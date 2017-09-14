Гутереш
|
|
|
Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:49
Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:51
Наводяща відповідь-питання: скільки техніки, грошей країн НАТО "загинуло"?
Скільки українських вояків підготовлено країнами НАТО?
Або якщо, наприклад, всл Генштабу жоден не загинув, то що - не приймає участі у війні?
Так і тут: країни світу задіяні у війні в Україні. Глобальний конфлікт.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
⚡️ До кінця 2024 року в Україні планують мобілізувати до війська ще 200 тисяч людей — пише видання Sunday Times.
❗️ Раніше у ВР казали, що загалом за рік прагнуть призвати 120 тисяч
З такими втратами, гниди
Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:52
Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:55
Різні цілі. Різні інструменти, методи досягнення цих цілей.
В учасників цього конфлікту.
Партнери, союзники. Різні поняття.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:00
Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:02
Парагвай
«У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримаємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. Якщо вони вже не хочуть йти на війну, то вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою Батьківщину», – сказав він в ефірі ток-шоу.
Він розповів, що американських депутатів Конгресу дивує те, що в Україні чоловіки до 25 років не підлягають призову. Костенко зазначив, що у світі це звична практика — мобілізація з 18 чи 20 років.
«У нас можна депутатам балотуватись і приймати складні управлінські рішення та закони з 21 року, а воювати — з 25. Я не знаю, хто це придумав», — провів аналогію Костенко.
"Американських депутатів Конгресу дивує"((((((((((((
Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:04
Глобальна торгівля. Так.
Але в даному випадку тут не просто ж торгівля!!!!!
Якби була просто лише торгівля, то це і мало б форму та зміст саме лише торгівлі.
Саме. Лише. Торгівлі.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:09
Звідки "звучали такие цифры"? З телемарафону?
По вбитим в кращому випадку 1:2.
А ось по пораненим(тобто "потери") точно не знаю, але є розрахунки що 1:1.
Пояснюється це тим що наші частіше надають першу допомогу, а москалі забивають на це болт.
Тобто для "компенсації" москальських 30К нам також треба 30К(або 20К-25К в кращому випадку).
Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:09
Саме. Лише. Торгівля. Зеленский торгуется / выпрашивает оружие с деньгами. Дают неохотно, больше обещают. Где это видано, чтобы участники конфликта так неохотно давали оружие и запрещали им бить по территории противника?
как раз удары западным оружием по территории рф сделает страны нато участниками конфликта. А так поставили нам хаймарсы, которыми мы ударили ПО СВОЕЙ территории. Где глобальный конфликт? купив оружие на своей территории мы вольны делать с ним что хотим.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 04 жов, 2024 11:17, всього редагувалось 2 разів.
|