Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:52

, — The TimesВидання зазначає, щоВидання зазначає, що наразі в країні майже мільйон мобілізованих солдат. Більшість з них воюють з початку війни. Окрім того, за даними НАТО, Росія щомісяця мобілізує приблизно 30 тисяч військових, зазнаючи "дуже великих" втрат. Тому ціль у 200 тисяч необхідна, але її стає все важче досягти.Видання, посилаючись на працівника ТЦК з Одеської області, зазначає, що "відомство значно не досягає поставлених цілей". Він розповів, що в деякі дні вручали по 100 повісток, однак відгукувалась лише невелика кількість чоловіків."Ми не мобілізуємо навіть 20 відсотків від того, що потрібно", — додав працівник ТЦК.Серед причин, чому неможливо мобілізувати необхідну кількість військових, він назвав корупцію, безгосподарність органів ТЦК та розчарування в роботі. За словами неназваного працівника ТЦК, колеги брали хабарі за підроблені документи про відстрочку від мобілізації. Окрім того, дається взнаки нестача персоналу: працівники повинні брати на себе одразу багато функцій — від оформлення документів до вуличного патрулювання. Водночас керівництво в разі невиконання обов'язків погрожувало відправити співробітників на передову.За інформацією працівника ТЦК, часто до них приходять чоловіки з різного роду захворюваннями, з якими неможливо мобілізувати — це туберкульоз, гепатит або ВІЛ. Дуже часто їх направляють на ВЛК лише для того, щоб переконатись в їхніх хворобах.це повна пипкаскільки ж ті савєцькі генералісимуси народу уже поклалиспочатку мова йшла про 200 тис протягом року, далі заявили, що мобілізація зросла в кілька разів, тепер, що до кінця року потрібно ще 200 тис?!