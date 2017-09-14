Остался месяц и будем точно знать про продолжение или завершение войны. Из штаба Трампа, то война остановится, но для нас не выгодные условия по территориям. Из штаба Байдена, то они готовы и далее поставлять оружие до окончания войны и возращения к тер. 91года.
Первый план - радикальные силы Украины сразу отвергнут этот план. Второй план - война может продолжиться ещё мин. на 5 лет и возможно с потерей ещё больше территорий.
підсумку всі органи влади страшно незадоволені, тому що в найменш оплачуваних спеціалістів зарплата зросла, а в тих, у кого вона була більша, повністю урізалась. І це зазвичай менеджмент середньої і вищої ланки в органах державної влади.
Тут є проблема і питання, тому що це кваліфіковані люди, і ми не хотіли б їх втрачати у державній службі, але був прийнятий такий підхід. До речі, грейдова система оплати праці – це одна з вимог Європейського Союзу якось навести порядок в цих заробітних платах і, крім всього іншого, прибрати, елементи непотизму, коли працівники, які подобаються керівництву, отримують у рази вищі зарплати за рахунок премій. Зараз 70% - це фіксований оклад, а 30% - премія» - зазначила вона. https://sud.ua/uk/news/publication/3121 ... na-pidlasa
sashaqbl написав:Почитав пару сторінок. Цікаво, купа ухилянтів накинулись на Бандерлога, де і кому він має молитися. Якщо що, я негативно ставлюся до МП. Але в нас свобода совісті. Держава може мати чи не мати майнові відносини з певними релігійними організаціями. Може карати релігійних діячів за кримінальні правопорушення. Але не більше... А вказувати людині, що в неї неправильні релігійні погляди - це примітивно і тупо. Коли це робить ухялант стосовно військовослужбовця - то це взагалі дно.
Бандерлог сам почав цю тему, неоднаразово наїжджаючи на ПЦУ і Томос. Коли я, паприклад, наїжджаю на Зе, його фанати не мовчать у відповідь, це нормально. Служба в армії дає індульгенцію в питанні мобілізації, а не в усіх проблемах Всесвіту.
Дивіться не сегментарно, а комплексно. Мова не про торгівлю семками, ампро постачання зброї в країну, яка веде війну. Зброї - не рушниць, а "трошки" більш уражаючої. Війну не з Гваделупою, а з ядерною державою.
Комплексно беріть. А не тільки окремо якусь характеристику взаємодії партнерів.
ЛАД написав:Плохо в этой беседе то, что Арестович не говорит, что можно сделать сегодня. Фактически у него единственный безальтернативный вариант - рпв без всяких условий. И чем быстрее, тем лучше. Все переговоры потом. Возможно, так и есть.
Що треба робити сьогодні потрібно було думати раніше. Потрібно було думати раніше що війна може "затягнутись" на 3 роки. Якщо Зе і Ко живуть тільки сьогоднішнім днем то хто винен? Арестович?
Игорь Алексеевич написав:Остался месяц и будем точно знать про продолжение или завершение войны. Из штаба Трампа, то война остановится, но для нас не выгодные условия по территориям. Из штаба Байдена, то они готовы и далее поставлять оружие до окончания войны и возращения к тер. 91года.
Первый план - радикальные силы Украины сразу отвергнут этот план. Второй план - война может продолжиться ещё мин. на 5 лет и возможно с потерей ещё больше территорий.
У кого есть третий план?
Є натяки від експертів)): Об'ява виборів на весну... І всі перегризуться між собою внутрі... З. Відповідними. Наслідками. Впритул до поділу країни на Бог зна скільки частин. Аля Югославії...
Тому в світі і в рфії особливо не напружуються над іншими варіантами дій.
detroytred написав:«У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримаємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. Якщо вони вже не хочуть йти на війну, то вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою Батьківщину», – сказав він в ефірі ток-шоу.
Він розповів, що американських депутатів Конгресу дивує те, що в Україні чоловіки до 25 років не підлягають призову. Костенко зазначив, що у світі це звична практика — мобілізація з 18 чи 20 років.
sashaqbl написав:Почитав пару сторінок. Цікаво, купа ухилянтів накинулись на Бандерлога, де і кому він має молитися. Якщо що, я негативно ставлюся до МП. Але в нас свобода совісті. Держава може мати чи не мати майнові відносини з певними релігійними організаціями. Може карати релігійних діячів за кримінальні правопорушення. Але не більше... А вказувати людині, що в неї неправильні релігійні погляди - це примітивно і тупо. Коли це робить ухялант стосовно військовослужбовця - то це взагалі дно.
а де хто накинувся? здається, Бандерлог почав наїзжати особисто йому ніхто не вказував й не забороняв, кому молитися - але не треба свої погляди видавати за загальні думки в країні.
й було ще одне питання, на яке поки відповіді не було - як саме він трактує статус УПЦ МП? як складову РПЦ чи як незалежну (але тоді УПЦ неканонічна церква)? бо навіть для військового молитися за патріарха, який прямо благословляє вбивство українців - такий собі оксюморон.
Wirująświatła написав:Если у нас потери в 5-10 раз ниже (вроде такие цифры звучали) нам достаточно мобилизовать 3-5 тыс в месяц для их компенсации. Лично у меня все эти цифры вызывают недоверие. Приписывание себе несуществующих побед приводит к головокружительному разочарованию.
Звідки "звучали такие цифры"? З телемарафону?
По вбитим в кращому випадку 1:2. А ось по пораненим(тобто "потери") точно не знаю, але є розрахунки що 1:1. Пояснюється це тим що наші частіше надають першу допомогу, а москалі забивають на це болт. Тобто для "компенсації" москальських 30К нам також треба 30К(або 20К-25К в кращому випадку).
а звідки ці цифри? в зерграшах Раші (яка тавтологія) втрати мають бути просто величезні. це в на сще немає касетної зброї вдосталь