Об обсуждавшейся здесь беседе Арестовича с Фельдманом - https://www.youtube.com/watch?v=7nNUeJZJXS4. Там много очень разумного. И об армии и офицерах. Был такой советский фильм "Офицеры". Очень неплохой, кстати. Там были такие слова: "Есть такая профессия — Родину защищать". Перевод офицеров на контракт... не знаю, как это назвать. detroytred здесь часто об этом писал. По-моему, офицер на контракте это уже не офицер. Какой может быть офицер, если он знает, что через 5,4,3... года он уйдёт на гражданку и думает, где и как он устроится. Или. как описывал Hotab, предвкушает, какие бабки он будет заколачивать пилотом в какой-нибудь иностранной компании. По-моему, теряет смысл само понятие офицерской чести. И становятся смешны упрёки в сторону отставников. Они не офицеры и ничем не отличаются от гражданских. Да и остальное об армии у него вполне адекватно. Например о роли пехоты и о важности количества при любой "технологичности" - "Бог любит большие батальоны". Согласен о необходимости перестройки государства (1:35). К сожалению, слабо верю в реальность этого, во всяком случае, в близкой перспективе. Очень похоже на правду то. что он говорит об рпв. И по риторике "партнёров", и по положению на фронте. Что касается того эпизода, который процитировал Wirująświatła - https://t.me/nabludatels/47128. Во-первых, Арестович оговаривает: "Если так продолжится...". Во-вторых, это к сожалению, возможный вариант. То, что мы уже 2 года удерживаем линию фронта, а в прошлом году даже обладали стратегической инициативой и пытались её улучшить, не гарантирует, что так будет и дальше. Идёт война на истощение и сложно предсказать, когда оно наступит. То, что здесь пишут действующие бойцы большого оптимизма не вызывает. Жаль, что давно ничего нет от freeze"а. Надеюсь с ним всё в порядке. Интересно было бы его мнение. Но об усталости пишут все. Не знаю, правдива ли история Арестовича об атаке 8 росс. солдат на 20 наших (на 37 мин.). Не знаю, реальна ли цифра 200 тыс. (или 100 тыс.) сзч. Но заявление Гнездилова, цитата Wirująświatła в viewtopic.php?p=5773650#p5773650 да и много других сообщений свидетельствуют о том, что это вполне может соответствовать действительности. И тогда реально, что у нас истощение уже наступило или вот-вот наступит. Плохо в этой беседе то, что Арестович не говорит, что можно сделать сегодня. Фактически у него единственный безальтернативный вариант - рпв без всяких условий. И чем быстрее, тем лучше. Все переговоры потом. Возможно, так и есть.
Ещё у него понравилось: "Сегодня общество это кучка сумасшедших идиотов, живущих с телеграм-каналов, которые не понимают ни логики, ни принципов, ни философии, ни сущности тех процессов, по поводу они городят глупости космического масштаба" (57:15)
Его личные обиды на отставку я опускаю. Понять можно, но можно было бы об этом и меньше говорить.
Остался месяц и будем точно знать про продолжение или завершение войны. Из штаба Трампа, то война остановится, но для нас не выгодные условия по территориям. Из штаба Байдена, то они готовы и далее поставлять оружие до окончания войны и возращения к тер. 91года.
Первый план - радикальные силы Украины сразу отвергнут этот план. Второй план - война может продолжиться ещё мин. на 5 лет и возможно с потерей ещё больше территорий.
підсумку всі органи влади страшно незадоволені, тому що в найменш оплачуваних спеціалістів зарплата зросла, а в тих, у кого вона була більша, повністю урізалась. І це зазвичай менеджмент середньої і вищої ланки в органах державної влади.
Тут є проблема і питання, тому що це кваліфіковані люди, і ми не хотіли б їх втрачати у державній службі, але був прийнятий такий підхід. До речі, грейдова система оплати праці – це одна з вимог Європейського Союзу якось навести порядок в цих заробітних платах і, крім всього іншого, прибрати, елементи непотизму, коли працівники, які подобаються керівництву, отримують у рази вищі зарплати за рахунок премій. Зараз 70% - це фіксований оклад, а 30% - премія» - зазначила вона. https://sud.ua/uk/news/publication/3121 ... na-pidlasa
sashaqbl написав:Почитав пару сторінок. Цікаво, купа ухилянтів накинулись на Бандерлога, де і кому він має молитися. Якщо що, я негативно ставлюся до МП. Але в нас свобода совісті. Держава може мати чи не мати майнові відносини з певними релігійними організаціями. Може карати релігійних діячів за кримінальні правопорушення. Але не більше... А вказувати людині, що в неї неправильні релігійні погляди - це примітивно і тупо. Коли це робить ухялант стосовно військовослужбовця - то це взагалі дно.
Бандерлог сам почав цю тему, неоднаразово наїжджаючи на ПЦУ і Томос. Коли я, паприклад, наїжджаю на Зе, його фанати не мовчать у відповідь, це нормально. Служба в армії дає індульгенцію в питанні мобілізації, а не в усіх проблемах Всесвіту.
Дивіться не сегментарно, а комплексно. Мова не про торгівлю семками, ампро постачання зброї в країну, яка веде війну. Зброї - не рушниць, а "трошки" більш уражаючої. Війну не з Гваделупою, а з ядерною державою.
Комплексно беріть. А не тільки окремо якусь характеристику взаємодії партнерів.
ЛАД написав:Плохо в этой беседе то, что Арестович не говорит, что можно сделать сегодня. Фактически у него единственный безальтернативный вариант - рпв без всяких условий. И чем быстрее, тем лучше. Все переговоры потом. Возможно, так и есть.
Що треба робити сьогодні потрібно було думати раніше. Потрібно було думати раніше що війна може "затягнутись" на 3 роки. Якщо Зе і Ко живуть тільки сьогоднішнім днем то хто винен? Арестович?
Игорь Алексеевич написав:Остался месяц и будем точно знать про продолжение или завершение войны. Из штаба Трампа, то война остановится, но для нас не выгодные условия по территориям. Из штаба Байдена, то они готовы и далее поставлять оружие до окончания войны и возращения к тер. 91года.
Первый план - радикальные силы Украины сразу отвергнут этот план. Второй план - война может продолжиться ещё мин. на 5 лет и возможно с потерей ещё больше территорий.
У кого есть третий план?
Є натяки від експертів)): Об'ява виборів на весну... І всі перегризуться між собою внутрі... З. Відповідними. Наслідками. Впритул до поділу країни на Бог зна скільки частин. Аля Югославії...
Тому в світі і в рфії особливо не напружуються над іншими варіантами дій.
detroytred написав:«У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримаємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. Якщо вони вже не хочуть йти на війну, то вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою Батьківщину», – сказав він в ефірі ток-шоу.
Він розповів, що американських депутатів Конгресу дивує те, що в Україні чоловіки до 25 років не підлягають призову. Костенко зазначив, що у світі це звична практика — мобілізація з 18 чи 20 років.
sashaqbl написав:Почитав пару сторінок. Цікаво, купа ухилянтів накинулись на Бандерлога, де і кому він має молитися. Якщо що, я негативно ставлюся до МП. Але в нас свобода совісті. Держава може мати чи не мати майнові відносини з певними релігійними організаціями. Може карати релігійних діячів за кримінальні правопорушення. Але не більше... А вказувати людині, що в неї неправильні релігійні погляди - це примітивно і тупо. Коли це робить ухялант стосовно військовослужбовця - то це взагалі дно.
а де хто накинувся? здається, Бандерлог почав наїзжати особисто йому ніхто не вказував й не забороняв, кому молитися - але не треба свої погляди видавати за загальні думки в країні.
й було ще одне питання, на яке поки відповіді не було - як саме він трактує статус УПЦ МП? як складову РПЦ чи як незалежну (але тоді УПЦ неканонічна церква)? бо навіть для військового молитися за патріарха, який прямо благословляє вбивство українців - такий собі оксюморон.