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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10183101841018510186>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:14

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Саме. Лише. Торгівлі.
Саме. Лише. Торгівля. Зеленский торгуется / выпрашивает оружие с деньгами. Дают неохотно, больше обещают. Где это видано, чтобы участники конфликта так неохотно давали оружие и запрещали им бить по территории противника?

Як де це видно?
Такий підхід всюди і у всьому.
Навіть ось тут: в країні війна, хтось воює, хтось неохотно..., хтось і овсі...

Що вас дивує?
Це ніяк не спростовує процесу і його масштабу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:18

  Schmit написав:Тема перейшла з "хоть поржом" в "хоть помолімся".

Надо просто в этот солнечный день послушать альбом 95года флоридской группы DEICIDE "Once upon on the cross"
И все разногласия придут умертвотворению
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:19

  detroytred написав:Це ніяк не спростовує процесу і його масштабу.
масштабный конфликт только у нас с рф. Остальные участники (если и конфликтуют) принимают в нём участие исключительно языками. Глобальное ворчание вот точное слово. Все чем то недовольны и ворчат друг на друга. Оружие и кредиты это торговля. Глобальную торговлю я не отрицал.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:34

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Саме. Лише. Торгівлі.
Саме. Лише. Торгівля. Зеленский торгуется / выпрашивает оружие с деньгами. Дают неохотно, больше обещают. Где это видано, чтобы участники конфликта так неохотно давали оружие и запрещали им бить по территории противника?

Як де це видно?
Такий підхід всюди і у всьому.
Навіть ось тут: в країні війна, хтось воює, хтось неохотно..., хтось і овсі...

Що вас дивує?
Це ніяк не спростовує процесу і його масштабу.

Ви просто говорите на чорне біле.
Ні, це дуже дивно що є якісь нелогічні заборони на застосування наданої зброї.
Союзники(захід) повинні бути зацікавлені в перемозі союзника(нас) і обмеження на застосування зброї - нонсенс.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 04 жов, 2024 11:36, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:34

  Wirująświatła написав:Наводящий вопрос, сколько живой силы стран членов НАТО погибло в глобальном конфликте с 24.02.22? Если НАТО участники конфликта, должны же быть жертвы?


как по мне - ни от вас ни от детройта не было озвучено определение термина "глобальный конфликт". потому этот пинг понг бесконечен.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:35

Почитав пару сторінок.
Цікаво, купа ухилянтів накинулись на Бандерлога, де і кому він має молитися.
Якщо що, я негативно ставлюся до МП. Але в нас свобода совісті.
Держава може мати чи не мати майнові відносини з певними релігійними організаціями.
Може карати релігійних діячів за кримінальні правопорушення. Але не більше...
А вказувати людині, що в неї неправильні релігійні погляди - це примітивно і тупо. Коли це робить ухялант стосовно військовослужбовця - то це взагалі дно.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ви просто говорите на чорне біле.
Ні, це дуже дивно що є якісь нелогічні заборони на застосування наданої зброї.
Союзники(захід) повинні бути зацікавлені в перемозі союзника(нас) і обмеження на застосування зброї - нонсенс.

Україна раптом в НАТО вже, що в нас зявилися "союзники".
Є партнери, які надають зброю. І в яких є свої інтереси. В чомусь ці інтереси співпадають з нашими, в чомусь ні.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:42

  andrijk777 написав:Ви просто говорите на чорне біле.
Ні, це дуже дивно що є якісь нелогічні заборони на застосування наданої зброї.
Союзники(захід) повинні бути зацікавлені в перемозі союзника(нас) і обмеження на застосування зброї - нонсенс.

На чорне біле - це визначати партнерів союзниками.
Союзники - да, зацікавлені.
На порядок більше, ніж партнери.
Партнери зацікавлені відповідно на порядок менше.

Але навіть отаке лише партнерство в конфлікті -- це вже на порядок більша участь, ніж просто лише торгівля.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:45

  Бетон написав:⚡️ До кінця 2024 року в Україні планують мобілізувати до війська ще 200 тисяч людей — пише видання Sunday Times.

❗️ Раніше у ВР казали, що загалом за рік прагнуть призвати 120 тисяч

З такими втратами, гниди


Раша подготовила уже все документы для обьявления к мобил. от 600 до 800тыс. чел. Хотят объявить и начать мобил. с начало ноября. :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:48

  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:Наводящий вопрос, сколько живой силы стран членов НАТО погибло в глобальном конфликте с 24.02.22? Если НАТО участники конфликта, должны же быть жертвы?


как по мне - ни от вас ни от детройта не было озвучено определение термина "глобальный конфликт". потому этот пинг понг бесконечен.

Глобальність - це масштаб.
Масштаб світового рівня.
detroytred
 
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  #<1 ... 10183101841018510186>
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