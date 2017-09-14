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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10177101781017910180

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:24

  pesikot написав:Я сам все це бачив
прямо с иконы смотрел?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:28

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:Я сам все це бачив
прямо с иконы смотрел?

Прямо на иконы и фрески смотрел, своими глазами

А ты, молодец, своё московитство изобразил :)

PS. И про EQ, ты показал какой уровень EQ, -120 ? или -200 ? :)
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Востаннє редагувалось pesikot в Чет 03 жов, 2024 20:32, всього редагувалось 2 разів.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:30

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Бетон написав:У нас світська держава. Не релігійна. Звичаї, обряди, релігійні споруди це ж культура. Чи що це?

У нас держава задекларувала, що вона поза релігією? Там нехай й залишається.
Ми той томос підтримувати не збираємось
Ви як безбожник яке відношення взагалі до церкви маєте?

Кажи вже я. Ми зрозуміли, що ТИ підтримувати не збираєшся. ВАША думка дуже важлива для нас :lol:


в дядька як забродило в голові вино, яке з онуфрієм десь пив, так і не попускає бідолагу.

  Banderlog написав:
  Banderlog написав:Тим що ви лізете в чужу церкву.
А так мені діла до вашого томосу нема.

хто лізе? Я православний україни. І мені ваші рабиновичі не указ. Навіть якщо й закриєте нашу церкву я і такі як я не дамо на ваш томос ні копійки. Будете як в англії в порожніх храмах бари одкривати.


краще скажіть, хто безпосередній керівник онуфрія? запитання просте, простіше нікуди. і все стане зрозумілим. "імья, сьєстра, імья" (с)
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

21 век, а они все богов делят и церковь какую-то выдумывают)
здания прикольные, как памятники истории оставить и сохранить конечно нужно, а в новоделах бары открыть — хорошая идея, кстати.
сколько ни заходил в церкви, что в православные, что в католические, везде становилось не по себе от той атмосферы зомбированости и раболепия, все что-то кланяются, крестятся, молятся, как в каком-то муравейнике, по углам обязательно стоят смотрящие, похожие на вертухаев, присматривают за порядочком. во Львове как-то в храме думал красивый интерьер посмотреть, захожу, а там все на коленях стоят. э, не, думаю, это не мое. особенно, пока в библии нет ни одного украинского имени.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 23:36

  smdtranz написав:во Львове как-то в храме думал красивый интерьер посмотреть, захожу, а там все на коленях стоят
Скажу для тебе страшну річ
В Протестанській, Католицькій і Греко-католицькій церквах - на колінах ніхто не стоїть , там спеціальні лавочки на яких сидять і слухають
А от вислуховувати молебни на колінах -якраз фішка московської НЕКАНОНІЧНОЇ самопроголошеної церкви( читай секта де людей перетворили в рабів...
це тільки в РПЦ- прихожаний - РАБ БОЖИЙ
Поцікався як звертається інші конфесії до своїх прихожан- будеш здивований і зрозумієш чому вас(москалів) ніде не люблять..бо ви самі себе не любите.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 00:00

  smdtranz написав:сколько ни заходил в церкви, что в православные, что в католические, везде становилось не по себе от той атмосферы зомбированости и раболепия, все что-то кланяются, крестятся, молятся, как в каком-то муравейнике, по углам
вы не правы. в каждом храме своя атмосфера. Я люблю храмы Почаевской Лавры. Необъяснимо, но там "отдыхаешь душой". А в другие 2й раз и заходить не хочется. На коленях пару бабок сумашедших видел, а так чтобы все не встречалось. На службу к о. Захарию в Киево-Печерскую Лавру даже в морозы столько людей приходило, что на ступеньках стояли. Еще один необъяснимый феномен.


По заключению лингвистической семантико-текстуальной экспертизы Киевского НИИСЭ, песня "Богородица" содержит оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Захарии инкриминируют, что он способствовал в исполнении песни и не помешал этому. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/04/18/7398340/

помешать это как, закрыть рты поющим? :D короче 95й квартал.
песня Богородице https://www.youtube.com/watch?v=eRKNQY-kYrA&t=1s

поищите там "признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины" кому интересно.
(на видео Свято-Успенська Почаївська Лавра, Вознесенський Банченський монастир).
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 02:13

  budivelnik написав:
  Shaman написав:......
вже питав, але відповіді немає - а чим вам Томос так завадив? особисто вам? тим, що дратує москалів? :)
Дивне запитання
1 Якого віросповідання міг бути совковий парторг?
Як на мене - то тільки філіалу РПЦ в Україні
2 Ясно , що коли Томос робить його агентурну явку-паленою(бо не канонічна) , а ПЦУ важливішою ( бо вона реальна і канонічна) - то парторгу це не подобається.

Высеры прапорщика комментировать не буду. Прапор он и есть прапор и им и останется. Ему только покажи врага... впрочем, и показывать не надо, сам "выявит". Уже писал - хорошо представляю такого в 1932 в составе комбеда, изымающего зерно у крестьян. И/или в 1937, пишущего доносы "по зову души", а, может, и не по зову, а из материальных соображений.

Но спасибо за цитату шамана.
Shaman, судя по цитате, вы не в первый раз задаёте этот вопрос. Отвечу.
"совковий парторг" должен быть атеистом.
В жизни бывало и не так - лицемеров много. На публике говорили одно, а детей водили крестить.
Будем считать, что я не лицемер, а "идейный", хотя в партии не был.
Вот поэтому сильно не люблю, когда слова расходятся с делами.
У нас по Конституции религия отделена от государства. Исходя из этого, государство не должно лезть в религиозные дела пока они чисто религиозные и не касаются политики государства. Заниматься томосом должна сама церковь, а не государство. У нас этим занимался не просто какой-то чиновник, а высшее лицо государства, гарант конституции - Президент. Он продемонстрировал явное предпочтение одной из церквей. Уж не говорю о таких "мелочах" как то, что на это тратилось время Президента и, наверняка, многих других. Вместо того, чтобы потратить это время и силы на другие задачи. И я не знаю, какие плюшки преподнесли Варфоломею за такое решение. В бескорыстие церкви и её патриархов, простите, не верю.
Будем последовательны - следующий шаг объявить эту религию/церковь государственной и ввести закон божий и утреннюю молитву в школах.
Возьмём пример с мусульманских стран?
Или со средневековой Европы? Варфоломеевскую ночь повторять не будем?
Даже здесь сегодня разгорелись страсти и начали кого-то объявлять врагом. У нас мало проблем, разделяющих народ в то время, когда нужно искать объединяющие идеи? Мова, религия, что ещё найдём?
Меня как атеиста сам по себе томос не касается никаким боком и абсолютно не интересует. До тех пор, пока эти не начинает заниматься государство.
Надеюсь, объяснил понятно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 06:14

Тема перейшла з "хоть поржом" в "хоть помолімся".
Schmit
 
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