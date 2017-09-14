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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1017610177101781017910180>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:05

  Бетон написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:Вы гоните, какой раскол? Мне плевать на религию. Лично считаю это средневековой дикостью.
Но чисто с культурной точки зрения, нашей стране вернули законное право независимости своей церкви.

тільки навіщо було календар крутити? щоб "не так як в москалів"?

То вже технічні деталі.
Як свічку держать, як співать, в яку дату.

Серйозно? З чисто культуної точки зору?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:08

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:Вы гоните, какой раскол? Мне плевать на религию. Лично считаю это средневековой дикостью.
Но чисто с культурной точки зрения, нашей стране вернули законное право независимости своей церкви.

тільки навіщо було календар крутити? щоб "не так як в москалів"?
То вже технічні деталі.
Як свічку держать, як співать, в яку дату.

Серйозно? З чисто культуної точки зору?

У нас світська держава. Не релігійна. Звичаї, обряди, релігійні споруди це ж культура. Чи що це?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:25

  d44 написав:
  Wirująświatła написав:
Недавний визит Зеленского в США стал самым провальным за всю историю, расхлебывать его последствия придется, увы, всей Украине. Удивительно при этом, что у нас дома все взахлеб рассказывают о «перемогах», хотя западная пресса в этот раз более чем критична. The Wall Street Journal пишет, что окно возможностей для Украины сужается. По словам журналистов, фронт трещит по швам, а «план победы» Зеленского воспринят с большими сомнениями. Действительно, отличные обстоятельства, чтобы «принудить Россию» к переговорам. Сразу видно, давно человек в сфере юмора, иронизируют журналисты....
.... Учитывая, что хотелки Зеленского, сводившиеся к просьбам больших денежных вливаний и поставок оружия не зашел ни республиканцам, ни демократам, есть основания полагать – принуждение Киева к переговорам усилят, кто бы по итогам выборов не занял президентское кресло в Штатах. А это значит, что Зе по-факту "сольют".
Цікаво, нарешті, почути "хотєлкі партнерів". Або хоча б стратегію, що хочуть, як досягнути. Гандони, що тут скажеш. Вляпалися ми з ними.


Ви більше читайте пррпагандиські статейки від Віталіка. Він хоч і перестав писати, що вони з забороненого в Україні російського пропагандисткого каналу «Наблюдатель» (бо модерація видаляє), але від цього цей інфошлак не перестала бути саме звідти.
Ось.
https://t.me/nabludatels/47132
Для чого Віталік нагнітає - можна лише здогадуватись.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:27

ЗСУ перекинули всі свої найкращі танки до Курської області РФ — Forbes

Вугледар-Запоріжжя-Дніпро... зеперемога?
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:34

  budivelnik написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Томос, на мой взгляд, был не первоочередной задачей,
...

вже питав, але відповіді немає - а чим вам Томос так завадив? особисто вам? тим, що дратує москалів? :)
Дивне запитання
1 Якого віросповідання міг бути совковий парторг?
Як на мене - то тільки філіалу РПЦ в Україні
2 Ясно , що коли Томос робить його агентурну явку-паленою(бо не канонічна) , а ПЦУ важливішою ( бо вона реальна і канонічна) - то парторгу це не подобається.

взагалі то радянська людина мала бути атеїстом - тому так й цікаво, чому ЛАДа так муляє Томос, якщо він далека від релігії людина...
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:37

  andrijk777 написав:Приведіть приклад довготривалої війни де ВВП однієї сторони на порядок більше ВВП іншої.
Я не згідний з Арестовичем тільки в термінах.

але ми воюємо за допомогою союзників, розмір ВВП яких з Рашею нема навіть сенсу порівнювати.

а Раша допомоги не отримує, навпаки, союзники нафту купують за півціни, а санкційну продукцію продають х2, х3.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:44

  Banderlog написав:
  Shaman написав:вже питав, але відповіді немає - а чим вам Томос так завадив? особисто вам? тим, що дратує москалів? :)

Тим що ви лізете в чужу церкву.
А так мені діла до вашого томосу нема.
Всеодно це лиш ще один розкол. І я певен, що особисто ви так само живете церковним життям як воюєте)

Дуже добре, що ви календар перенесли і тепер дотримуєтесь католицького
Тепер між нами не затєряєтесь, одразу буде видно як ви його дотримуєтесь. Як постите, як ходите на свята в храм, як жертвуєте на церкву та даж як колядуєте і в ополонці окунаєтесь.

ще один прихильник РПЦ :)

РПЦ - чужа церква в Україні, ПЦУ - своя - це-перше. розкол - це лише бачення РПЦ, яка не хоче віддавати захапане. до речі, на підставі якого Томосу існує РПЦ? ;)

календар григоріанський, так про всяк випадок. шиза в тому що документи та повсякденне життя по григоріанському календарю, а свята по Юліанському - це притамано лише РПЦ й ще парі церков.

я не воцерковлена людина (ви скоріш всього теж), але цікавився цим питанням, щоб розуміти чому Томос має місце, а претензії РПЦ - імперські залишки. й навколо мене навіть не видно цих старостильників. Покрова - 1 жовтня ;) як й в Україні загалом
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:48

  Banderlog написав:
  lapay написав:
  Banderlog написав:Тим що ви лізете в чужу церкву.
А так мені діла до вашого томосу нема.

То й не треба лізти в чужі справи. Православні України самі, без підказок, розберуться, хто кому Рабінович.
хто лізе? Я православний україни. І мені ваші рабиновичі не указ. Навіть якщо й закриєте нашу церкву я і такі як я не дамо на ваш томос ні копійки. Будете як в англії в порожніх храмах бари одкривати.

кажіть до кінця - наша, це ж РПЦ. хто патріарх УПЦ МП? мені ще в 2010 році воцерковлені люди відкрили очі, коли тримали портрет саме Кирила.

ви не дасте, але вистачить тих, хто дадуть. таких як вас вже мало :D
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:49

  Banderlog написав:
  Бетон написав:У нас світська держава. Не релігійна. Звичаї, обряди, релігійні споруди це ж культура. Чи що це?

У нас держава задекларувала, що вона поза релігією? Там нехай й залишається.
Ми той томос підтримувати не збираємось
Ви як безбожник яке відношення взагалі до церкви маєте?

Кажи вже я. Ми зрозуміли, що ТИ підтримувати не збираєшся. ВАША думка дуже важлива для нас :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:54

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Приведіть приклад довготривалої війни де ВВП однієї сторони на порядок більше ВВП іншої.
Я не згідний з Арестовичем тільки в термінах.

але ми воюємо за допомогою союзників, розмір ВВП яких з Рашею нема навіть сенсу порівнювати.

а Раша допомоги не отримує, навпаки, союзники нафту купують за півціни, а санкційну продукцію продають х2, х3.

Щось в бюджеті США на наступний рік з допомогою не дуже. Та й в ЄС настрої песимістичні. Насправді тут навіть не ВВП головне, а спроможності виготовляти озброєння - багато озброєння і вчасно, а не на завтра-післязавтра.
От по спроможностях - судість самі, як союзники справляється виготовлення елементарного стрільна для арти і як справляється союзник рфії - пн. Корея.
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