Banderlog написав:Ми той томос підтримувати не збираємось
Вибачаюся. чісто поцікавитися. А ви на підставі яких , не державних, церковних документів зараз існуєте? А то ви як би зараз секта а не церква, самі себе придумали самостійність, самі себе назвали православними, ще й українськими. Документік покажітє від вселенського патріархату
Shaman написав:Кажи вже я. Ми зрозуміли, що ТИ підтримувати не збираєшся. ВАША думка дуже важлива для нас
слухай, ТИ, віруючий і патріот я ж тут вічно не буду) я любому ноги поломлю хто прийде в мій храм і буде права качати. Ти думаєш шо якщо ви пєте горівку на Покрову то вже свято перенеслось? І коли я кажу ми значить є ми. Це понятно?
ми в цивілізованій країні. тому в своєму храмові молися кому хочеш й поминай будь-якого патріарха. але не треба розпинатися за всю Україну.
й так, тебе вище вже спитали, а як зараз існує УПЦ - вони самостійні (тобто розкольники) чи під РПЦ? щось ти оминаєш це питання.
Покрова 1 жовтня, а Різдво - 25 грудня. просто в декого календар з гальмуванням
Священник сміливо називає речі своїми іменами: путін – це предтеча антихриста; патріарх РПЦ кіріл благословляє вбивства українців, проповідує антихристиянські ідеї, підтримує та сприяє військовій агресії рф в Україні, а його священники освячують зброю, що вбиває наших людей.
Чернігівський священик московського патріархату отець Петро прямо і чітко заявляє, що УПЦ не має ні морального, ні християнського права залишатися частиною РПЦ і фактично бути співучасником антилюдських дій російських архієреїв.
Як висновок – він закликає очільника УПЦ Онуфрія вийти у канонічному порядку зі складу російської церкви.
3. В своей жизни и деятельности Украинская Православная Церковь руководствуется Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1990 года «Об Украинской Православной Церкви», Грамотой Патриарха Московского и всея Руси 1990 года и Уставом Украинской Православной Церкви, который утверждается ее Предстоятелем и одобряется Патриархом Московским и всея Руси. ... 5. Предстоятель Украинской Православной Церкви избирается епископатом Украинской Православной Церкви и благословляется Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. ... 6. Имя Предстоятеля поминается во всех храмах Украинской Православной Церкви после имени Патриарха Московского и всея Руси.
всі приміщення (для релігійних танців з бубном) юридично належать державі, спливуть 9 місяців перехідного періоду, якщо ваша "громада(церква)" вирішить не приєднуватись до ПЦУ, то отримуєте держвиконавця з наказом звільнити приміщення. Далі будете збиратись по хатах для свого шабашу.
Тому не кидайся погрозами до людей, інакше взагалі втратиш будь-яку повагу
всі приміщення (для релігійних танців з бубном) юридично належать державі, спливуть 9 місяців перехідного періоду, якщо ваша "громада(церква)" вирішить не приєднуватись до ПЦУ, то отримуєте держвиконавця з наказом звільнити приміщення. Далі будете збиратись по хатах для свого шабашу.
Тому не кидайся погрозами до людей, інакше взагалі втратиш будь-яку повагу
В Чернігові таки звільнили від УПЦ МП Спаський Собор - 11 вік, на хвилинку
То там стільки бруду було, всі фрески були закопчені, що нічого не було видно Я сам все це бачив
Одразу видно відношення московитів до українськіх святинь - засрати