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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 101811018210183101841018510186>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:23

Про релігію так про релігію...

Якщо коротко -- горіти вам всім в пеклі.
Всім, хто не сортував сміття і перетворював Землю на сміттєзвалище. Тобто -- просто всім-всім.

Бо “... царство Його як на небі так і на Землі” -- це ж явно не про сміттєзвалища.
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:25

  jump написав:спочатку мова йшла про 200 тис протягом року, далі заявили, що мобілізація зросла в кілька разів, тепер, що до кінця року потрібно ще 200 тис?

Залужный говорил про 0,5 млн видимо по этому плану и движутся.
  jump написав:за даними НАТО, Росія щомісяця мобілізує приблизно 30 тисяч військових, зазнаючи "дуже великих" втрат.
и что нас беспокоит? генштаб рисует потери русских как раз 30 тыс в мес. ровно всех кого мобилизуют.

Если у нас потери в 5-10 раз ниже (вроде такие цифры звучали) нам достаточно мобилизовать 3-5 тыс в месяц для их компенсации. Лично у меня все эти цифры вызывают недоверие. Приписывание себе несуществующих побед приводит к головокружительному разочарованию.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 04 жов, 2024 10:34, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:31

  Wirująświatła написав:
  jump написав:спочатку мова йшла про 200 тис протягом року, далі заявили, що мобілізація зросла в кілька разів, тепер, що до кінця року потрібно ще 200 тис?

Залужный говорил про 0,5 млн видимо по этому плану и движутся.
  jump написав:за даними НАТО, Росія щомісяця мобілізує приблизно 30 тисяч військових, зазнаючи "дуже великих" втрат.
и что нас беспокоит? генштаб рисует потери русских как раз 30 тыс в мес. ровно всех кого мобилизуют.

Пара-пара-Парагвай,
Каво любішь вьібірай.
Всьо ідьот папалану, патєрь нєт.
Вот такой стіхі поєт.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:35

  flyman написав:
  detroytred написав:Польща: збивати рашоракети над Україною ми самі не можемо прийняти рішення, потрібно загальне рішення НАТО.

Рютте і Ко: дозвіл на дальнобій - НАТО тут ні до чого; кожна країна має сама приймати рішення.

Ієзуїти...
Від яких Україна досі ще не отримала навіть запрошення в НАТО. Запрошення буде "за умови погодження усіх краї-членів Альянсу". Усіх..

війна ж глобальна, тільки їм про це ще не повідомили

Рютте -- НАТО.
Збиття ракет над Україною -- Польща, Румунія.
Дальнобій -- Британія, США, Франція, Німеччина.

Тобто навіть тільки в цьому повідомленні війна зачіпає отакий перелік країн.
І не глобальна ... фламеда не сповістили.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:38

  detroytred написав:Рютте -- НАТО.
Збиття ракет над Україною -- Польща, Румунія.
Дальнобій -- Британія, США, Франція, Німеччина.

мандарины грузия
яблоки польша
помидоры турция

вывод атб - глобальный овощной трейдер
любая страна где то покупает оружие.
не нужно путать глобальную торговлю с глобальным конфликтом
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 04 жов, 2024 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:40

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Рютте -- НАТО.
Збиття ракет над Україною -- Польща, Румунія.
Дальнобій -- Британія, США, Франція, Німеччина.

мандарины грузия
яблоки польша
помидоры турция

атб глобальный овощной трейдер

Глобальний процес торгівлі продуктами.

Збиття ракет, постачання далекобоя і дозвіл -- це не просто купівля патронів до пістолета.
Є різниця.
Урівнювати недоречно.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 04 жов, 2024 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:41

  detroytred написав:АТБ учасник глобального процесу.

когда степень участия значения не имеет)
Мальчик сорвал яблоко у соседа, а чиновник стырял 200 млн в бюджете. Формально оба воры. Под эту логику можно подвести что угодно.

Наводящий вопрос, сколько живой силы стран членов НАТО погибло в глобальном конфликте с 24.02.22? Если НАТО участники конфликта, должны же быть жертвы?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 04 жов, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:45

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:АТБ учасник глобального процесу.

когда степень участия значения не имеет)
Мальчик сорвал яблоко у соседа, а чиновник стырял 200 млн в бюджете. Формально оба воры. Под эту логику можно подвести что угодно.

Угу.
Президенти країн світу про яблоки гутарять. Або про семкі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:47

  detroytred написав:Президенти країн світу про яблоки гутарять. Або про семкі.
и толку? вот именно что гутарят, а Харьков бомбят КАБами.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Рютте -- НАТО.
Збиття ракет над Україною -- Польща, Румунія.
Дальнобій -- Британія, США, Франція, Німеччина.

але на моменті ці всі країни всіма силами ігнорять або мінімізують нвіть свою опосередковану участь у цій "глобальності" (жують соплі навіть у питанні збиття дрона на своїй території, на відміну від дій Ердогана в історії з руським літаком)
Україна корт номер 3 в глобальному Вімблдонському турнірі (перші два забиті за Ізраїлем та Тайвань)
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