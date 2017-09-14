У 2022 у США спеціально для нас з пафосом прийняли закон про лендліз. Хтось з наших патужних зедипломатів вимагав/просив союзників про його виконання? Памятаю: "лендліз нам не потрібен... нам і так дають все необхідне". Жодного літака, "пів" Абрамса... то на усіх каналах називалось слугами "все необхідне". Результат.
Бетон написав:Вы гоните, какой раскол? Мне плевать на религию. Лично считаю это средневековой дикостью. Но чисто с культурной точки зрения, нашей стране вернули законное право независимости своей церкви.
тільки навіщо було календар крутити? щоб "не так як в москалів"?
То вже технічні деталі. Як свічку держать, як співать, в яку дату.
додам що зараз фактично в Україні існують три календарі. Мукачівська (тобто Закарпатська) єпархія греко-католицької церкви вже цей 2024 рік святкувала повністю згідно з римською церквою (тобто навіть Великдень у нас був в березні а не в травні). Колізія вийшла тому що історично наша єпархія підпорядковується напряму Престолу і не входить до складу Києво-Галицького архієпископства
Wirująświatła написав:Я люблю храмы Почаевской Лавры. Необъяснимо, но там "отдыхаешь душой". А в другие 2й раз и заходить не хочется.
мені в Почаевську Лавру другий раз заходити не хотілось, але довелось На завжди залишилось відчуття відвідування помпезного торгівельного центру по продажу релігійних товарів і послуг. Нуль благодаті, чиста комерція. Печерська Лавра? майже так само(у деяких моментах навіть гірше). Святині? Нічого святого в світі не існує, релігійна пропаганда ні чим не краще за радянську(в них багато спільного). В свій час в школах(інститутах) гіпсовим головам леніна віддавали піонерський салют (тільки що в пояс не кланялись). Во Фрвації, Італії хрестіанські храми спорожніли років 50 тому, тобто релігія зникла? Ні не зникла, мілльони мусульман побудували мечеті (іслам-більш відстала релігія, і вона сьогодні набирає силу як 7-8 сторіччі. Все іде по колу))
Немає навіть 20%: Україні потрібно мобілізувати 200 тис. військових до кінця року, — The Times
Видання зазначає, що наразі ледве мобілізується четверта частина від необхідної кількості через корупцію, нестачу персоналу та хаос в самих ТЦК.
Видання зазначає, що наразі в країні майже мільйон мобілізованих солдат. Більшість з них воюють з початку війни. Окрім того, за даними НАТО, Росія щомісяця мобілізує приблизно 30 тисяч військових, зазнаючи "дуже великих" втрат. Тому ціль у 200 тисяч необхідна, але її стає все важче досягти.
Видання, посилаючись на працівника ТЦК з Одеської області, зазначає, що "відомство значно не досягає поставлених цілей". Він розповів, що в деякі дні вручали по 100 повісток, однак відгукувалась лише невелика кількість чоловіків.
"Ми не мобілізуємо навіть 20 відсотків від того, що потрібно", — додав працівник ТЦК.
Серед причин, чому неможливо мобілізувати необхідну кількість військових, він назвав корупцію, безгосподарність органів ТЦК та розчарування в роботі. За словами неназваного працівника ТЦК, колеги брали хабарі за підроблені документи про відстрочку від мобілізації. Окрім того, дається взнаки нестача персоналу: працівники повинні брати на себе одразу багато функцій — від оформлення документів до вуличного патрулювання. Водночас керівництво в разі невиконання обов'язків погрожувало відправити співробітників на передову.
За інформацією працівника ТЦК, часто до них приходять чоловіки з різного роду захворюваннями, з якими неможливо мобілізувати — це туберкульоз, гепатит або ВІЛ. Дуже часто їх направляють на ВЛК лише для того, щоб переконатись в їхніх хворобах. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/671 ... -the-times
це повна пипка скільки ж ті савєцькі генералісимуси народу уже поклали
спочатку мова йшла про 200 тис протягом року, далі заявили, що мобілізація зросла в кілька разів, тепер, що до кінця року потрібно ще 200 тис?!
ЛАД написав:Не обязательно "білоризація", это другая крайность. Повторяю, не помню в какой раз - мир и жизнь не чёрно-белые. Кучма проводил более взвешенную политику не антироссийскую, но и не "білоризацію". Он не допускал явно антироссийской политики, но при этом при необходимости достаточно жёстко отстаивал интересы Украины, как в примере с Тузлой. Томос, на мой взгляд, был не первоочередной задачей, а вот перестройка армии с приближением к стандартам НАТО, перестройка государства с приближением к требованиям ЕС были крайне необходимы. Если бы сделали это, без ненужных радикальных лозунгов и криков, после этого мы могли бы очень быстро вступить и в НАТО, и в ЕС. РФ просто не успела бы среагировать. Но желающие могут продолжать молиться.
вже питав, але відповіді немає - а чим вам Томос так завадив? особисто вам? тим, що дратує москалів?
Я як греко-католик можу прокоментувати зі сторони: Томос фактично на моменті нічим не допоміг: московський патріархат нікуди не дівся, скандал з Філаретом, вороже сприйняття Томоса в областях де домінував МП, бонус для пропаганди в рф. По факту томос це один з чинників що поховали надію на переобрання Порошенка на другий термін. Противники По сприйняли мову-віру як діяльність пізнього Ющенка (замість реальної боротьби за другий термін він займався бджолами та роздачею звань героїв історичним постатям). І в результаті це (обрання Зе) по словам деяких форумчан фактично дало сигнал на напад для рф
jump написав:це повна пипка скільки ж ті савєцькі генералісимуси народу уже поклали спочатку мова йшла про 200 тис протягом року, далі заявили, що мобілізація зросла в кілька разів, тепер, що до кінця року потрібно ще 200 тис?!
пару місяців тому одна місцева "Марія-Антуанетта" чоловічої статі писав фантазії на тему що рекрутинг закриває (чи скоро буде закривати) майже всі потреби в мобілізації))
detroytred написав:Польща: збивати рашоракети над Україною ми самі не можемо прийняти рішення, потрібно загальне рішення НАТО. Рютте і Ко: дозвіл на дальнобій - НАТО тут ні до чого; кожна країна має сама приймати рішення. Ієзуїти... Від яких Україна досі ще не отримала навіть запрошення в НАТО. Запрошення буде "за умови погодження усіх краї-членів Альянсу". Усіх..
"розвели як котят", "давайте будет просто воювати", "-Лікар, в мене почорнів палець на нозі, з нього тече гній. -Все ок. Ви продовжуйте пити парацетамол, до останього"