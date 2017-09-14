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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10177101781017910180

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:24

  pesikot написав:Я сам все це бачив
прямо с иконы смотрел?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:28

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:Я сам все це бачив
прямо с иконы смотрел?

Прямо на иконы и фрески смотрел, своими глазами

А ты, молодец, своё московитство изобразил :)

PS. И про EQ, ты показал какой уровень EQ, -120 ? или -200 ? :)
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Востаннє редагувалось pesikot в Чет 03 жов, 2024 20:32, всього редагувалось 2 разів.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:30

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Бетон написав:У нас світська держава. Не релігійна. Звичаї, обряди, релігійні споруди це ж культура. Чи що це?

У нас держава задекларувала, що вона поза релігією? Там нехай й залишається.
Ми той томос підтримувати не збираємось
Ви як безбожник яке відношення взагалі до церкви маєте?

Кажи вже я. Ми зрозуміли, що ТИ підтримувати не збираєшся. ВАША думка дуже важлива для нас :lol:


в дядька як забродило в голові вино, яке з онуфрієм десь пив, так і не попускає бідолагу.

  Banderlog написав:
  Banderlog написав:Тим що ви лізете в чужу церкву.
А так мені діла до вашого томосу нема.

хто лізе? Я православний україни. І мені ваші рабиновичі не указ. Навіть якщо й закриєте нашу церкву я і такі як я не дамо на ваш томос ні копійки. Будете як в англії в порожніх храмах бари одкривати.


краще скажіть, хто безпосередній керівник онуфрія? запитання просте, простіше нікуди. і все стане зрозумілим. "імья, сьєстра, імья" (с)
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