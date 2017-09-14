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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 07:22
Wirująświatła написав:
и где оправдание агрессии в песне? притянуто за уши, в песне не воспевается никакая политическая единица, будь то государство или его лидер.
По вашому посиланню:
В частности, 12 ноября 2022 года Захария провел в Лавре богослужение и прихожане исполнили религиозную песню "Богородица".
"Звон плывет, плывет над россиею, пробуждается матушка-Русь", - звучало в стенах церкви. После этого Служба безопасности Украины начала уголовное производство относительно оправдания и прославления страны-агрессора.
Моя реакція більше не на слова пісні чи цю конкретну карну справу, а про загальний стан в релігії. Скільки було шкіл з російською мовою викладання ще десять років назад, і скільки залишилось зарає? Чому з церквами повинно бути інакше, коли більшість населення за ПЦУ і українську мову богослужіння?
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 07:30
lapay написав:
. Скільки було шкіл з російською мовою викладання ще десять років назад, і скільки залишилось зарає?
мы жили с рф в одном государстве, закономерно что в Украине остается еще много отсылок к русской и советской культуре. Может переписать историю, что не было СССР?
lapay написав:
Чому з церквами повинно бути інакше, коли більшість населення за ПЦУ і українську мову богослужіння?
потому что церковь вне политики, а попытка её туда втянуть такая же "агрессия" уже по отношению к ней. Как кстати и школы. За пропаганду путинского режима надо наказывать, а не притягивать за уши всю русскую культуру как доказательство. Где то должна проходить граница разумного, иначе каждый начнёт трактовать Божий Дар и проделки врага своевольно.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 07:52
Wirująświatła написав:
мы жили с рф в одном государстве, закономерно что в Украине остается еще много отсылок к русской и советской культуре. Может переписать историю, что не было СССР?
Чи багато залишось в Польщі російської культури? Звісно, чим довше була окупація, тим довше доведеться викорінювати наслідки, але це потрібно робити. В чому різниця між Україною і Білоруссю? В тому, що Кучма зробив повну українізацію освіти і діловодства, а Лукашенко фактично знищив білоруську мову в побуті. Справа Кучми продовжуєттся і квітне, нарешті настала черга найконсервативнішої структури, церкви.
Wirująświatła написав:
потому что церковь вне политики, а попытка её туда втянуть такая же "агрессия" по отношению к ней.
Так в філіях РПЦ часто була проросійська пропаганда, про слов'янську єдність, про братовбивчу війну, відмова відспівувати наших воїнів і тому подібне, тобто та сама політика.
Люди ногами голосують проти такої церкви, чому держава повинна ігнорувати думку більшості і закривати очі на проблему?
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:05
lapay написав: Wirująświatła написав:
и где оправдание агрессии в песне? притянуто за уши, в песне не воспевается никакая политическая единица, будь то государство или его лидер.
По вашому посиланню:
В частности, 12 ноября 2022 года Захария провел в Лавре богослужение и прихожане исполнили религиозную песню "Богородица".
"Звон плывет, плывет над россиею, пробуждается матушка-Русь", - звучало в стенах церкви. После этого Служба безопасности Украины начала уголовное производство относительно оправдания и прославления страны-агрессора.
Моя реакція більше не на слова пісні чи цю конкретну карну справу, а про загальний стан в релігії. Скільки було шкіл з російською мовою викладання ще десять років назад, і скільки залишилось зарає? Чому з церквами повинно бути інакше, коли більшість населення за ПЦУ і українську мову богослужіння?
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:06
lapay написав:
Чи багато залишось в Польщі російської культури? Звісно, чим довше була окупація, тим довше доведеться викорінювати наслідки, але це потрібно робити.
её там никогда и не было. Может руки не дотянулись или русский язык был непонятен пэрэсичному поляку.
lapay написав:
Так в філіях РПЦ часто була проросійська пропаганда, про слов'янську єдність, про братовбивчу війну, відмова відспівувати наших воїнів і тому подібне, тобто та сама політика.
на то есть соответствующие службы. Или СБУ с конкретным пропагандистом справится не может, будем всем миром воевать?
lapay написав:
Люди ногами голосують проти такої церкви, чому держава повинна ігнорувати думку більшості і закривати очі на проблему?
если ногами голосуют против тем более нет проблемы, в пустых стенах пусть прославляют кого хотят.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:08
flyman написав:
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Семантический дифференциал – процедура оценки объекта по ряду биполярных
градуированных оценочных шкал, противоположные полюса которых заданы с помощью вербальных антонимов
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