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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10177101781017910180>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Ми той томос підтримувати не збираємось
Вибачаюся. чісто поцікавитися. А ви на підставі яких , не державних, церковних документів зараз існуєте? А то ви як би зараз секта а не церква, самі себе придумали самостійність, самі себе назвали православними, ще й українськими. Документік покажітє від вселенського патріархату
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 19:13

  Banderlog написав:
  Shaman написав:Кажи вже я. Ми зрозуміли, що ТИ підтримувати не збираєшся. ВАША думка дуже важлива для нас :lol:
слухай, ТИ, віруючий і патріот я ж тут вічно не буду) я любому ноги поломлю хто прийде в мій храм і буде права качати.
Ти думаєш шо якщо ви пєте горівку на Покрову то вже свято перенеслось?
І коли я кажу ми значить є ми. Це понятно?

ми в цивілізованій країні. тому в своєму храмові молися кому хочеш й поминай будь-якого патріарха. але не треба розпинатися за всю Україну.

й так, тебе вище вже спитали, а як зараз існує УПЦ - вони самостійні (тобто розкольники) чи під РПЦ? щось ти оминаєш це питання.

Покрова 1 жовтня, а Різдво - 25 грудня. просто в декого календар з гальмуванням :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 19:24

  Banderlog написав:
  Бетон написав:

У нас світська держава. Не релігійна. Звичаї, обряди, релігійні споруди це ж культура. Чи що це?

У нас держава задекларувала, що вона поза релігією? Там нехай й залишається.
Ми той томос підтримувати не збираємось
Ви як безбожник яке відношення взагалі до церкви маєте?

Точно таке, як і ваш бог. Хоча я українець і маю, але що там є бог , я не впевнений
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Воювати з росією і ходити в мп.
Брати західні гроші і підтримувати російські методи насилля.
Привіт цьому звинувачувати весь світ в лицемірстві.

Хай бог милує, якщо він є
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 19:30

Дещо про УПЦ МП & РПЦ

  Banderlog написав:я не просто воцерковлений я з двацятки в своїй церкві. А те що коло безбожника нема старообрядців мене не дивує. :lol:

З двадцятки ?

То ти в ЗСУ ? чи з двадцяткі ?

Як ти можешь воювати проти Росії і бути за РПЦ ?
Не ліпи горбатого

«Духовна крига скресла»: священник УПЦ з Чернігова закликає Онуфрія розірвати зв’язки із російською церквою
Священник сміливо називає речі своїми іменами: путін – це предтеча антихриста; патріарх РПЦ кіріл благословляє вбивства українців, проповідує антихристиянські ідеї, підтримує та сприяє військовій агресії рф в Україні, а його священники освячують зброю, що вбиває наших людей.

Чернігівський священик московського патріархату отець Петро прямо і чітко заявляє, що УПЦ не має ні морального, ні християнського права залишатися частиною РПЦ і фактично бути співучасником антилюдських дій російських архієреїв.

Як висновок – він закликає очільника УПЦ Онуфрія вийти у канонічному порядку зі складу російської церкви.


І ще трохи
Глава X. Украинская Православная Церковь
3. В своей жизни и деятельности Украинская Православная Церковь руководствуется Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1990 года «Об Украинской Православной Церкви», Грамотой Патриарха Московского и всея Руси 1990 года и Уставом Украинской Православной Церкви, который утверждается ее Предстоятелем и одобряется Патриархом Московским и всея Руси.
...
5. Предстоятель Украинской Православной Церкви избирается епископатом Украинской Православной Церкви и благословляется Святейшим Патриархом Московским и всея Руси.
...
6. Имя Предстоятеля поминается во всех храмах Украинской Православной Церкви после имени Патриарха Московского и всея Руси.

Це цитати зі статуту РПЦ, з офіційного сайту РПЦ

Banderlog - ще один московський святоша ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 19:37

Цю вразу можна застосовувати до 90% форумчан)))

  Banderlog написав:я певен, що особисто ви так само живете церковним життям як воюєте
В граніт!©😁
Це стосується всіх, хто бажає "до останньої верби!"©
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 19:40

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 19:44

  Успіх написав:
  Banderlog написав:я певен, що особисто ви так само живете церковним життям як воюєте
В граніт!©😁
Це стосується всіх, хто бажає "до останньої верби!"©

Давай в цитатах, хто тут "до останньої верби!" ?

Конкретіку, цитати або ти знаєшь, хто ти :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:05

Banderlog

всі приміщення (для релігійних танців з бубном) юридично належать державі, спливуть 9 місяців перехідного періоду, якщо ваша "громада(церква)" вирішить не приєднуватись до ПЦУ, то отримуєте держвиконавця з наказом звільнити приміщення.
Далі будете збиратись по хатах для свого шабашу.

Тому не кидайся погрозами до людей, інакше взагалі втратиш будь-яку повагу
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:20

  prodigy написав:Banderlog

всі приміщення (для релігійних танців з бубном) юридично належать державі, спливуть 9 місяців перехідного періоду, якщо ваша "громада(церква)" вирішить не приєднуватись до ПЦУ, то отримуєте держвиконавця з наказом звільнити приміщення.
Далі будете збиратись по хатах для свого шабашу.

Тому не кидайся погрозами до людей, інакше взагалі втратиш будь-яку повагу

В Чернігові таки звільнили від УПЦ МП Спаський Собор - 11 вік, на хвилинку

То там стільки бруду було, всі фрески були закопчені, що нічого не було видно
Я сам все це бачив

Одразу видно відношення московитів до українськіх святинь - засрати

PS. Зараз там ведуться реставраційні роботи
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  #<1 ... 10177101781017910180>
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