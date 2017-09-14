Якщо коротко -- горіти вам всім в пеклі.
Всім, хто не сортував сміття і перетворював Землю на сміттєзвалище. Тобто -- просто всім-всім.
Бо “... царство Його як на небі так і на Землі” -- це ж явно не про сміттєзвалища.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:23
Про релігію так про релігію...
Якщо коротко -- горіти вам всім в пеклі.
Всім, хто не сортував сміття і перетворював Землю на сміттєзвалище. Тобто -- просто всім-всім.
Бо “... царство Його як на небі так і на Землі” -- це ж явно не про сміттєзвалища.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:25
Залужный говорил про 0,5 млн видимо по этому плану и движутся.
и что нас беспокоит? генштаб рисует потери русских как раз 30 тыс в мес. ровно всех кого мобилизуют.
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