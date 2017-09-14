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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 07:22
Wirująświatła написав:
и где оправдание агрессии в песне? притянуто за уши, в песне не воспевается никакая политическая единица, будь то государство или его лидер.
По вашому посиланню:
В частности, 12 ноября 2022 года Захария провел в Лавре богослужение и прихожане исполнили религиозную песню "Богородица".
"Звон плывет, плывет над россиею, пробуждается матушка-Русь", - звучало в стенах церкви. После этого Служба безопасности Украины начала уголовное производство относительно оправдания и прославления страны-агрессора.
Моя реакція більше не на слова пісні чи цю конкретну карну справу, а про загальний стан в релігії. Скільки було шкіл з російською мовою викладання ще десять років назад, і скільки залишилось зарає? Чому з церквами повинно бути інакше, коли більшість населення за ПЦУ і українську мову богослужіння?
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 07:30
lapay написав:
. Скільки було шкіл з російською мовою викладання ще десять років назад, і скільки залишилось зарає?
мы жили с рф в одном государстве, закономерно что в Украине остается еще много отсылок к русской и советской культуре. Может переписать историю, что не было СССР?
lapay написав:
Чому з церквами повинно бути інакше, коли більшість населення за ПЦУ і українську мову богослужіння?
потому что церковь вне политики, а попытка её туда втянуть такая же "агрессия" уже по отношению к ней. Как кстати и школы. За пропаганду путинского режима надо наказывать, а не притягивать за уши всю русскую культуру как доказательство. Где то должна проходить граница разумного, иначе каждый начнёт трактовать Божий Дар и проделки врага своевольно.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 07:52
Wirująświatła написав:
мы жили с рф в одном государстве, закономерно что в Украине остается еще много отсылок к русской и советской культуре. Может переписать историю, что не было СССР?
Чи багато залишось в Польщі російської культури? Звісно, чим довше була окупація, тим довше доведеться викорінювати наслідки, але це потрібно робити. В чому різниця між Україною і Білоруссю? В тому, що Кучма зробив повну українізацію освіти і діловодства, а Лукашенко фактично знищив білоруську мову в побуті. Справа Кучми продовжуєттся і квітне, нарешті настала черга найконсервативнішої структури, церкви.
Wirująświatła написав:
потому что церковь вне политики, а попытка её туда втянуть такая же "агрессия" по отношению к ней.
Так в філіях РПЦ часто була проросійська пропаганда, про слов'янську єдність, про братовбивчу війну, відмова відспівувати наших воїнів і тому подібне, тобто та сама політика.
Люди ногами голосують проти такої церкви, чому держава повинна ігнорувати думку більшості і закривати очі на проблему?
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:05
lapay написав: Wirująświatła написав:
и где оправдание агрессии в песне? притянуто за уши, в песне не воспевается никакая политическая единица, будь то государство или его лидер.
По вашому посиланню:
В частности, 12 ноября 2022 года Захария провел в Лавре богослужение и прихожане исполнили религиозную песню "Богородица".
"Звон плывет, плывет над россиею, пробуждается матушка-Русь", - звучало в стенах церкви. После этого Служба безопасности Украины начала уголовное производство относительно оправдания и прославления страны-агрессора.
Моя реакція більше не на слова пісні чи цю конкретну карну справу, а про загальний стан в релігії. Скільки було шкіл з російською мовою викладання ще десять років назад, і скільки залишилось зарає? Чому з церквами повинно бути інакше, коли більшість населення за ПЦУ і українську мову богослужіння?
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:06
lapay написав:
Чи багато залишось в Польщі російської культури? Звісно, чим довше була окупація, тим довше доведеться викорінювати наслідки, але це потрібно робити.
её там никогда и не было. Может руки не дотянулись или русский язык был непонятен пэрэсичному поляку.
lapay написав:
Так в філіях РПЦ часто була проросійська пропаганда, про слов'янську єдність, про братовбивчу війну, відмова відспівувати наших воїнів і тому подібне, тобто та сама політика.
на то есть соответствующие службы. Или СБУ с конкретным пропагандистом справится не может, будем всем миром воевать?
lapay написав:
Люди ногами голосують проти такої церкви, чому держава повинна ігнорувати думку більшості і закривати очі на проблему?
если ногами голосуют против тем более нет проблемы, в пустых стенах пусть прославляют кого хотят.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:08
flyman написав:
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Семантический дифференциал – процедура оценки объекта по ряду биполярных
градуированных оценочных шкал, противоположные полюса которых заданы с помощью вербальных антонимов
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:31
Wirująświatła написав:
если ногами голосуют против тем более нет проблемы, в пустых стенах пусть прославляют кого хотят.
Частково так і є, де є вибір, але часто громада хоче перейти в ПЦУ, а філія РПЦ категорично проти, тут потрібне втручання держави. Час московського впиву добігає кінця, в тому числі і через церкву.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:34
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:54
Shaman написав:
чому не можна писати про інших? та й власне Будівельник гадаю для перемоги зробив більше, ніж всі його критики разом узяті.
Не часто тут прочитаєш розумні і правильні думки
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:14
Shaman написав:
взагалі то радянська людина мала бути атеїстом - тому так й цікаво, чому ЛАДа так муляє Томос, якщо він далека від релігії людина...
підтримую ЛАДа, на мою думку томас був важливий, але не настільки, щоб президент особисто присвятив томасу стільки часу (армія, мова, віра), але результат вийшов не дуже. Як на мене, тур з томасом по країні -це взагалі фіаско (хто таку дурню Петру порадив). В Европі (крім Польші) меньше 1% хрестіан регулярно відвідують щоденні месси (у нас навіть меньше), окрім гірських Карпатьских сіл (бо там- це традиція,і можливість бобачити рідню, якби не служба, хто зна коли вони з гори прийдуть)
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