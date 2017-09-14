|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:27
lapay написав:
..........
Скільки було шкіл з російською мовою викладання ще десять років назад, і скільки залишилось зарає?
..........
Считаете, это правильно?
Не результат, а методы достижения?
Методы, считай, те же, что при бусификации. "Железной рукой приведём человечество к счастью".
Кучма зробив повну українізацію освіти і діловодства
"діловодства" да, а "повну українізацію освіти" сделали через 20 лет после Кучмы, совсем недавно.
С пропагандой и др. нарушениями в церквах отдельными
попами, согласен с Wirująświatła
должны справляться правоохранительные органы. Отказы отпевания. насколько знаю, объяснялись не "идейными соображениями", а церковными правилами - принадлежностью к другой церкви.
часто громада хоче перейти в ПЦУ, а філія РПЦ категорично проти, тут потрібне втручання держави
Не знаю церковных правил. Что, слово и мнение попа перевешивает мнение громады?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30550
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:32
Игорь Алексеевич написав:
Остался месяц и будем точно знать про продолжение или завершение войны.
Из штаба Трампа, то война остановится, но для нас не выгодные условия по территориям.
Из штаба Байдена, то они готовы и далее поставлять оружие до окончания войны и возращения к тер. 91года.
Первый план - радикальные силы Украины сразу отвергнут этот план.
Второй план - война может продолжиться ещё мин. на 5 лет и возможно с потерей ещё больше территорий.
У кого есть третий план?
Я не знаю, о чем вы тут разговариваете, но ехать надо! (с)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36620
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2793 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:35
flyman написав:
Я не знаю, о чем вы тут разговариваете, но ехать надо!
Из пункта Б в пункт Т ?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8368
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 849 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:35
andrijk777 написав: Wirująświatła написав:
Если у нас потери в 5-10 раз ниже (вроде такие цифры звучали) нам достаточно мобилизовать 3-5 тыс в месяц для их компенсации. Лично у меня все эти цифры вызывают недоверие. Приписывание себе несуществующих побед приводит к головокружительному разочарованию.
Звідки "звучали такие цифры"? З телемарафону?
По вбитим в кращому випадку 1:2.
А ось по пораненим(тобто "потери") точно не знаю, але є розрахунки що 1:1.
Пояснюється це тим що наші частіше надають першу допомогу, а москалі забивають на це болт.
Тобто для "компенсації" москальських 30К нам також треба 30К(або 20К-25К в кращому випадку).
Смотрите, 1 октября в моём ленинском(новокодацком) районе открыли аллею памяти героев
Были само собой их родственники, некоторые из власти, и от одной дамы были озвучены цифры, что "более 300х погибших и пропавших без вести числится в настоящее время в нашем районе".
Интерпретируем - в Днепре 8 районов, мой не самый перенаселённый, пусть все населены равномерно, Днепр - 1млн примерно, 30-35я часть Украины, забирают из города не так как с периферии и сёл, где на улицах уже пусто.
Считаем - 300×8×30...35= ????
Какие у нас потери именно вообще безвозратные, без ампутантов и прочих калек, с упором на то что в сферическом селе с населением 1млн:8=125тыс потери могут быть и 3000 легко вместо 300х в городе, с повальным выгребанием там даже алкашей возрастом 55+++?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4394
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:40
andrijk777 написав: Shaman написав: andrijk777 написав:По вбитим в кращому випадку 1:2.
а звідки ці цифри? в зерграшах Раші (яка тавтологія) втрати мають бути просто величезні. це в на сще немає касетної зброї вдосталь
Десь в січні 2024 було озвучено Русланом Левієвим що Україна втратила 55К-60К вбитими, РФ - 110К вбитими.
А мирное население вообще никто не считает? Мирное население сейчас не только от бахов погибают. в 3 раза увеличилась смертность от инфарктов и от др. болезней, т.к. люди остались без жилья и денег. Эти факторы у нас умалчивают и про это не пишут в СМИ
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 04 жов, 2024 12:45, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8368
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 849 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:44
Игорь Алексеевич написав:
А мирное население вообще никто не считает?
Трамп
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36620
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2793 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:46
барабашов написав:
Смотрите, 1 октября в моём ленинском(новокодацком) районе открыли аллею памяти героев
Были само собой их родственники, некоторые из власти, и от одной дамы были озвучены цифры, что "более 300х погибших и пропавших без вести числится в настоящее время в нашем районе".
Интерпретируем - в Днепре 8 районов, мой не самый перенаселённый, пусть все населены равномерно, Днепр - 1млн примерно, 30-35я часть Украины, забирают из города не так как с периферии и сёл, где на улицах уже пусто.
Считаем - 300×8×30...35= ????
= 80000.
Більш-менш реальна цифра по-моєму.
Хоча подібні розрахунки не правильні. Можуть давати дуже не правильні цифри.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5594
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:47
andrijk777 написав: Shaman написав: andrijk777 написав:По вбитим в кращому випадку 1:2.
а звідки ці цифри? в зерграшах Раші (яка тавтологія) втрати мають бути просто величезні. це в на сще немає касетної зброї вдосталь
Десь в січні 2024 було озвучено Русланом Левієвим що Україна втратила 55К-60К вбитими, РФ - 110К вбитими.
тобто це лише одна з оцінок... яка з них ближче до правди - ми дізнаємось після війни. в Раші - колись, може бути, а може й не дізнаються...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6921
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 664 раз.
- Подякували: 1486 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:49
Игорь Алексеевич написав:
А мирное население вообще никто не считает? Мирное население сейчас не только от бахов погибают. в 3 раза увеличилась смертность от инфарктов и от др. болезней, т.к. люди остались без жилья и денег. Эти факторы у нас умалчивают и про это не пишут в СМИ
Це на москальщині.
Ще в ДТП багато гине при зустрічі з потягом.
PS: Змініть місце вашого харчування.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2531
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21
|69768
|
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
|
|1493
|235425
|
|
|6076
|794107
|
|