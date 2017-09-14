прямо с иконы смотрел?
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Додано: Чет 03 жов, 2024 20:28
Прямо на иконы и фрески смотрел, своими глазами
А ты, молодец, своё московитство изобразил
PS. И про EQ, ты показал какой уровень EQ, -120 ? или -200 ?
Обозначь значения
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 03 жов, 2024 20:32, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 03 жов, 2024 20:30
в дядька як забродило в голові вино, яке з онуфрієм десь пив, так і не попускає бідолагу.
краще скажіть, хто безпосередній керівник онуфрія? запитання просте, простіше нікуди. і все стане зрозумілим. "імья, сьєстра, імья" (с)
Додано: Чет 03 жов, 2024 22:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
21 век, а они все богов делят и церковь какую-то выдумывают)
здания прикольные, как памятники истории оставить и сохранить конечно нужно, а в новоделах бары открыть — хорошая идея, кстати.
сколько ни заходил в церкви, что в православные, что в католические, везде становилось не по себе от той атмосферы зомбированости и раболепия, все что-то кланяются, крестятся, молятся, как в каком-то муравейнике, по углам обязательно стоят смотрящие, похожие на вертухаев, присматривают за порядочком. во Львове как-то в храме думал красивый интерьер посмотреть, захожу, а там все на коленях стоят. э, не, думаю, это не мое. особенно, пока в библии нет ни одного украинского имени.
Додано: Чет 03 жов, 2024 23:36
Скажу для тебе страшну річ
В Протестанській, Католицькій і Греко-католицькій церквах - на колінах ніхто не стоїть , там спеціальні лавочки на яких сидять і слухають
А от вислуховувати молебни на колінах -якраз фішка московської НЕКАНОНІЧНОЇ самопроголошеної церкви( читай секта де людей перетворили в рабів...
це тільки в РПЦ- прихожаний - РАБ БОЖИЙ
Поцікався як звертається інші конфесії до своїх прихожан- будеш здивований і зрозумієш чому вас(москалів) ніде не люблять..бо ви самі себе не любите.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 00:00
вы не правы. в каждом храме своя атмосфера. Я люблю храмы Почаевской Лавры. Необъяснимо, но там "отдыхаешь душой". А в другие 2й раз и заходить не хочется. На коленях пару бабок сумашедших видел, а так чтобы все не встречалось. На службу к о. Захарию в Киево-Печерскую Лавру даже в морозы столько людей приходило, что на ступеньках стояли. Еще один необъяснимый феномен.
помешать это как, закрыть рты поющим? короче 95й квартал.
песня Богородице
поищите там "признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины" кому интересно.
(на видео Свято-Успенська Почаївська Лавра, Вознесенський Банченський монастир).
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