прямо с иконы смотрел?
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Додано: Чет 03 жов, 2024 20:28
Прямо на иконы и фрески смотрел, своими глазами
А ты, молодец, своё московитство изобразил
PS. И про EQ, ты показал какой уровень EQ, -120 ? или -200 ?
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Востаннє редагувалось pesikot в Чет 03 жов, 2024 20:32, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 03 жов, 2024 20:30
в дядька як забродило в голові вино, яке з онуфрієм десь пив, так і не попускає бідолагу.
краще скажіть, хто безпосередній керівник онуфрія? запитання просте, простіше нікуди. і все стане зрозумілим. "імья, сьєстра, імья" (с)
Додано: Чет 03 жов, 2024 22:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
21 век, а они все богов делят и церковь какую-то выдумывают)
здания прикольные, как памятники истории оставить и сохранить конечно нужно, а в новоделах бары открыть — хорошая идея, кстати.
сколько ни заходил в церкви, что в православные, что в католические, везде становилось не по себе от той атмосферы зомбированости и раболепия, все что-то кланяются, крестятся, молятся, как в каком-то муравейнике, по углам обязательно стоят смотрящие, похожие на вертухаев, присматривают за порядочком. во Львове как-то в храме думал красивый интерьер посмотреть, захожу, а там все на коленях стоят. э, не, думаю, это не мое. особенно, пока в библии нет ни одного украинского имени.
Додано: Чет 03 жов, 2024 23:36
Скажу для тебе страшну річ
В Протестанській, Католицькій і Греко-католицькій церквах - на колінах ніхто не стоїть , там спеціальні лавочки на яких сидять і слухають
А от вислуховувати молебни на колінах -якраз фішка московської НЕКАНОНІЧНОЇ самопроголошеної церкви( читай секта де людей перетворили в рабів...
це тільки в РПЦ- прихожаний - РАБ БОЖИЙ
Поцікався як звертається інші конфесії до своїх прихожан- будеш здивований і зрозумієш чому вас(москалів) ніде не люблять..бо ви самі себе не любите.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 00:00
вы не правы. в каждом храме своя атмосфера. Я люблю храмы Почаевской Лавры. Необъяснимо, но там "отдыхаешь душой". А в другие 2й раз и заходить не хочется. На коленях пару бабок сумашедших видел, а так чтобы все не встречалось. На службу к о. Захарию в Киево-Печерскую Лавру даже в морозы столько людей приходило, что на ступеньках стояли. Еще один необъяснимый феномен.
помешать это как, закрыть рты поющим? короче 95й квартал.
песня Богородице
поищите там "признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины" кому интересно.
(на видео Свято-Успенська Почаївська Лавра, Вознесенський Банченський монастир).
Додано: П'ят 04 жов, 2024 02:13
Высеры прапорщика комментировать не буду. Прапор он и есть прапор и им и останется. Ему только покажи врага... впрочем, и показывать не надо, сам "выявит". Уже писал - хорошо представляю такого в 1932 в составе комбеда, изымающего зерно у крестьян. И/или в 1937, пишущего доносы "по зову души", а, может, и не по зову, а из материальных соображений.
Но спасибо за цитату шамана.
Shaman, судя по цитате, вы не в первый раз задаёте этот вопрос. Отвечу.
"совковий парторг" должен быть атеистом.
В жизни бывало и не так - лицемеров много. На публике говорили одно, а детей водили крестить.
Будем считать, что я не лицемер, а "идейный", хотя в партии не был.
Вот поэтому сильно не люблю, когда слова расходятся с делами.
У нас по Конституции религия отделена от государства. Исходя из этого, государство не должно лезть в религиозные дела пока они чисто религиозные и не касаются политики государства. Заниматься томосом должна сама церковь, а не государство. У нас этим занимался не просто какой-то чиновник, а высшее лицо государства, гарант конституции - Президент. Он продемонстрировал явное предпочтение одной из церквей. Уж не говорю о таких "мелочах" как то, что на это тратилось время Президента и, наверняка, многих других. Вместо того, чтобы потратить это время и силы на другие задачи. И я не знаю, какие плюшки преподнесли Варфоломею за такое решение. В бескорыстие церкви и её патриархов, простите, не верю.
Будем последовательны - следующий шаг объявить эту религию/церковь государственной и ввести закон божий и утреннюю молитву в школах.
Возьмём пример с мусульманских стран?
Или со средневековой Европы? Варфоломеевскую ночь повторять не будем?
Даже здесь сегодня разгорелись страсти и начали кого-то объявлять врагом. У нас мало проблем, разделяющих народ в то время, когда нужно искать объединяющие идеи? Мова, религия, что ещё найдём?
Меня как атеиста сам по себе томос не касается никаким боком и абсолютно не интересует. До тех пор, пока эти не начинает заниматься государство.
Надеюсь, объяснил понятно.
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