосу нема.
Всеодно це лиш ще один розкол
. І я певен, що особисто ви так само живете церковним життям як воюєте)
Дуже добре, що ви календар перенесли і тепер дотримуєтесь католицького
Тепер між нами не затєряєтесь, одразу буде видно як ви його дотримуєтесь. Як постите, як ходите на свята в храм, як жертвуєте на церкву та даж як колядуєте і в ополонці окунаєтесь.
ще один прихильник РПЦ
РПЦ - чужа церква в Україні, ПЦУ - своя - це-перше. розкол - це лише бачення РПЦ, яка не хоче віддавати захапане. до речі, на підставі якого Томосу існує РПЦ?
календар григоріанський, так про всяк випадок. шиза в тому що документи та повсякденне життя по григоріанському календарю, а свята по Юліанському - це притамано лише РПЦ й ще парі церков.
я не воцерковлена людина (ви скоріш всього теж), але цікавився цим питанням, щоб розуміти чому Томос має місце, а претензії РПЦ - імперські залишки. й навколо мене навіть не видно цих старостильників. Покрова - 1 жовтня
як й в Україні загалом
я не просто воцерковлений я з двацятки в своїй церкві. А те що коло безбожника нема старообрядців мене не дивує.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 18:54
Shaman написав: andrijk777 написав:
Приведіть приклад довготривалої війни де ВВП однієї сторони на порядок більше ВВП іншої.
Я не згідний з Арестовичем тільки в термінах.
але ми воюємо за допомогою союзників, розмір ВВП яких з Рашею нема навіть сенсу порівнювати.
а Раша допомоги не отримує, навпаки, союзники нафту купують за півціни, а санкційну продукцію продають х2, х3.
Щось в бюджеті США на наступний рік з допомогою не дуже. Та й в ЄС настрої песимістичні. Насправді тут навіть не ВВП головне, а спроможності виготовляти озброєння - багато озброєння і вчасно, а не на завтра-післязавтра. А от по спроможностях - судість самі, як союзники справляється виготовлення елементарного стрільна для арти.
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