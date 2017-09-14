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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:14
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Саме. Лише. Торгівлі.
Саме. Лише. Торгівля. Зеленский торгуется / выпрашивает оружие с деньгами. Дают неохотно, больше обещают. Где это видано, чтобы участники конфликта так неохотно давали оружие и запрещали им бить по территории противника?
Як де це видно?
Такий підхід всюди і у всьому.
Навіть ось тут: в країні війна, хтось воює, хтось неохотно..., хтось і овсі...
Що вас дивує?
Це ніяк не спростовує процесу і його масштабу.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:18
Schmit написав:
Тема перейшла з "хоть поржом" в "хоть помолімся".
Надо просто в этот солнечный день послушать альбом 95года флоридской группы DEICIDE "Once upon on the cross"
И все разногласия придут умертвотворению
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:19
detroytred написав:
Це ніяк не спростовує процесу і його масштабу.
масштабный конфликт только у нас с рф. Остальные участники (если и конфликтуют) принимают в нём участие исключительно языками. Глобальное ворчание вот точное слово. Все чем то недовольны и ворчат друг на друга. Оружие и кредиты это торговля. Глобальную торговлю я не отрицал.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:34
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Саме. Лише. Торгівлі.
Саме. Лише. Торгівля. Зеленский торгуется / выпрашивает оружие с деньгами. Дают неохотно, больше обещают. Где это видано, чтобы участники конфликта так неохотно давали оружие и запрещали им бить по территории противника?
Як де це видно?
Такий підхід всюди і у всьому.
Навіть ось тут: в країні війна, хтось воює, хтось неохотно..., хтось і овсі...
Що вас дивує?
Це ніяк не спростовує процесу і його масштабу.
Ви просто говорите на чорне біле.
Ні, це дуже дивно що є якісь нелогічні заборони на застосування наданої зброї.
Союзники(захід) повинні бути зацікавлені в перемозі союзника(нас) і обмеження на застосування зброї - нонсенс.
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 04 жов, 2024 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:34
Wirująświatła написав:
Наводящий вопрос, сколько живой силы стран членов НАТО погибло в глобальном конфликте с 24.02.22? Если НАТО участники конфликта, должны же быть жертвы?
как по мне - ни от вас ни от детройта не было озвучено определение термина "глобальный конфликт". потому этот пинг понг бесконечен.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:35
Почитав пару сторінок.
Цікаво, купа ухилянтів накинулись на Бандерлога, де і кому він має молитися.
Якщо що, я негативно ставлюся до МП. Але в нас свобода совісті.
Держава може мати чи не мати майнові відносини з певними релігійними організаціями.
Може карати релігійних діячів за кримінальні правопорушення. Але не більше...
А вказувати людині, що в неї неправильні релігійні погляди - це примітивно і тупо. Коли це робить ухялант стосовно військовослужбовця - то це взагалі дно.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:40
andrijk777 написав:
Ви просто говорите на чорне біле.
Ні, це дуже дивно що є якісь нелогічні заборони на застосування наданої зброї.
Союзники(захід) повинні бути зацікавлені в перемозі союзника(нас) і обмеження на застосування зброї - нонсенс.
Україна раптом в НАТО вже, що в нас зявилися "союзники".
Є партнери, які надають зброю. І в яких є свої інтереси. В чомусь ці інтереси співпадають з нашими, в чомусь ні.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:42
andrijk777 написав:
Ви просто говорите на чорне біле.
Ні, це дуже дивно що є якісь нелогічні заборони на застосування наданої зброї.
Союзники(захід) повинні бути зацікавлені в перемозі союзника(нас) і обмеження на застосування зброї - нонсенс.
На чорне біле - це визначати партнерів союзниками.
Союзники - да, зацікавлені.
На порядок більше, ніж партнери.
Партнери зацікавлені відповідно на порядок менше.
Але навіть отаке лише партнерство в конфлікті -- це вже на порядок більша участь, ніж просто лише торгівля.
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detroytred
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:45
Бетон написав:
⚡️ До кінця 2024 року в Україні планують мобілізувати до війська ще 200 тисяч людей — пише видання Sunday Times.
❗️ Раніше у ВР казали, що загалом за рік прагнуть призвати 120 тисяч
З такими втратами, гниди
Раша подготовила уже все документы для обьявления к мобил. от 600 до 800тыс. чел. Хотят объявить и начать мобил. с начало ноября.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:48
tester7336 написав: Wirująświatła написав:
Наводящий вопрос, сколько живой силы стран членов НАТО погибло в глобальном конфликте с 24.02.22? Если НАТО участники конфликта, должны же быть жертвы?
как по мне - ни от вас ни от детройта не было озвучено определение термина "глобальный конфликт". потому этот пинг понг бесконечен.
Глобальність - це масштаб.
Масштаб світового рівня.
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