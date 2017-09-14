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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10180101811018210183

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:23

Про релігію так про релігію...

Якщо коротко -- горіти вам всім в пеклі.
Всім, хто не сортував сміття і перетворював Землю на сміттєзвалище. Тобто -- просто всім-всім.

Бо “... царство Його як на небі так і на Землі” -- це ж явно не про сміттєзвалища.
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:25

  jump написав:спочатку мова йшла про 200 тис протягом року, далі заявили, що мобілізація зросла в кілька разів, тепер, що до кінця року потрібно ще 200 тис?

Залужный говорил про 0,5 млн видимо по этому плану и движутся.
  jump написав:за даними НАТО, Росія щомісяця мобілізує приблизно 30 тисяч військових, зазнаючи "дуже великих" втрат.
и что нас беспокоит? генштаб рисует потери русских как раз 30 тыс в мес. ровно всех кого мобилизуют.
Wirująświatła
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  #<1 ... 10180101811018210183
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