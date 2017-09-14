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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1018210183101841018510186>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:49

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Президенти країн світу про яблоки гутарять. Або про семкі.
и толку? вот именно что гутарят, а Харьков бомбят КАБами.

Гутереш
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:51

  Wirująświatła написав:Наводящий вопрос, сколько живой силы стран членов НАТО погибло в глобальном конфликте с 24.02.22? Если НАТО участники конфликта, должны же быть жертвы?

Наводяща відповідь-питання: скільки техніки, грошей країн НАТО "загинуло"?
Скільки українських вояків підготовлено країнами НАТО?

Або якщо, наприклад, всл Генштабу жоден не загинув, то що - не приймає участі у війні?

Так і тут: країни світу задіяні у війні в Україні. Глобальний конфлікт.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡️ До кінця 2024 року в Україні планують мобілізувати до війська ще 200 тисяч людей — пише видання Sunday Times.

❗️ Раніше у ВР казали, що загалом за рік прагнуть призвати 120 тисяч

З такими втратами, гниди
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:52

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Президенти країн світу про яблоки гутарять. Або про семкі.
и толку? вот именно что гутарят, а Харьков бомбят КАБами.

Тепле-м'яке.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:55

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Рютте -- НАТО.
Збиття ракет над Україною -- Польща, Румунія.
Дальнобій -- Британія, США, Франція, Німеччина.

але на моменті ці всі країни всіма силами ігнорять або мінімізують нвіть свою опосередковану участь у цій "глобальності" (жують соплі навіть у питанні збиття дрона на своїй території, на відміну від дій Ердогана в історії з руським літаком)
Україна корт номер 3 в глобальному Вімблдонському турнірі (перші два забиті за Ізраїлем та Тайвань)

Різні цілі. Різні інструменти, методи досягнення цих цілей.
В учасників цього конфлікту.

Партнери, союзники. Різні поняття.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:00

  detroytred написав:скільки техніки, грошей країн НАТО "загинуло"?
техника и деньги не признаки глобального конфликта. Это торговля.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:02

Парагвай

«У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримаємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. Якщо вони вже не хочуть йти на війну, то вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою Батьківщину», – сказав він в ефірі ток-шоу.

Він розповів, що американських депутатів Конгресу дивує те, що в Україні чоловіки до 25 років не підлягають призову. Костенко зазначив, що у світі це звична практика — мобілізація з 18 чи 20 років.

«У нас можна депутатам балотуватись і приймати складні управлінські рішення та закони з 21 року, а воювати — з 25. Я не знаю, хто це придумав», — провів аналогію Костенко.
https://sud.ua/uk/news/ukraine/312159-m ... n-kostenko

"Американських депутатів Конгресу дивує"((((((((((((
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:04

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:скільки техніки, грошей країн НАТО "загинуло"?
техника и деньги не признаки глобального конфликта. Это торговля.

Глобальна торгівля. Так.

Але в даному випадку тут не просто ж торгівля!!!!!
Якби була просто лише торгівля, то це і мало б форму та зміст саме лише торгівлі.
Саме. Лише. Торгівлі.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:09

  Wirująświatła написав:Если у нас потери в 5-10 раз ниже (вроде такие цифры звучали) нам достаточно мобилизовать 3-5 тыс в месяц для их компенсации. Лично у меня все эти цифры вызывают недоверие. Приписывание себе несуществующих побед приводит к головокружительному разочарованию.

Звідки "звучали такие цифры"? З телемарафону?

По вбитим в кращому випадку 1:2.
А ось по пораненим(тобто "потери") точно не знаю, але є розрахунки що 1:1.
Пояснюється це тим що наші частіше надають першу допомогу, а москалі забивають на це болт.
Тобто для "компенсації" москальських 30К нам також треба 30К(або 20К-25К в кращому випадку).
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:09

  detroytred написав:Саме. Лише. Торгівлі.
Саме. Лише. Торгівля. Зеленский торгуется / выпрашивает оружие с деньгами. Дают неохотно, больше обещают. Где это видано, чтобы участники конфликта так неохотно давали оружие и запрещали им бить по территории противника?

как раз удары западным оружием по территории рф сделает страны нато участниками конфликта. А так поставили нам хаймарсы, которыми мы ударили ПО СВОЕЙ территории. Где глобальный конфликт? купив оружие на своей территории мы вольны делать с ним что хотим.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 04 жов, 2024 11:17, всього редагувалось 2 разів.
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  #<1 ... 1018210183101841018510186>
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