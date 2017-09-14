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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10178101791018010181

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 07:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:и где оправдание агрессии в песне? притянуто за уши, в песне не воспевается никакая политическая единица, будь то государство или его лидер.

По вашому посиланню:
В частности, 12 ноября 2022 года Захария провел в Лавре богослужение и прихожане исполнили религиозную песню "Богородица".

"Звон плывет, плывет над россиею, пробуждается матушка-Русь", - звучало в стенах церкви. После этого Служба безопасности Украины начала уголовное производство относительно оправдания и прославления страны-агрессора.

Моя реакція більше не на слова пісні чи цю конкретну карну справу, а про загальний стан в релігії. Скільки було шкіл з російською мовою викладання ще десять років назад, і скільки залишилось зарає? Чому з церквами повинно бути інакше, коли більшість населення за ПЦУ і українську мову богослужіння?
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 07:30

  lapay написав:. Скільки було шкіл з російською мовою викладання ще десять років назад, і скільки залишилось зарає?
мы жили с рф в одном государстве, закономерно что в Украине остается еще много отсылок к русской и советской культуре. Может переписать историю, что не было СССР?
  lapay написав:Чому з церквами повинно бути інакше, коли більшість населення за ПЦУ і українську мову богослужіння?
потому что церковь вне политики, а попытка её туда втянуть такая же "агрессия" уже по отношению к ней. Как кстати и школы. За пропаганду путинского режима надо наказывать, а не притягивать за уши всю русскую культуру как доказательство. Где то должна проходить граница разумного, иначе каждый начнёт трактовать Божий Дар и проделки врага своевольно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 07:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:мы жили с рф в одном государстве, закономерно что в Украине остается еще много отсылок к русской и советской культуре. Может переписать историю, что не было СССР?

Чи багато залишось в Польщі російської культури? Звісно, чим довше була окупація, тим довше доведеться викорінювати наслідки, але це потрібно робити. В чому різниця між Україною і Білоруссю? В тому, що Кучма зробив повну українізацію освіти і діловодства, а Лукашенко фактично знищив білоруську мову в побуті. Справа Кучми продовжуєттся і квітне, нарешті настала черга найконсервативнішої структури, церкви.
  Wirująświatła написав:потому что церковь вне политики, а попытка её туда втянуть такая же "агрессия" по отношению к ней.

Так в філіях РПЦ часто була проросійська пропаганда, про слов'янську єдність, про братовбивчу війну, відмова відспівувати наших воїнів і тому подібне, тобто та сама політика.
Люди ногами голосують проти такої церкви, чому держава повинна ігнорувати думку більшості і закривати очі на проблему?
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:05

  lapay написав:
  Wirująświatła написав:и где оправдание агрессии в песне? притянуто за уши, в песне не воспевается никакая политическая единица, будь то государство или его лидер.

По вашому посиланню:
В частности, 12 ноября 2022 года Захария провел в Лавре богослужение и прихожане исполнили религиозную песню "Богородица".

"Звон плывет, плывет над россиею, пробуждается матушка-Русь", - звучало в стенах церкви. После этого Служба безопасности Украины начала уголовное производство относительно оправдания и прославления страны-агрессора.

Моя реакція більше не на слова пісні чи цю конкретну карну справу, а про загальний стан в релігії. Скільки було шкіл з російською мовою викладання ще десять років назад, і скільки залишилось зарає? Чому з церквами повинно бути інакше, коли більшість населення за ПЦУ і українську мову богослужіння?

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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:06

  lapay написав:Чи багато залишось в Польщі російської культури? Звісно, чим довше була окупація, тим довше доведеться викорінювати наслідки, але це потрібно робити.
её там никогда и не было. Может руки не дотянулись или русский язык был непонятен пэрэсичному поляку.
  lapay написав:Так в філіях РПЦ часто була проросійська пропаганда, про слов'янську єдність, про братовбивчу війну, відмова відспівувати наших воїнів і тому подібне, тобто та сама політика.
на то есть соответствующие службы. Или СБУ с конкретным пропагандистом справится не может, будем всем миром воевать?
  lapay написав:Люди ногами голосують проти такої церкви, чому держава повинна ігнорувати думку більшості і закривати очі на проблему?
если ногами голосуют против тем более нет проблемы, в пустых стенах пусть прославляют кого хотят.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:08

  flyman написав:переділ майна
Семантический дифференциал – процедура оценки объекта по ряду биполярных
градуированных оценочных шкал, противоположные полюса которых заданы с помощью вербальных антонимов
Wirująświatła
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