Додано: П'ят 04 жов, 2024 02:13

budivelnik написав: Shaman написав: ......

вже питав, але відповіді немає - а чим вам Томос так завадив? особисто вам? тим, що дратує москалів? ......вже питав, але відповіді немає - а чим вам Томос так завадив? особисто вам? тим, що дратує москалів? Дивне запитання

1 Якого віросповідання міг бути совковий парторг?

Як на мене - то тільки філіалу РПЦ в Україні

2 Ясно , що коли Томос робить його агентурну явку-паленою(бо не канонічна) , а ПЦУ важливішою ( бо вона реальна і канонічна) - то парторгу це не подобається. Дивне запитання1 Якого віросповідання міг бути совковий парторг?Як на мене - то тільки філіалу РПЦ в Україні2 Ясно , що коли Томос робить його агентурну явку-паленою(бо не канонічна) , а ПЦУ важливішою ( бо вона реальна і канонічна) - то парторгу це не подобається.

Высеры прапорщика комментировать не буду. Прапор он и есть прапор и им и останется. Ему только покажи врага... впрочем, и показывать не надо, сам "выявит". Уже писал - хорошо представляю такого в 1932 в составе комбеда, изымающего зерно у крестьян. И/или в 1937, пишущего доносы "по зову души", а, может, и не по зову, а из материальных соображений.Но спасибо за цитату шамана., судя по цитате, вы не в первый раз задаёте этот вопрос. Отвечу."совковий парторг" должен быть атеистом.В жизни бывало и не так - лицемеров много. На публике говорили одно, а детей водили крестить.Будем считать, что я не лицемер, а "идейный", хотя в партии не был.Вот поэтому сильно не люблю, когда слова расходятся с делами.У нас по Конституции религия отделена от государства. Исходя из этого, государство не должно лезть в религиозные дела пока они чисто религиозные и не касаются политики государства. Заниматься томосом должна сама церковь, а не государство. У нас этим занимался не просто какой-то чиновник, а высшее лицо государства, гарант конституции - Президент. Он продемонстрировал явное предпочтение одной из церквей. Уж не говорю о таких "мелочах" как то, что на это тратилось время Президента и, наверняка, многих других. Вместо того, чтобы потратить это время и силы на другие задачи. И я не знаю, какие плюшки преподнесли Варфоломею за такое решение. В бескорыстие церкви и её патриархов, простите, не верю.Будем последовательны - следующий шаг объявить эту религию/церковь государственной и ввести закон божий и утреннюю молитву в школах.Возьмём пример с мусульманских стран?Или со средневековой Европы? Варфоломеевскую ночь повторять не будем?Даже здесь сегодня разгорелись страсти и начали кого-то объявлять врагом. У нас мало проблем, разделяющих народ в то время, когда нужно искать объединяющие идеи? Мова, религия, что ещё найдём?Меня как атеиста сам по себе томос не касается никаким боком и абсолютно не интересует. До тех пор, пока эти не начинает заниматься государство.Надеюсь, объяснил понятно.