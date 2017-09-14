Якщо коротко -- горіти вам всім в пеклі.
Всім, хто не сортував сміття і перетворював Землю на сміттєзвалище. Тобто -- просто всім-всім.
Бо “... царство Його як на небі так і на Землі” -- це ж явно не про сміттєзвалища.
|
|
|
Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:23
Про релігію так про релігію...
Якщо коротко -- горіти вам всім в пеклі.
Всім, хто не сортував сміття і перетворював Землю на сміттєзвалище. Тобто -- просто всім-всім.
Бо “... царство Його як на небі так і на Землі” -- це ж явно не про сміттєзвалища.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:25
Залужный говорил про 0,5 млн видимо по этому плану и движутся.
и что нас беспокоит? генштаб рисует потери русских как раз 30 тыс в мес. ровно всех кого мобилизуют.
Если у нас потери в 5-10 раз ниже (вроде такие цифры звучали) нам достаточно мобилизовать 3-5 тыс в месяц для их компенсации. Лично у меня все эти цифры вызывают недоверие. Приписывание себе несуществующих побед приводит к головокружительному разочарованию.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 04 жов, 2024 10:34, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:31
Пара-пара-Парагвай,
Каво любішь вьібірай.
Всьо ідьот папалану, патєрь нєт.
Вот такой стіхі поєт.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:35
Рютте -- НАТО.
Збиття ракет над Україною -- Польща, Румунія.
Дальнобій -- Британія, США, Франція, Німеччина.
Тобто навіть тільки в цьому повідомленні війна зачіпає отакий перелік країн.
І не глобальна ... фламеда не сповістили.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:38
мандарины грузия
яблоки польша
помидоры турция
вывод атб - глобальный овощной трейдер
любая страна где то покупает оружие.
не нужно путать глобальную торговлю с глобальным конфликтом
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 04 жов, 2024 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:40
Глобальний процес торгівлі продуктами.
Збиття ракет, постачання далекобоя і дозвіл -- це не просто купівля патронів до пістолета.
Є різниця.
Урівнювати недоречно.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 04 жов, 2024 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:41
когда степень участия значения не имеет)
Мальчик сорвал яблоко у соседа, а чиновник стырял 200 млн в бюджете. Формально оба воры. Под эту логику можно подвести что угодно.
Наводящий вопрос, сколько живой силы стран членов НАТО погибло в глобальном конфликте с 24.02.22? Если НАТО участники конфликта, должны же быть жертвы?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 04 жов, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:45
Угу.
Президенти країн світу про яблоки гутарять. Або про семкі.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:47
Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
але на моменті ці всі країни всіма силами ігнорять або мінімізують нвіть свою опосередковану участь у цій "глобальності" (жують соплі навіть у питанні збиття дрона на своїй території, на відміну від дій Ердогана в історії з руським літаком)
Україна корт номер 3 в глобальному Вімблдонському турнірі (перші два забиті за Ізраїлем та Тайвань)
|