RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10177101781017910180

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:24

  pesikot написав:Я сам все це бачив
прямо с иконы смотрел?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25142
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:28

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:Я сам все це бачив
прямо с иконы смотрел?

Прямо на иконы и фрески смотрел, своими глазами

А ты, молодец, своё московитство изобразил :)

PS. И про EQ, ты показал какой уровень EQ, -120 ? или -200 ? :)
Обозначь значения
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 03 жов, 2024 20:32, всього редагувалось 2 разів.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10391
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:30

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Бетон написав:У нас світська держава. Не релігійна. Звичаї, обряди, релігійні споруди це ж культура. Чи що це?

У нас держава задекларувала, що вона поза релігією? Там нехай й залишається.
Ми той томос підтримувати не збираємось
Ви як безбожник яке відношення взагалі до церкви маєте?

Кажи вже я. Ми зрозуміли, що ТИ підтримувати не збираєшся. ВАША думка дуже важлива для нас :lol:


в дядька як забродило в голові вино, яке з онуфрієм десь пив, так і не попускає бідолагу.

  Banderlog написав:
  Banderlog написав:Тим що ви лізете в чужу церкву.
А так мені діла до вашого томосу нема.

хто лізе? Я православний україни. І мені ваші рабиновичі не указ. Навіть якщо й закриєте нашу церкву я і такі як я не дамо на ваш томос ні копійки. Будете як в англії в порожніх храмах бари одкривати.


краще скажіть, хто безпосередній керівник онуфрія? запитання просте, простіше нікуди. і все стане зрозумілим. "імья, сьєстра, імья" (с)
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1504
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

21 век, а они все богов делят и церковь какую-то выдумывают)
здания прикольные, как памятники истории оставить и сохранить конечно нужно, а в новоделах бары открыть — хорошая идея, кстати.
сколько ни заходил в церкви, что в православные, что в католические, везде становилось не по себе от той атмосферы зомбированости и раболепия, все что-то кланяются, крестятся, молятся, как в каком-то муравейнике, по углам обязательно стоят смотрящие, похожие на вертухаев, присматривают за порядочком. во Львове как-то в храме думал красивый интерьер посмотреть, захожу, а там все на коленях стоят. э, не, думаю, это не мое. особенно, пока в библии нет ни одного украинского имени.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 393
З нами з: 05.08.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 23:36

  smdtranz написав:во Львове как-то в храме думал красивый интерьер посмотреть, захожу, а там все на коленях стоят
Скажу для тебе страшну річ
В Протестанській, Католицькій і Греко-католицькій церквах - на колінах ніхто не стоїть , там спеціальні лавочки на яких сидять і слухають
А от вислуховувати молебни на колінах -якраз фішка московської НЕКАНОНІЧНОЇ самопроголошеної церкви( читай секта де людей перетворили в рабів...
це тільки в РПЦ- прихожаний - РАБ БОЖИЙ
Поцікався як звертається інші конфесії до своїх прихожан- будеш здивований і зрозумієш чому вас(москалів) ніде не люблять..бо ви самі себе не любите.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28011
З нами з: 15.01.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 2975 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 00:00

  smdtranz написав:сколько ни заходил в церкви, что в православные, что в католические, везде становилось не по себе от той атмосферы зомбированости и раболепия, все что-то кланяются, крестятся, молятся, как в каком-то муравейнике, по углам
вы не правы. в каждом храме своя атмосфера. Я люблю храмы Почаевской Лавры. Необъяснимо, но там "отдыхаешь душой". А в другие 2й раз и заходить не хочется. На коленях пару бабок сумашедших видел, а так чтобы все не встречалось. На службу к о. Захарию в Киево-Печерскую Лавру даже в морозы столько людей приходило, что на ступеньках стояли. Еще один необъяснимый феномен.


По заключению лингвистической семантико-текстуальной экспертизы Киевского НИИСЭ, песня "Богородица" содержит оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Захарии инкриминируют, что он способствовал в исполнении песни и не помешал этому. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/04/18/7398340/

помешать это как, закрыть рты поющим? :D короче 95й квартал.
песня Богородице https://www.youtube.com/watch?v=eRKNQY-kYrA&t=1s

поищите там "признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины" кому интересно.
(на видео Свято-Успенська Почаївська Лавра, Вознесенський Банченський монастир).
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25142
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 02:13

  budivelnik написав:
  Shaman написав:......
вже питав, але відповіді немає - а чим вам Томос так завадив? особисто вам? тим, що дратує москалів? :)
Дивне запитання
1 Якого віросповідання міг бути совковий парторг?
Як на мене - то тільки філіалу РПЦ в Україні
2 Ясно , що коли Томос робить його агентурну явку-паленою(бо не канонічна) , а ПЦУ важливішою ( бо вона реальна і канонічна) - то парторгу це не подобається.

Высеры прапорщика комментировать не буду. Прапор он и есть прапор и им и останется. Ему только покажи врага... впрочем, и показывать не надо, сам "выявит". Уже писал - хорошо представляю такого в 1932 в составе комбеда, изымающего зерно у крестьян. И/или в 1937, пишущего доносы "по зову души", а, может, и не по зову, а из материальных соображений.

Но спасибо за цитату шамана.
Shaman, судя по цитате, вы не в первый раз задаёте этот вопрос. Отвечу.
"совковий парторг" должен быть атеистом.
В жизни бывало и не так - лицемеров много. На публике говорили одно, а детей водили крестить.
Будем считать, что я не лицемер, а "идейный", хотя в партии не был.
Вот поэтому сильно не люблю, когда слова расходятся с делами.
У нас по Конституции религия отделена от государства. Исходя из этого, государство не должно лезть в религиозные дела пока они чисто религиозные и не касаются политики государства. Заниматься томосом должна сама церковь, а не государство. У нас этим занимался не просто какой-то чиновник, а высшее лицо государства, гарант конституции - Президент. Он продемонстрировал явное предпочтение одной из церквей. Уж не говорю о таких "мелочах" как то, что на это тратилось время Президента и, наверняка, многих других. Вместо того, чтобы потратить это время и силы на другие задачи. И я не знаю, какие плюшки преподнесли Варфоломею за такое решение. В бескорыстие церкви и её патриархов, простите, не верю.
Будем последовательны - следующий шаг объявить эту религию/церковь государственной и ввести закон божий и утреннюю молитву в школах.
Возьмём пример с мусульманских стран?
Или со средневековой Европы? Варфоломеевскую ночь повторять не будем?
Даже здесь сегодня разгорелись страсти и начали кого-то объявлять врагом. У нас мало проблем, разделяющих народ в то время, когда нужно искать объединяющие идеи? Мова, религия, что ещё найдём?
Меня как атеиста сам по себе томос не касается никаким боком и абсолютно не интересует. До тех пор, пока эти не начинает заниматься государство.
Надеюсь, объяснил понятно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30536
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 10177101781017910180
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 69692
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 235357
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 793448
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.